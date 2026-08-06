Έντονη κριτική προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασκεί η Μαρία Καρυστιανού, υποστηρίζοντας ότι παρατηρείται συστηματική και μονομερής προβολή των εσωτερικών θεμάτων του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», την ώρα που προσπερνώνται ανάλογες αναταράξεις σε άλλα πολιτικά κόμματα.

Σύμφωνα με επίσημη τοποθέτηση του γραφείου Τύπου, η στάση αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αποσκοπεί στην αποδυνάμωση του νέου κινήματος και όχι στην ανάδειξη των προβλημάτων του υφιστάμενου πολιτικού συστήματος.

Από την πλευρά του κινήματος επισημαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν σημαντικές πολιτικές μετακινήσεις. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει συνεχείς απώλειες, στο ΠΑΣΟΚ οξύνονται οι εσωτερικές διαμάχες, ενώ στη Νέα Δημοκρατία εκατοντάδες στελέχη και πολιτευτές έχουν ήδη στοιχηθεί στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά.

Παρά το έκρυθμο αυτό κλίμα στο πολιτικό σκηνικό, το κίνημα καταγγέλλει ότι η πλειονότητα των μέσων ενημέρωσης επιλέγει να εστιάζει δυσανάλογα στην πρόσφατη αποχώρηση ενός και μόνο μέλους από την περιοχή του Μεσολογγίου.

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση, η πραγματική πρόθεση πίσω από αυτή τη δημοσιότητα είναι η πλήρης στοχοποίηση της Μαρίας Καρυστιανού και της πολιτικής της πρωτοβουλίας, την ίδια στιγμή που το σύστημα εξουσίας μένει στο απυρόβλητο.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»:

«1.000 στελέχη της ΝΔ έφυγαν για τον Αντώνη Σαμαρά, θύελλα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ,…όλοι όμως ασχολούνται με την Μαρία Καρυστιανού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ φυλλορροεί,… στο ΠΑΣΟΚ τα εσωκομματικά «μαχαίρια» γυαλίζουν από μακριά,… στη ΝΔ περισσότερα από 1.000 στελέχη και πολιτευτές της από παντού στην χώρα, έχουν ήδη μετακινηθεί στον Αντώνη Σαμαρά.

Στην πολιτική σκηνή της χώρας επικρατούν θυελλώδεις άνεμοι, αλλά… όλως περιέργως η πλειοψηφία των ΜΜΕ καθημερινά ασχολείται με ένα μέλος… από το Μεσολόγγι το οποίο αποχώρησε προχθές από το Κίνημα «Ελπίδα για την Δημοκρατία».

Διότι ο στόχος είναι το Κίνημα της Μαρίας Καρυστιανού και όχι το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας της απόλυτης διαπλοκής.

Τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους».