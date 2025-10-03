Σύμφωνα με καταγγελία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Μπάρκα, η ανεξάρτητη βουλευτής Ραλλία Χρηστίδου φέρεται να τον απείλησε κατά την αποχώρησή της από το βήμα της Βουλής. «Αν ξαναγελάσεις μαζί μου, θα σου σπάσω τα μούτρα», φέρεται να είπε η βουλευτής προς τον κ. Μπάρκα.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας της κυρίας Χρηστίδου, η οποία πρόσκειται στο Κίνημα Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον κ. Μπάρκα, εκείνη πλησίασε το έδρανό του και εκστόμισε τη φράση αυτή, τη στιγμή που εκείνος γελούσε με σχόλιο του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου, από διπλανό έδρανο.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σχολιασμός του περιστατικού από τη μεριά της Ραλλίας Χρηστίδου.