Σε μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων, υπεγράφη σήμερα το μεσημέρι (08/09) στη Ρώμη η διακρατική συμφωνία Ελλάδας – Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου FREMM (κλάσης Bergamini), συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρουσία των Υπουργών Άμυνας Νίκου Δένδια και Γκουίντο Κροσέτο, σφραγίστηκε η μεταβίβαση των πολεμικών πλοίων «Carlo Bergamini» και «Fasàn», με τις παραδόσεις να τοποθετούνται στο πρώτο εξάμηνο του 2028 και 2029 αντίστοιχα.

Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας αποκάλυψε παράλληλα ότι συζητείται η προοπτική απόκτησης ακόμα δύο επιπλέον μονάδων, καθώς και η ενεργός συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης και το πλάνο εκσυγχρονισμού

Πριν από την τελετή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε διμερή συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του Γκουίντο Κροσέτο, όπου εξετάστηκε η περαιτέρω αμυντική εμβάθυνση των δύο χωρών.

Στις δηλώσεις του προς τον Τύπο, ο κ. Δένδιας προσδιόρισε το ακριβές χρονοδιάγραμμα παραλαβής των δύο πολεμικών σκαφών.

Η φρεγάτα «Carlo Bergamini», προβλέπεται να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028, ενώ η «Fasàn», προβλέπεται να ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2029.

Όπως σημείωσε ο Έλληνας Υπουργός, οι δύο μονάδες θα υποστολή εξειδικευμένες τροποποιήσεις σε συνεργασία με τη ναυπηγική εταιρεία Fincantieri, προκειμένου να καταστούν απόλυτα προσαρμοσμένες στις επιχειρησιακές απαιτήσεις του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

«Οι FREMM είναι μονάδες υψηλών προδιαγραφών. Μαζί με τις FDI (Belharra) και τις αναβαθμισμένες ΜΕΚΟ θα αποτελέσουν τον πυρήνα ισχύος του ελληνικού στόλου στη νέα εποχή», τόνισε ο κ. Δένδιας.

Παράθυρο για ακόμη δύο FREMM

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποκάλυψη του Νίκου Δένδια ότι η Αθήνα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επέκτασης του προγράμματος.

Συζητείται ήδη η δυνατότητα πρόσκτησης ακόμη δύο φρεγατών FREMM, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν. Η συμφωνία εντάσσεται οργανικά στην «Ατζέντα 2030», προβλέποντας την ουσιαστική εμπλοκή των ελληνικών ναυπηγείων και του εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος, ώστε η τεχνογνωσία και η συντήρηση να παραμένουν στη χώρα.

Κοινή γεωγραφία, ευθύνη και ναυτική παράδοση

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε τους ισχυρούς γεωπολιτικούς δεσμούς που συνδέουν την Ελλάδα με την Ιταλία, υπενθυμίζοντας την ιστορική συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών του 2020 αλλά και το Μνημόνιο της Λα Σπέτσια το 2025.

«Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι ναυτικά έθνη. Μοιράζονται τον ίδιο ζωτικό θαλάσσιο χώρο στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο και διαθέτουν μαζί περίπου το 90% του ευρωπαϊκού εμπορικού στόλου. Η κοινή γεωγραφία μας δημιουργεί κοινή ευθύνη για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών, την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τη σταθερότητα», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναφέρει:

«Συναντήθηκα σήμερα στο Υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας στη Ρώμη με τον ομόλογό μου GuidoCrosetto. Στην ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε συμφωνήσαμε για τη δημιουργία θεσμοθετημένου διαλόγου ανάμεσα στα Υπουργεία Άμυνας 🇬🇷 και 🇮🇹 σχετικά με την κοινή μας συμπόρευση σε ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, καθώς και για τους τρόπους αντιμετώπισης των κοινών μας προκλήσεων. Εστιάσαμε ακόμη στην ενίσχυση της συνεργασίας των αμυντικών οικοσυστημάτων των κρατών μας και συζητήσαμε για την προοπτική της από κοινού ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων».