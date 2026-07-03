Θύμα δύο παγκοσμίως γνωστών Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος, που φαίνεται πως οδηγήθηκε μεθοδικά σε μια τηλεδιάσκεψη-παγίδα, έχοντας την πεποίθηση πως συνομιλούσε με τον επίσημο σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουσμέροφ και τους συνεργάτες του.

Πίσω από την καλοστημένη φάρσα βρίσκονται οι Ρώσοι «Vovan & Lexus», γνωστοί για τις παγίδες που κατά καιρούς στήνουν σε πολιτικούς και όχι μόνο, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους Ουκρανούς αξιωματούχους, κατέγραψαν ολόκληρη τη συνομιλία και στη συνέχεια δημοσιοποίησαν το σχετικό βίντεο.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, όμως ο Θάνος Ντόκος, πιστεύοντας πως συνομιλεί με πολιτικούς αξιωματούχους, προχώρησε σε αναφορές που αφορούν το πρόσφατο περιστατικό με το ουκρανικό drone ανοιχτά της Λευκάδας, τον ρόλο της ΕΥΠ, αλλά και το εγχώριο πολιτικό σκηνικό, προαναγγέλλοντας μάλιστα και εκλογές στην Ελλάδα.

Το παρασκήνιο της συνομιλίας και οι προειδοποιήσεις για τα drone

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι δύο Ρώσοι φαρσέρ εμφανίζονται να «προειδοποιούν» τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού και μέσω αυτού την ελληνική πλευρά, για το ενδεχόμενο να επαναληφθεί ένα ανάλογο περιστατικό με drone κοντά σε ελληνικά νησιά. Μάλιστα, δεν διστάζουν να ισχυριστούν ακόμα και ότι υπάρχουν έντονες διαφωνίες ανάμεσα στο γραφείο του Ουκρανού προέδρου και το υπουργείο Άμυνας της χώρας τους, αναφορικά με τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον ρωσικών στόχων.

Απαντώντας στις υποτιθέμενες ανησυχίες, ο Θάνος Ντόκος υπογράμμισε τη σημασία του να παραμείνουν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, αποκάλυψε μάλιστα ότι εκείνη ακριβώς την περίοδο ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) βρισκόταν στο Κίεβο προκειμένου να πραγματοποιήσει απευθείας επαφές με Ουκρανούς αξιωματούχους για το θέμα.

«Δεν θέλουμε ο πόλεμος να μεταφερθεί στα χωρικά μας ύδατα»

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού δεν έκρυψε τον έντονο προβληματισμό του για το ενδεχόμενο ενός νέου συμβάντος στα ελληνικά ύδατα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην κρίσιμη παράμετρο του τουρισμού. «Παρακαλώ να προειδοποιήσετε όσους σχεδιάζουν μια τέτοια ενέργεια. Πρόκειται για ιδιαίτερα πολυσύχναστα ύδατα και οποιοδήποτε περιστατικό που θα επηρέαζε την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τον τουρισμό θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στις διμερείς μας σχέσεις», φέρεται να λέει. Και πηγαίνοντας ακόμη παραπέρα διατυπώνει τον εξής συλλογισμό: «Πρέπει να αποφασίσει (η Ουκρανία) αν αξίζει να χάσει την υποστήριξη της Ελλάδας για να καταστρέψει ένα ρωσικό πλοίο. Είναι τόσο απλό», αναφέρει.

«Είναι περίοδος τουρισμού, υπάρχει αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση. Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, αλλά δεν θέλουμε ο πόλεμος να μεταφερθεί στην επικράτεια ή στα χωρικά μας ύδατα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας την ανησυχία της Αθήνας για τις πιθανές οικονομικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις και φυσικά πιστεύοντας ότι συνομιλούσε με συμβούλους του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Εκλογές στην Ελλάδα «τους επόμενους μήνες»

Πέρα από τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, η συνομιλία επεκτάθηκε και στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις της Ελλάδας. Σε αυτό το σημείο της τηλεδιάσκεψης, ο Θάνος Ντόκος εμφανίζεται να ανοίγει τα χαρτιά του αναφορικά με τον πολιτικό ορίζοντα της κυβέρνησης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά προς τους συνομιλητές του ότι πρόκειται να διεξαχθούν εκλογές στην Ελλάδα μέσα στους επόμενους μήνες και ζητώντας να μην δημιουργηθούν νέα προβλήματα όπως το πρόσφατο με το drone στην Λευκάδα, που θα μπορούσαν να δυσκολέψουν το κλίμα στις σχεσεις των δύο χωρών.

Η αποκάλυψη της φάρσας από την στιγμή που το βίντεο με την συνομιλία ανέβηκε στον επίσημο ιστότοπο των δύο Ρώσων έχει προκαλέσει αμηχανία στους κυβερνητικούς κύκλους ενώ επίσημη αντίδραση προσώρας για το θέμα δεν υπάρχει.