Δεν έχασαν καιρό οι αρμόδιοι επί του Αγνώστου Στρατιώτη και κινητοποιήθηκαν, ελάχιστες ώρες μετά την ψήφιση της τροπολογίας για την ασφάλεια και την αισθητική του μνημείου στη Βουλή.

Έτσι ο αρμόδιος, πλέον, Υπουργός Νίκος Δένδιας, κάλεσε στο Πεντάγωνο τον φυσικό αρμόδιο επί θεμάτων ασφαλείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και τον τεχνικό αρμόδιο για ζητήματα καθαριότητας στην Πλατεία Συντάγματος, Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, προκειμένου να συζητήσουν τα περί ασφαλείας, καθαριότητας και γενικής εμφάνισης του ιστορικού τοποσήμου της Πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κάλεσε νωρίς το πρωί τον Χάρη Δούκα, με τον οποίο συζήτησαν για αρκετή ώρα, σε μια προσπάθεια να εξευρεθούν τρόποι ώστε να γίνει ο καθαρισμός του μνημείου, αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος Αθηναίων.

Αργότερα, στο Υπουργείο Άμυνας μετέβη και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είχε προαναγγείλει πως επρόκειτο να επικοινωνήσει με τον κ. Δένδια, σημειώνοντας πως «η ευθύνη για την τάξη και την ασφάλεια στην περιοχή, καθώς και για την εφαρμογή του νόμου είναι στην Αστυνομία».

Ο Μ. Χρυσοχοΐδης έχει έτοιμο ένα πρώτο σχέδιο για τη φύλαξη του μνημείου, το οποίο προβλέπει προληπτική παρουσία της Αστυνομίας πέριξ του Αγνώστου Στρατιώτη, προκειμένου να μπορεί να επέμβει, εάν και εφόσον χρειαστεί.

Σε εκκρεμότητα βρίσκεται το σχέδιο που έχει ζητήσει ο κ. Μητσοτάκης από τον κ. Δένδια, για την ανάδειξη του μνημείου.

Σημειώνεται ότι μέσω της ανάδειξης του μνημείου και των εργασιών υλοποίησης, θα μπορέσουν να απομακρυνθούν πιο ομαλά τα φαναράκια και οι γλάστρες που έχουν τοποθετηθεί γύρω από τα ονόματα των 57 θυμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η τροπολογία πέρασε χθες από τη Βουλή με 159 ψήφους και στο εξής η αρμοδιότητα για την συντήρηση και ανάδειξη του μνημείου περνά στο Υπουργείο Άμυνας, ενώ η φύλαξη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως «εγώ, αυτό το οποίο αναμένω από το Υπουργείο, είναι να έρθει πολύ σύντομα με μία πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναδειχθεί το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση της τροπολογίας στη Βουλή, είχε υπογραμμίσει και τις αρμοδιότητες του Δήμου Αθηναίων για τον καθαρισμό του μνημείου, στηλιτεύοντας τη στάση του Χάρη Δούκα:

«Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εάν έπρεπε να ερμηνεύσουμε τη νομοθεσία ως έχει σήμερα, ποιος έχει, κ. Ανδρουλάκη, την ευθύνη καθαρισμού του χώρου; Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, δεν καθάρισε ποτέ τον χώρο. Και δεν τον καθάρισε διότι ήθελε να κάνει και αυτός πολιτικό παιχνίδι. Τώρα, αν ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι, κάνοντάς σας αντιπολίτευση ή ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι γιατί βλέπει τον εαυτό του ως τον νέο ηγέτη της κεντροαριστεράς, δεν το γνωρίζω», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε αντιπαράθεση με τον κ. Δούκα για το θέμα του Άγνωστου Στρατιώτη κατηγορώντας τον ότι «δεν συμπεριφέρεται ως Δήμαρχος, αλλά ως πολιτικός που θέλει να πλασαριστεί στο κεντρικό πολιτικό σύστημα και κάνει πολιτικές δηλώσεις, οι οποίες, θεωρώ ότι δεν έχουν σχέση με τα καθήκοντά του. Θέλει να χαϊδέψει αυτιά ενός αριστερού ακροατηρίου».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων απάντησε στον Παύλο Μαρινάκη με μια ανάρτηση στο Facebook, με φωτογραφία του με συγγενείς θυμάτων των Τεμπών:

«H απάντησή μου στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: Ο αγώνας για τη Δικαιοσύνη συνεχίζεται. Μέχρι να λάμψει η αλήθεια, μέχρι να βρει δικαίωση κάθε ψυχή. Μέχρι να αποδοθεί η Δικαιοσύνη. Μέχρι τέλους», έγραψε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Σαρκαστική ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα: «Καλή τους τύχη»

Με μία σαρκαστική ανάρτηση, σχετικά με το θέμα της διαχείρισης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, τοποθετήθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (23/10) ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας:

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Καλή τους τύχη».

Επιμέλεια: Π.Π.