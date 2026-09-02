Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, είχαν γεύμα με τον μεγιστάνα των media Ρούπερτ Μέρντοχ.

Τον Αυστραλοαμερικανό επιχειρηματία, επικεφαλής μιας παγκόσμιας μιντιακής αυτοκρατορίας που περιλαμβάνει από τη Fox Corporation έως εμβληματικές εφημερίδες όπως η Wall Street Journal και η The Sun, συνόδευαν η σύζυγός του, Έλενα Ζούκοβα, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη του ομίλου του. Μεταξύ αυτών ήταν η Ρεμπέκα Μπρουκς, CEO του ομίλου, και ο Κιθ Πουλ, διευθυντής του New York Post Group.