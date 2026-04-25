Μετά την υπογραφή των εννέα συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν παραχώρησαν κοινές δηλώσεις και απάντησαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Τον λόγο πήρε πρώτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που μίλησε για μια «κομβική στιγμή» στις διμερείς σχέσεις, η οποία, όπως είπε, σφραγίζει την ιστορική επιλογή των δύο χωρών το 2021 να μετατρέψουν μια μακρά κοινή πορεία σε ισχυρή στρατηγική συμμαχία.

Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Γάλλο Πρόεδρο «διαχρονικό Ευρωπαίο σύμμαχο και εταίρο, αλλά και αληθινό φίλο της Ελλάδας», σημειώνοντας ότι η σχέση Αθήνας – Παρισιού είναι πολυεπίπεδη, με ρίζες στους ιστορικούς δεσμούς, τις κοινές αξίες και τα αμοιβαία συμφέροντα. Υπογράμμισε ότι η συνεργασία έχει ενισχυθεί τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και της Συμμαχίας ΝΑΤΟ, αλλά και διμερώς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία στον αμυντικό τομέα, επισημαίνοντας την επίσκεψη που πραγματοποίησαν το πρωί στη φρεγάτα «Κίμων», η οποία επέστρεψε από παραμονή 40 ημερών στα ανοικτά της Κύπρου. Υπενθύμισε ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα παραδοθούν οι φρεγάτες «Νέαρχος» και «Ιωνάς», ενώ η τέταρτη Belharra, ο «Θεμιστοκλής», αναμένεται το 2028.

Τόνισε την ουσιαστική αναβάθμιση της Πολεμικής Αεροπορίας με τα 24 μαχητικά Rafale, αλλά και τη σημερινή συμφωνία για την αναβάθμιση των πυραύλων MICA, υπογραμμίζοντας ότι όλα αυτά ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ της χώρας και θωρακίζουν τόσο τα ελληνικά, όσο και τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Γαλλία έσπευσε να ενισχύσει την άμυνα της Κύπρου κατά την πρόσφατη κρίση στην περιοχή, σημειώνοντας ότι η κοινή παρουσία τους στη Μεγαλόνησο απέδειξε πως η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη «θεμελιώνεται με πράξεις και όχι μόνο με λόγια».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ελληνογαλλική σύμπλευση «προνοητική και έγκαιρη», καθώς προηγήθηκε των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων των τελευταίων ετών και αποτέλεσε πρόδρομο της ανάγκης για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Αναφέρθηκε επίσης στη διαλειτουργικότητα των δύο ναυτικών, που διαθέτουν φρεγάτες ίδιου τύπου, καθώς και στη σημασία της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής.

Μακρόν: «Θέλουμε να εμπνεύσουμε την υπόλοιπη Ευρώπη»

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, στάθηκε στο βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, υπογραμμίζοντας ότι σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η Ελληνογαλλική σχέση αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική.

Ο Γάλλος Πρόεδρος σημείωσε ότι η Γαλλία αντέδρασε άμεσα απέναντι στις απειλές που έπλητταν την Ελλάδα, τονίζοντας ότι η στρατηγική εταιρική σχέση που ανανεώνεται τα τελευταία πέντε χρόνια έχει επεκταθεί ουσιαστικά στον τομέα της ασφάλειας. Όπως είπε, η συνεργασία αυτή αποτελεί παράδειγμα για την υπόλοιπη Ευρώπη και ενισχύει τον ευρωπαϊκό πυλώνα της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπενθύμισε ότι λίγους μήνες μετά την υπογραφή της στρατηγικής εταιρικής σχέσης το 2021 ξεκίνησαν κοινές ασκήσεις, ενώ τον περασμένο Μάρτιο, με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενισχύθηκε περαιτέρω η ευρωπαϊκή άμυνα. Τόνισε ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής «δεν είναι μόνο λόγια», αλλά εφαρμόστηκε στην πράξη κατά τα γεγονότα της 1ης και 2ας Μαρτίου στην Κύπρο.

Αναφερόμενος στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι η Ελλάδα επέλεξε 24 μαχητικά Rafale και τέσσερις φρεγάτες της Naval Group, με την πρώτη, τον «Κίμωνα», να έχει ήδη παραδοθεί τον Ιανουάριο. Πρόκειται, όπως είπε, για συγκεκριμένα βήματα που αποδεικνύουν το βάθος της στρατηγικής σχέσης και την επιχειρησιακή σύγκλιση των δύο χωρών.

«Μπετόν αρμέ το άρθρο 42.7»

Σε ερώτηση τι αλλάζει στην πράξη και σε σχέση με την αμοιβαία συνδρομή εντός της ΕΕ, ο Εμανουέλ Μακρόν απάντησε ότι το άρθρο 42.7 της ΕΕ είναι πιο ισχυρό από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και αυτό αποδείχθηκε στην περίπτωση της Κύπρου. «Μην αναρωτιέστε, θα είμαστε στο πλευρό σας», επανέλαβε, απευθυνόμενος σε όλους τους «εν δυνάμει αντιπάλους και εχθρούς», συμπληρώνοντας ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής είναι αδιαπραγμάτευτη.

«Δοκιμάστηκε στην πράξη στην Κύπρο, χωρίς να ενεργοποιηθεί τυπικά, αλλά δοκιμάστηκε και πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό», απάντησε από την πλευρά του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Είναι μεγάλη επιτυχία για την Ευρώπη, παίρνουμε την άμυνά μας πολύ σοβαρά, πρόσθεσε και επισήμανε τη φράση του Μακρόν ότι το 42.7 είναι «μπετόν αρμέ».

Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – «Κάνουμε κουπί σε βάρκα που δεν διαλέξαμε να μπούμε»

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ελλείψεων στα καύσιμα λόγω του πολέμου και του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, ο Μακρόν απάντησε πως όλοι είμαστε θύματα μιας γεωπολιτικής κατάστασης, την οποία δεν επιλέξαμε.

«Δεν θέλω να μπω σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας, να μιλήσουμε για το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Δεν πρέπει να υπάρξει πανικός, συχνά οι ελλείψεις είναι αποτέλεσμα πανικού. Ελέγχουμε την κατάσταση και έχουμε συστήματα και μηχανισμούς στήριξης, δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων», τόνισε, και συμπλήρωσε: «Ενισχύουμε την πολιτική που στηρίζει τη διαπραγμάτευση για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, να επικρατήσει η αρχή του Διεθνούς Δικαίου».

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Όλες οι κυβερνήσεις ετοιμάζονται για διάφορες εξελίξεις, αλλά δεν είναι πιθανότερο το χειρότερο σενάριο. Κάνουμε κουπί σε μια βάρκα που δεν διαλέξαμε να μπούμε», είπε, και συνέχισε λέγοντας:

«Πρώτη προτεραιότητα είναι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς να δημιουργηθεί κανένα προηγούμενο, πρέπει να επιστρέψουμε στο status quo πριν από τον πόλεμο», είπε, τονίζοντας ότι η ελεύθερη, χωρίς διόδια διέλευση, από θαλάσσιους διαύλους προστατεύεται ρητά και κατηγορηματικά από το Διεθνές Δίκαιο. «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να βρεθεί διπλωματική λύση, οπωσδήποτε είναι μη διαπραγματεύσιμος ο πυλώνας της ελεύθερης διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ».