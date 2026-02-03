Η Ελλάδα βρίσκεται «πολύ κοντά» στο να ανακοινώσει απαγόρευση ορισμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, δήλωσε στο Reuters την Τρίτη (03/02), ανώτερη κυβερνητική πηγή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα «Protecting Children in the Digital Age», αναφέρθηκε στην ανάγκη που υπάρχει για την προστασία των παιδιών από την ανεξέλεγκτη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, και η Κυβέρνηση της Ισπανίας σκέφτεται να προβεί σε απαγόρευση κάποιων social media για άτομα κάτω των 16 ετών και σχεδιάζει να θεσπίσει νόμο που θα καθιστά προσωπικά υπεύθυνους τους διευθυντές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ρητορική μίσους στις πλατφόρμες τους.