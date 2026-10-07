Στην Αθήνα έφτασε το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Οι 40 ώρες που έμεινε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα άφησαν το δικό τους αποτύπωμα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε περίπου στις 21.20 στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τον υποδέχθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης με τον οποίο αντάλλαξαν θερμή χειραψία και αμέσως μετά αναχώρησαν μαζί.

Βίντεο από την θερμή υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»:

Από χθες το βράδυ, λοιπόν, μέχρι και την συνάντηση με τον πρωθυπουργό, σήμερα λίγο μετά τις 19:00, η ημέρα του Αμερικανού ΥΠΕΞ ήταν γεμάτη από συναντήσεις, συμφωνίες και σημαντικά γεγονότα.

Η συμβολική ομιλία του Ρούμπιο στην Πνύκα

Η ομιλία του στην Πνύκα, στον τόπο από πού ξεκίνησε η Δημοκρατία είχε συμβολική σημασία τόσο για τη χώρα μας, όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μεταξύ άλλων τόνισε πως η «Ελλάδα είναι υπόδειγμα συμμάχου, να ακολουθήσει το παράδειγμά της η Ευρώπη».

«Η Ελλάδα είναι χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας. Στις πανύψηλες κολώνες και στα μνημεία σε ολόκληρη την πρωτεύουσά μας. Η Αθήνα μας έδωσε τη Δημοκρατία. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης μας έδωσαν τη φιλοσοφία», είπε αρχικά στην ομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο. «Στην Αθήνα γίναμε μάρτυρες της πρώτης ολοκληρωμένης έκφρασης, αυτών που χαρακτήρισαν τη Δύση», συμπλήρωσε.

Η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στον λόφο της Πνύκας:

«Για τους Έλληνες της αρχαιότητας, η επιδίωξη της αριστείας ήταν η κυριότερη αρχή της ανθρώπινης ύπαρξης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός ΥΠΕΞ., ενώ ακόμη τόνισε πως «αυτοί που έχτιζαν τον Παρθενώνα κοίταζαν προς τα πάνω. Πίστευαν ότι η υψηλότερη φιλοδοξία είναι να υπερβαίνεις όλους τους άλλους, να αγωνίζεσαι για να είσαι ο καλύτερος».

«Οι Έλληνες της αρχαιότητας ασκούν μια μυστικιστική δύναμη πάνω στη μνήμη μας»

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι, σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. «Υπάρχουν σπουδαία ερείπια σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε πολλές περιπτώσεις είναι τόποι όπου η Ιστορία μοιάζει να έχει εξαντλήσει τον εαυτό της, απομεινάρια μακρινών πολιτισμών που έχουν προ πολλού χαθεί από τη ζωντανή μνήμη. Όμως η Ακρόπολη είναι διαφορετική», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, ο πολιτισμός που δημιούργησε όσα στέκουν στην Ακρόπολη «εδώ και χιλιάδες χρόνια αιχμαλωτίζει τη φαντασία του δυτικού κόσμου», ενώ γενιές πολιτικών ηγετών, καλλιτεχνών και φιλοσόφων στράφηκαν προς αυτόν «με θαυμασμό και δέος».

Ο Ρούμπιο παρατήρησε ότι το πέρασμα του χρόνου συχνά μετατρέπει ακόμη και μεγάλες νίκες και καταστροφικές ήττες σε απλές υποσημειώσεις των βιβλίων της Ιστορίας. Δεν συνέβη όμως, όπως είπε, το ίδιο με τους αρχαίους Έλληνες. «Οι Έλληνες της αρχαιότητας φαίνεται να ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική δύναμη πάνω στη μνήμη μας. Μας καλούν να επιστρέφουμε σε αυτούς ξανά και ξανά», τόνισε.

Τι γράφουν Bloomberg και Washington Post για την ομιλία του Ρούμπιο στο λόφο της Πνύκας

Η Bloomberg και Washington Post ανέλυσαν την συμβολική ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα και εστίασαν σε διαφορετικές πτυχές της εμφάνισης του Αμερικανού ΥΠΕΞ στο ιστορικό τοπόσημο.

