Εμπιστευτικό έγγραφο που φέρεται να έχει υπογράψει ο Γρηγόρης Βάρρας τον Ιούλιο του 2020, και να απευθύνεται στον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, για την υπέρμετρη αύξηση του δηλωθέντος ζωικού κεφαλαίου και των βοσκοτόπων στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο της Κρήτης, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαράθεσης νωρίτερα σήμερα (10/3), στη συζήτηση που εξελίσσεται στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ελήφθησαν όλα τα μέτρα για τις αυξήσεις (σ.σ. βοσκοτόπια) είπε ο πρώην Υπουργός, Μάκης Βορίδης και επανέλαβε ότι ο Γρηγόρης Βάρρας ουδέν μέτρο έλαβε από τη θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και ούτε τον είχε ενημερώσει σχετικά.

«Εγώ αυτό το έγγραφο πρώτη φορά το επισκοπώ σήμερα. Το βλέπω τώρα, πρώτη φορά. Παρακαλώ, άνθρωποι είμαστε, μπορεί να έχει παραπέσει, να μην το έχουν στείλει, κάντε έναν έλεγχο να δούμε αν έχει φτάσει στο Υπουργείο ποτέ. Το ‘κάντε έναν έλεγχο’ απευθύνεται στην Κυβέρνηση», είπε ο κ. Βορίδης.

Τόνισε, όμως, ότι το μείζον είναι ότι ελήφθησαν μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης (σ.σ. ζωικό κεφάλαιο-βοσκότοποι) στις αιτήσεις. «Εγώ στην Εξεταστική Επιτροπή κατέθεσα ότι ο κ. Βάρρας ουδέν μέτρο έλαβε. Ο κ. Βάρρας ζήτησε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να εφαρμόσει τη λύση του 2019, δηλαδή την τεχνική λύση. Αυτό είναι καταλυτικό. Πώς το προσπερνάτε; Γιατί προσπερνάτε την υπουργική απόφαση του 2020, με την οποία έγινε κατανομή και η οποία υπουργική απόφαση του 2020 έχει αυτά τα μέτρα μέσα; Τι μου λέτε τώρα; Ήρθε ο κ. Παππάς, ο οποίος αντί να πετάει χαρταετό, όπως έκαναν άλλοι, συνεννοήθηκε με την υπηρεσία, τα πρότεινε και τα υπέγραψα. Έτσι έγινε. Άρα, αντί να πέφτετε στις παγίδες των εσωτερικών αντιφάσεων, θα έπρεπε να βλέπετε τι ακριβώς έχει γίνει», είπε ο κ. Βορίδης,

Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχολίασε αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στις επισυνδέσεις όπου δείχνουν πρωταγωνιστές του σκανδάλου να αναφέρονται στο όνομα του κ. Βορίδη. «Ρωτήθηκαν συγκεκριμένοι μάρτυρες για τις επισυνδέσεις και συνομιλίες. Θα έπρεπε να αξιολογείτε ότι υπήρχαν παρακολουθούμενοι επί μήνες και ουδείς εξ αυτών έχει την παραμικρή συνομιλία με εμένα. Έχουν συνομιλίες μεταξύ τους, όμως εκλήθησαν και κατέθεσαν και ερωτήθηκαν και απάντησαν. Ρωτήθηκαν αν είχαν πει τίποτα στον Βορίδη από αυτά και η απάντησή τους ήταν “όχι”», σημείωσε ο πρώην Υπουργός.

Ο Μάκης Βορίδης απάντησε και σε σχόλιο της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ότι ο ίδιος έλαβε τον λόγο επί προσωπικού, αλλά δεν έχει εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. «Δεν ήρθα να μιλήσω από σεβασμό στη θεσμική τάξη γιατί έχω καταθέσει ως μάρτυρας στην Εξεταστική, και αυτή η συζήτηση στην ολομέλεια, είναι μια συζήτηση αποτιμήσεως του πορίσματος της Εξεταστικής, και επομένως, από τη στιγμή που έχω μιλήσει στην Εξεταστική, δεν έχει κανένα νόημα να παρέμβω επί της κρίσεως της Εξεταστικής Επιτροπής», απάντησε ο πρώην Υπουργός.

Προηγουμένως, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, αναφέρθηκε στο έγγραφο του κ. Βάρρα που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας. «Είναι ένα έγγραφο ενός ανθρώπου που είναι συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη. Άρα δεν ξέρουμε τώρα αν έχει ξεκινήσει κάποιο γενικευμένο ξεκαθάρισμα λογαριασμών», είπε ο κ. Ηλιόπουλος και σχολίασε ότι αυτό το έγγραφο δείχνει ότι από τον Ιούλιο του 2020 ο κ. Βάρρας είχε ενημερώσει για το πρόβλημα.

«Ο κ. Βάρρας ως Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε βγάλει δημόσια ανακοίνωση Σεπτέμβριο του 2020, για απάτη με πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας στο εθνικό απόθεμα. Δεν μπορώ να πιστέψω κύριε Βορίδη ότι δεν ξέρατε τη δημόσια ανακοίνωση. Ο κ. Βάρρας, τον Οκτώβριο του 2020, έστειλε τις πρώτες υποθέσεις στον Εισαγγελέα. Δεν μπορώ να πιστέψω κύριε Βορίδη ότι δεν ξέρατε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με δημόσια ανακοίνωση, στέλνει υποθέσεις στον Εισαγγελέα. Και στη συνέχεια έρχεστε στη Βουλή και απαντάτε σε γραπτή ερώτηση ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρέπει να ελέγχει τα ζητήματα ιδιοκτησίας. Αυτά είναι δεδομένα και αυτά είναι πράξεις και παραλείψεις που δείχνουν ευθύνη. Και μετά, διώχνετε τον κ. Βάρρα και στη συνέχεια, η δικιά σας εκλεκτή διοίκηση αλλάζει την εγκύκλιο των ελέγχων», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς και πρόσθεσε:

«Δεν μπορώ να πιστέψω, κύριε Βορίδη, ότι εσείς, με τη δικιά σας διαδρομή στην παράταξη, δεν είστε ευαίσθητος σε ζητήματα ιδιοκτησίας. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Άρα έχουμε μια σειρά από δικές σας πράξεις, οι οποίες με αυτή την επιστολή Βάρρα φωτίζονται ακόμα περισσότερο και ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε βρει αυτό το σκάνδαλο, κάνατε τα πάντα έτσι ώστε μετά να θαφτεί».

Μάλιστα, ο κ. Ηλιόπουλος έσπευσε να υπογραμμίσει ότι εκθέτουν τον κ. Βορίδη όσα κατέθεσε ο κ. Λιβανός για το πως έμεινε εμβρόντητος για τα στοιχεία που είδε στην Κρήτη. «Σας θεωρώ πολύ έξυπνο άνθρωπο, κύριε Βορίδη. Δεν γίνεται να μην καταλάβατε ότι υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία στην Κρήτη και να το κατάλαβε ο κ. Λιβανός. Σας εκθέτουν και αυτά που κατέθεσε ο κ. Γεωργαντάς για το πώς έγιναν έλεγχοι για τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και πώς μπορούσαν να γίνουν», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς και επισήμανε ότι ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανήκει στο διευρυμένο γκρουπ των κυβερνητικών στελεχών που ήταν υπό παρακολούθηση από ένα παράνομο λογισμικό και ενώ ήταν υπό παρακολούθηση, σιώπησε, και αυτό ενώ ένα δικαστήριο «έριξε» από 126 χρόνια στον καθέναν από αυτούς που παρακολουθούσαν, και έχουν και το υλικό των παρακολουθήσεων.

Το ζήτημα δεν είναι προσωπικό του κυρίου, αλλά της Κυβέρνησης, είπε αναφερόμενος στο εμπιστευτικό έγγραφο του κ. Βάρρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Ο κ. Μάντζος είπε ότι η Εξεταστική Επιτροπή πρέπει να επανασυσταθεί και μάλιστα με κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των μαρτύρων. «Ο κ. Βορίδης είχε καταθέσει ότι δεν γνώριζε επειδή δεν του είχε πει ο κ. Βάρρας κάτι. Όχι ότι δεν είχε κάνει ο κ. Βάρρας τίποτα. Αλλά ότι δεν του είχε πει τίποτα. Το έγγραφο σήμερα τον διαψεύδει», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και επισήμανε πως όταν ο κ. Βάρρας προχώρησε σε πληρωμές με βάση τα στοιχεία του 2019, τον «καρατόμησε, τον Νοέμβριο του 2020, ο τότε Υπουργός Μάκης Βορίδης».

Στη συνέχεια, είπε ο κ. Μάντζος, ήρθε ο κ. Παππάς στον ΟΠΕΚΕΠΕ και προχώρησε η διαδικασία όπως είχε σχεδιαστεί το 2020 με το περιβόητο «συμφωνώ» του Υπουργού και «φτάσαμε στον ουρανοξύστη της εκτόξευσης του εθνικού αποθέματος». «Άρα εδώ πρέπει να απαντήσει η Κυβέρνηση. Υπάρχει ένα έγγραφο εμπιστευτικό. Υπάρχει αυτό το έγγραφο στο γραφείο του Υπουργού;», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και τόνισε ότι το θέμα είναι της Κυβέρνησης και «δεν μπορεί ούτε γι’ αυτό το θέμα να μην γνωρίζει τίποτα ο Πρωθυπουργός που πήρε τον κ. Βάρρα στο Μαξίμου, ως δεξί του χέρι, στον αγροτικό τομέα».

«Η κα Τυχεροπούλου ενημέρωσε τον κ. Βάρρα και εκείνος κινήθηκε υπεύθυνα και μπλόκαραν 3.500 ΑΦΜ που συνδέονταν με ύποπτες αιτήσεις, προκειμένου να ελέγξει και να στείλει στη δικαιοσύνη τις υποθέσεις που είχαν στηριχθεί σε ψευδείς δηλώσεις», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «Νίκης», Κομνηνός Δελβερούδης και πρόσθεσε ότι «μετά το μπλοκάρισμα των ΑΦΜ, όπως ο ίδιος ο Γρηγόρης Βάρρας κατέθεσε, δέχθηκε πιέσεις από τον τότε ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Στρατάτο, να σταματήσει ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ στη σύζυγο του Γιώργου Ξυλούρη, του γνωστού με το ψευδώνυμο «φραπέ». Παρόμοιες πιέσεις είχαν ασκηθεί και στον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο.

Ο κ. Βάρρας, λίγο μετά το μπλοκάρισμα των ΑΦΜ, αποπέμφθηκε από τη θέση του με απόφαση του Υπουργού Βορίδη και, όπως έχει καταθέσει ο κ. Βάρρας στην Εξεταστική Επιτροπή, η απομάκρυνσή του έγινε κατ’ απαίτηση της Neuropublic και της Gaia Επιχειρείν».