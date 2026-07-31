Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου σχετικά με το κόστος και τους πόρους της καμπάνιας του νέου κόμματος.

Σχολιάζοντας την απάντηση της ΕΛ.Α.Σ. ότι τα λειτουργικά της έξοδα, οι μισθοδοσίες και οι εκδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ καλύπτονται αποκλειστικά από τις εισφορές των μελών της, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «ενδιαφέρουσα μετατόπιση».

«Δια της μαιευτικής… μετά από 24 ώρες το κόμμα ΕΛΑΣ απάντησε ότι τα έξοδά του πληρώνονται μόνο από τα μέλη τους», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, υπενθυμίζοντας πως μέχρι πρότινος στελέχη του σχηματισμού ισχυρίζονταν ότι «τα έξοδα τα καλύπτει ο κ. Τσίπρας από την τσέπη του».

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ θέτει ερωτήματα για τη διαφάνεια των οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ., επικαλούμενο το νομικό πλαίσιο.

• Η ιδιωτική χρηματοδότηση επιτρέπεται μόνο από φυσικά πρόσωπα με ΑΦΜ (έως 20.000 ευρώ ετησίως ανά δωρητή), ενώ ποσά άνω των 500 ευρώ κατατίθενται υποχρεωτικά μέσω τράπεζας.

• Η ΕΛ.Α.Σ. δεν δικαιούται ανώνυμα θεωρημένα κουπόνια από τη Βουλή καθώς δεν έχει συμμετάσχει σε εκλογές, ενώ ακόμα και σε αίτημά της το όριο είναι 20.000 ευρώ ετησίως.

«Φαίνεται πως είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες τα μέλη τους για να καλύπτουν τόσο μεγάλο κόστος κάθε μήνα», σημειώνει καυστικά το ΠΑΣΟΚ, καταλήγοντας πως «ο κ. Τσίπρας κάνει rebranding αγκαλιά με τα συμφέροντα».

Η απάντηση ΠΑΣΟΚ για τα δικά του χρέη

Απαντώντας στις αιτιάσεις της ΕΛ.Α.Σ. για τα δικά του οικονομικά, το ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζει τη θέση του αναφέρει πως έχει ρυθμίσει τα χρέη του και τηρεί απαρέγκλιτα τη συμφωνία, καταβάλλοντας μεγάλο μέρος της κρατικής επιχορήγησης. Δεν έχει λάβει ούτε 1 ευρώ νέο δάνειο από το 2010 και μετά. Δεν οφείλει σε κανέναν, καθώς αποπληρώνει όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις του. Επίσης, για την αύξηση που εμφανίζουν τα χρέη του υποστηρίζει πως οφείλεται στους υπέρογκους τόκους, τα πανωτόκια και τους τόκους υπερημερίας (12-13% του αρχικού χρέους).

Κλείνοντας με αιχμηρό τόνο, η Χαριλάου Τρικούπη προτρέπει τον Αλέξη Τσίπρα, αν διατηρεί απορίες για τον δανεισμό του ΠΑΣΟΚ, να ζητήσει ενημέρωση από τους πρώην γραμματείς του ΠΑΣΟΚ, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Γιάννη Ραγκούση, οι οποίοι σήμερα αποτελούν στενούς του συνεργάτες.