Το πρακτορείο Bloomberg τονίζει ότι ο Ρούμπιο επικαλέστηκε προσωπικότητες της Αναγέννησης και εμβληματικές μορφές της αρχαίας Ελλάδας, παρουσιάζοντας το όραμα των ΗΠΑ για κυριαρχία και ισχύ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε πως η Δύση βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι με την επόμενη δεκαετία να αναμένεται να καθοριστεί εάν «θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα συμβιβαστεί σε ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής». «Οι ΗΠΑ έχουν κάνει την επιλογή τους», υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Επιλέγουμε να ενισχύσουμε την ισχύ της χώρας μας, χωρίς να απολογούμαστε γι’ αυτό -να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κρίσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων μας, να επαναβιομηχανοποιήσουμε την οικονομία μας, να ανοικοδομήσουμε την άμυνά μας και να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στις τεχνολογίες και τις βιομηχανίες του μέλλοντος». Με την ομιλία του στην Πνύκα φάνηκε σαν να προειδοποιεί την Ευρώπη. Από την αρχή της προεδρίας του Τραπ, έχει προσπαθήσει η κυβέρνησή του να επηρεάσει την πολιτική κατεύθυνση της Ευρώπης, πιέζοντας ορισμένους από τους στενότερους συμμάχου3ς να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις χριστιανικές τους αξίες και την ιστορική τους κληρονομία.

«Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από τον μακρύ της λήθαργο και να αναζωπυρώσει τη φλόγα που άναψε εδώ πριν από χιλιετίες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρούμπιο.

Από την πλευρά της η WP αναφέρει ότι ο Ρούμπιο πραγματοποίησε μια ομιλία για τις αξίες του δυτικού πολιτισμού στην Πνύκα. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ προσπάθησε να εντάξει την ατζέντα το κίνημα MAGA, «Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά», σε μια ευρύτερη δυτική παράδοση εθνικής φιλοδοξίας και αναγέννησης.

«Έχουμε πολλά ακόμη να μάθουμε από τους άνδρες της αρχαίας Ελλάδας», τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Γνώριζαν ότι δεν υπάρχει τίποτα εγωιστικό ή μεμπτό στην αφοσίωση στο έθνος σου, τίποτα εγωιστικό ή μεμπτό στο να αγωνίζεσαι για να υπερασπιστείς πάνω απ’ όλα τα συμφέροντά του».

Ουσιαστικά, κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να αντλήσουν έμπνευση από τους αρχαίους Έλληνες, τον Κοπέρνικο, τον Γαλιλαίο και τον Νεύτωνα και να αντισταθούν «σύγχρονη τάση εξύψωσης του μέτριου και του συνηθισμένου».

«Η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Η πορεία που θα ακολουθήσουμε θα καθορίσει εάν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα συμβιβαστεί με ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής».

«Οι δικοί μας ήρωες μπορεί να είναι πρόθυμοι να πεθάνουν για τον σκοπό τους, αλλά οι δικοί μας ήρωες δεν λατρεύουν τον θάνατο», είπε.

Η θερμή υποδοχή στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε λίγο μετά τις 19:00 τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός καλωσόρισε τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και του έδωσε συγχαρητήρια για την ομιλία του στην Πνύκα. Έπειτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ σχετικά με τα θέματα ενέργειας και ασφάλειας. «Η ομιλία σας θα αντηχήσει πέρα από το σημείο όπου εκφωνήθηκε», του τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για την ευκαιρία που του δόθηκε να μιλήσει σε ένα τόσο ιστορικό σημείο, ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι «δεν περίμενα ότι θα είχα τη δυνατότητα».

Μητσοτάκης σε Ρούμπιο: «Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών»

Ο πρωθυπουργός στον διάλογο που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τόνισε πως «οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών» και μεταξύ άλλων πρόσθεσε: «Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, ΗΠΑ, Μέσης Ανατολής και αραβικού κόσμου». Επίσης ανέφερε ότι «η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι σημαντικές στις διμερείς μας σχέσεις», ότι «η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη». Επιπλέον υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία και τον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά εμπορευμάτων. «Έχουμε πολύ ισχυρή συνεργασία» «Σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής. Μια πολύ ισχυρή συνεργασία συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε και για τη σωστή λύση», υποστήριξε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Η συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη

Τα σημερινά δρώμενα ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου με τη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Έλληνα ομολόγό του, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Νωρίς το πρωί, στις 9:00 ο Αμερικανός ΥΠΕΞ μετέβη στο υπουργείο Εξωτερικών όπου τον υποδέχτηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ακολούθησαν κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο και στη συνέχεια κήρυξαν από κοινού την έναρξη των εργασιών του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ.

«Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα – Απαραίτητος σύμμαχος του ΝΑΤΟ»

Στο πλαίσιο της έναρξης του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους, εστιάζοντας στην άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται σε κοινές αξίες, στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια εν μέσω διεθνών προκλήσεων, όπως οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως άγκυρας σταθερότητας και γέφυρας διαλόγου στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας πως η αμυντική συνεργασία βρίσκεται στο απόγειό της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αλεξανδρούπολη. Ο Έλληνας υπουργός εξήρε επίσης την εξέλιξη της χώρας σε ενεργειακό κόμβο για τη Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω του Κάθετου Διαδρόμου και των υποδομών της Αλεξανδρούπολης, δίνοντας έμφαση στην παρουσία αμερικανικών κολοσσών όπως η Chevron και η ExxonMobil, καθώς και στη συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στη διατήρηση της παγκόσμιας ροής ενέργειας.

Τέλος, αναφέρθηκε στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας για νέες αμερικανικές επενδύσεις σε data centers και ψηφιακές υποδομές, σημειώνοντας ότι η υπογραφή τριών νέων συμφωνιών σφραγίζει την πρόοδο των διμερών σχέσεων.

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα «απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ» και πυλώνα σταθερότητας για την αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Επιβεβαίωσε ότι η χώρα αποτελεί έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο που διευκολύνει την αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Παράλληλα, ο Αμερικανός αξιωματούχος ανακοίνωσε την ένταξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε πρόγραμμα συνεργασίας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, ενώ στάθηκε στη σημασία της Οικονομικής Διακήρυξης ΗΠΑ-Ελλάδας για την ανάπτυξη ασφαλών εφοδιαστικών αλυσίδων, με ιδιαίτερη έμφαση στα κρίσιμα ορυκτά.

Κλείνοντας, ο κ. Ρούμπιο έκανε ειδική αναφορά στο ατέρμονο χρέος προς την αρχαία Ελλάδα για τη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού, σημειώνοντας ότι η κοινή ιστορία αποτελεί το θεμέλιο για τις μελλοντικές πρωτοβουλίες των δύο κρατών.

Το κείμενο της Κοινής Δήλωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδος-ΗΠΑ

Στις 7 Οκτωβρίου 2026, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio, προήδρευσαν του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ και αντάλλαξαν απόψεις επί ευρέος φάσματος διεθνών ζητημάτων. Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τον σταθερό, διαχρονικό και βαθύ χαρακτήρα των διμερών σχέσεων, οι οποίες θεμελιώνονται στις κοινές δημοκρατικές αξίες και στον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργού Συμμάχου στο ΝΑΤΟ. Με γνώμονα τις κοινές τους προτεραιότητες, οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν να εμβαθύνουν τις αμυντικές σχέσεις, να ενισχύσουν το εμπόριο και τις επενδύσεις και να προωθήσουν τους πολιτιστικούς δεσμούς.

Άμυνα και Ασφάλεια

Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενίσχυση της διαχρονικής συνεργασίας τους στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), ύψους 4 δισ. δολαρίων, προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας και με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, καθώς και τη διερεύνηση μελλοντικών ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών, μεταξύ άλλων στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών.

Οι δύο πλευρές οριστικοποίησαν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program) του Γραφείου Εθνοφρουράς των ΗΠΑ με την Πολιτεία της Φλόριντα και ενίσχυσαν τη διαλειτουργικότητα μέσω της παραχώρησης τεθωρακισμένων οχημάτων Stryker στην Ελλάδα. Αμφότερες οι πλευρές επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική αξία της αμυντικής συνεργασίας τους για την επίτευξη τόσο των διμερών στόχων ασφάλειας όσο και αυτών του ΝΑΤΟ. Διεύρυναν τη συνεργασία στους τομείς της επιβολής του νόμου και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Οικονομική και Εμπορική Συνεργασία

Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και προτίθενται να συνεργαστούν για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων και τη θωράκιση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που αφορούν κρίσιμες υποδομές.

Με δεδομένη τη συμμετοχή της Ελλάδας στην πρωτοβουλία Pax Silica, οι δύο πλευρές χαιρέτισαν την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της υπερνοημοσύνης (Super Intelligence), της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της κυβερνοασφάλειας και των προηγμένων τεχνολογιών.

Υπογράμμισαν την περαιτέρω εμβάθυνση των ενεργειακών σχέσεων, αξιοποιώντας τη δυναμική της Υπουργικής Συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) του Νοεμβρίου 2025, του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου και της έρευνας υδρογονανθράκων. Τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας στον ναυτιλιακό τομέα και υπέγραψαν συμφωνία για την πιστοποίηση Αμερικανών ναυτικών σε ελληνικά πλοία.

Πολιτιστικοί Δεσμοί

Οι δύο κυβερνήσεις υπέγραψαν επίσης την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

Επιπλέον, ανακοίνωσαν το πρώτο έργο στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ταμείου Πρέσβεων των ΗΠΑ για τη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation – AFCP), με στόχο την ανάδειξη των κοινών δημοκρατικών παραδόσεων.

«Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορικές πρεσβείες μας»

Στις 11:00, ο Μάρκο Ρούμπιο παρέστη στα εγκαίνια των έργων ανακαίνισης και της νέας πτέρυγας της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η τελετή ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ που μίλησε για μια ξεχωριστή ημέρα τονίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων.

Ακολούθησε αγιασμός και στη συνέχεια ο Μάρκο Ρούμπιο ανέβηκε στο βήμα και ξεκίνησε με ευχαριστίες και αναφορά στο ιστορικό κτήριο της πρεσβείας.

«Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορικές πρεσβείες μας. Ένα κτίριο που αρμόζει για την ανάπτυξη σχέσεων με έναν από τους βασικούς συμμάχους μας στον κόσμο», είπε.

Κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στους πέντε Αμερικανούς δημόσιους λειτουργούς, που έχουν χάσει τη ζωή τους ως θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων τόνισε ότι «οι πρεσβείες είναι κάτι περισσότερο από απλώς κτήρια, είναι αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις της χώρας μας. Και αποτελούν, σε πολλές περιπτώσεις, την πρώτη εντύπωση που δημιουργούμε στη χώρα υποδοχής μας. Αλλά πρέπει επίσης να είναι λειτουργικές. Πρέπει να διατηρούν ασφαλές το προσωπικό που βρίσκεται στο εσωτερικό τους και να προστατεύουν τα ευαίσθητα έγγραφα και τις συνομιλίες που προστατεύουν τους Αμερικανούς πολίτες, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο. Αλλά, από αισθητικής άποψης, όταν αυτό είναι κατάλληλο, θα πρέπει να σχεδιάζονται με έναν μοναδικά αμερικανικό τρόπο. Θα πρέπει να αποπνέουν δύναμη».

Τόνισε ακόμη ότι το συγκεκριμένο κτήριο είναι από μάρμαρο, το ίδιο που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του Παρθενώνα και «αντανακλά τους πολιτιστικούς μας δεσμούς με την περιοχή και τον σεβασμό μας στην ιστορία της πόλης και την επιρροή της στο δικό μας έθνος και τους θεσμούς μας».

