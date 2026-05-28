Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, «Ελπίδα για την Δημοκρατία» εξαπέλυσε «πυρά» εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την ανακοίνωση του νέου του κόμματός, ΕΛ.Α.Σ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) και των δηλώσεων που έκανε κατά την παρουσίασή του.

Το γραφείο Τύπου της Μαρίας Καρυστιανού έκανε λόγο για τοποθετήσεις που «προκαλούν». Στην ανακοίνωση του «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» έγιναν αιχμές για ασυλίες πολιτικών προσώπων, το τρίτο μνημόνιο και τη Σύμβαση της 717.

Αρχικά, βέβαια, σχολιάστηκε η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την δημιουργία πολλών κομμάτων. Σε αυτή το νέο κόμμα της Καρυστιανού απαντάει, γράφοντας «φτάσαμε να ακούσουμε ότι παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κόμματος

«Προκλητική ειρωνεία, γενικολογία και καμία ουσία στις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα.

Η εισαγωγή ήταν λυπηρή και εξομοίωσε τα κόμματα με είδη αναλώσιμα, αφού φτάσαμε να ακούσουμε ότι παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν.

Και όλα αυτά ενώ τα πολιτικά κόμματα είναι πυλώνας που υπηρετεί τη Δημοκρατία.

Η συνέχεια εξίσου απογοητευτική:

Η δήθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία ΠΡΟΚΑΛΕΙ, όταν προέρχεται από το στόμα του πολιτικού, που μας έφερε το 3ο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το ΟΧΙ του ελληνικού λαού ΝΑΙ.

Η αναφορά του σε ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες ΠΡΟΚΑΛΕΙ, όταν διατυπώνεται από έναν πρώην πρωθυπουργό, που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση τού άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τούς αγώνες της Προέδρου μας, Μαρίας Καρυστιανού, για παύση της ασυλίας των πολιτικών, συμβάλλοντας στην ατιμωρησία του υπουργού της ΝΔ K. Καραμανλή, αλλά και του δικού του Χ. Σπίρτζη, ποινικά υπόλογων και των δύο για τη Σύμβαση 717, η οποία αν είχε εκτελεσθεί, το έγκλημα των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί.

Επίσης και η εξαγγελία για μια δήθεν ισχυρή οικονομία και για κανόνες στις τράπεζες ΠΡΟΚΑΛΕΙ, αφού η κυβέρνηση του Α. Τσίπρα ήταν αυτή, που άνοιξε τον δρόμο για τα funds, τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνειας τα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας τους.

Ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου.

Γραφείο Τύπου της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία».