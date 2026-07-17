Στην έξαρση της πολιτικής τρομοκρατίας εστίασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης που διοργάνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 65 χώρες. Στην ομιλία του, ο Ρούμπιο έκανε ιδιαίτερη μνεία στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις πολιτών που έπεσαν θύματα τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών επιθέσεων.

Αναφερόμενος στην τραγωδία που εκτυλίχτηκε στην Ελλάδα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε: «Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκαύματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπρηστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα».

Βίντεο από την ομιλία του:

Στη συνέχεια της παρέμβασής του, ο Μάρκο Ρούμπιο παρέθεσε επιπλέον παραδείγματα βίας ανά τον κόσμο, επισημαίνοντας: «Βρίσκεστε εδώ επειδή για πέντε ημέρες τον χειμώνα έσβησαν τα φώτα στο Βερολίνο, το μεγαλύτερο μπλακ άουτ από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Προκλήθηκε από επίθεση που άφησε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα μέσα στην παγωνιά και στοίχισε τη ζωή μιας 83χρονης γυναίκας.

Βρίσκεστε εδώ επειδή, έναν μήνα μετά το μπλακ άουτ, ένας 23χρονος Γάλλος υπέκυψε σε βαριά εγκεφαλικά τραύματα, ένας θάνατος σε δρόμο της Λυών από μια ομάδα ακροαριστερών κακοποιών.

Βρίσκεστε εδώ επειδή οι ηγέτες σας μαχαιρώνονται και πυροβολούνται στους δρόμους, οι επιχειρήσεις σας βομβαρδίζονται, οι σιδηρόδρομοί σας υφίστανται σαμποτάζ και η αστυνομία σας ξυλοκοπείται και καίγεται».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε: «Αυτό το κακό είναι πραγματικό. Χειροτερεύει. Δεν μπορούμε πλέον να το αρνηθούμε ή να το αγνοήσουμε. Ήρθε η ώρα να το εξαλείψουμε για πάντα. Πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτή την αυξανόμενη απειλή. Το “America First” σημαίνει απόρριψη κάθε πολιτικής βίας».