Επεσήμανε ότι η ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης ανανεώνει αυτή την αναγνώριση των δεσμών σε ένα περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται τα σπουδαία μνημεία της πόλης.

Συνεργασία ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα

Η μεταφορά τεχνογνωσίας, οι κοινές ασκήσεις και η στενή επικοινωνία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα δίνει επιπλέον δυνατότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ο οποίος παρέστη, σήμερα, Τέταρτη 7 Οκτωβρίου, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο στην υπογραφή από τον αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα υποστράτηγο John Haas, της Επιστολής Προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Η υπογραφή σημειώθηκε λίγο μετά τις 13:00 στο Conrad Athens The Ilisian.

Στη δήλωσή του, ο κ. Δένδιας καλωσόρισε αρχικά, στην Αθήνα τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. «Η παρουσία του εδώ σήμερα», είπε, «υπογραμμίζει τη στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα» Για τη συμφωνία επισήμανε ότι δίνει «μια επιπλέον διάσταση» στη συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ, στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» η πατρίδα μας «αναζητά», εξήγησε ο υπουργός, «τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε τόσο για τις Ένοπλες Δυνάμεις με τη στενή έννοια όσο και για την Εφεδρεία».

Ευχαρίστησε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών καθώς και την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ ενώ κατέληξε: «Είναι μια πολύ σημαντική για εμάς για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας και είμαστε ευτυχείς».

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η παρουσία του σήμερα είναι ένα ακόμη δείγμα του ότι «η ιστορική συνεργασία των ΗΠΑ με την Ελλάδα» συνεχίζεται στον τομέα της Άμυνας και της οικονομίας. Ειδικότερα, για τη συμφωνία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, τον τόπο από όπου κατάγεται ο ίδιος, εξήγησε ότι αποτελεί μια ευκαιρία για ανταλλαγή τεχνογνωσίας όσον αφορά την εμπειρία της Ελλάδος στα θέματα των σεισμών και στα θέματα των δασικών πυρκαγιών. Δεν παρέλειψε, δε, να αναλύσει ότι η Εθνοφρουρά της Φλόριντα μπορεί να προσφέρει τεχνογνωσία στην Ελλάδα όσον αφορά τις πλημμύρες.

«Τέτοιες συνεργασίες, τέτοιες σχέσεις χτίζουν σύγχρονες συμμαχίες» υπογράμμισε και προσέθεσε ότι μας δίνει τη δυνατότητα «να προχωράμε στο μέλλον».

Συμφωνία για την αναγνώριση των αμερικανικών πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας

Υπογράφηκε σήμερα στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, η διακρατική συμφωνία με την οποία η Ελλάδα αναγνωρίζει τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας (Certificates of Competence) που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία, η οποία ολοκληρώθηκε υπό την εποπτεία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της ναυτιλιακής συνεργασίας των δύο χωρών.

Η αναγνώριση των πιστοποιητικών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers – STCW, 1978). Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της ναυτιλίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην εμβάθυνση της μακρόχρονης στρατηγικής εταιρικής σχέσης των δύο χωρών.

Παράλληλα, η συμφωνία αποτελεί έμπρακτη έκφραση της κοινής βούλησης Ελλάδας και ΗΠΑ για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας τους σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα στη ναυτική εκπαίδευση, την πιστοποίηση των ναυτικών και την εφαρμογή των διεθνών προτύπων, όπως καθορίζονται από τη διεθνή σύμβαση STCW.

Επιβεβαιώνεται, έτσι, η σταθερή προσήλωση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στην προώθηση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας στη ναυτική εκπαίδευση, καθώς και στη διαρκή ενίσχυση της συνεργασίας προς όφελος της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας. Τη συμφωνία υπέγραψε, εκπροσωπώντας την Ελληνική Δημοκρατία και το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο γενικός γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Εμμανουήλ Κουτουλάκης.