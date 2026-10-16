Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε κυβερνητική πρωτοβουλία, ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο με τα διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας που ενοικιάζονται σε 20 – 30 μετανάστες και πληρώνουν 10 – 30 ευρώ για να διανυκτερεύουν εκεί. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Κατά το πρώτο μέρος της πρότασης εξηγείται η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης, καθώς στα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως στην πρωτεύουσα που παρατηρείται έντονα το φαινόμενο μετατροπής απλών διαμερισμάτων σε άτυπα «υπνωτήρια».

Το έλλειμμα στην υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία επιτρέπει στους ιδιοκτήτες και τους μισθωτές να εκμεταλλεύονται την κατάσταση, αλλοιώνοντας τον χαρακτήρα των οικιστικών ζωνών και δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους, σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ειδικότερα, αναφέρονται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης ατόμων σε χώρους που δεν έχουν επαρκή αερισμό, σωστές υποδομές υγιεινής ή εξόδους κινδύνου.

Παράλληλα, τονίζεται η υποβάθμιση στην ποιότητα ζωής, κυρίως εξαιτίας της καθημερινής εναλλαγής άγνωστων προσώπων, η οποία προκαλεί ανασφάλεια σε μόνιμους κατοίκους. Ακόμη σημειώνεται και φοροδιαφυγή και ο αθέμιτος ανταγωνισμός. «Οι δραστηριότητες αυτές στερούνται νόμιμης άδειας, δεν αποδίδουν τους αναλογούντες φόρους και ανταγωνίζονται αθέμιτα τα νόμιμα ξενοδοχεία και τα επίσημα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης», υπογραμμίζεται.

Τι θα προβλέπει η ρύθμιση

Προβλέπεται ότι θα απαγορευτεί η «συστηματική εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ή με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση χρήσης μεμονωμένων κλινών ή θέσεων ύπνου προς διαμονή ή ανάπαυση σε ακίνητα που φέρουν, κατά τις πολεοδομικές διατάξεις, χρήση κατοικίας».

«Θέση ύπνου ή κλίνη» εννοείται οποιαδήποτε διαμορφωμένη υποδομή που προορίζεται για διαμονή ή ανάπαυση.

«Για την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης της παρούσας παράβασης απαιτείται η σωρευτική συνδρομή τουλάχιστον τριών από τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Η διάθεση προς διαμονή ή ανάπαυση διενεργείται διακριτά ανά κλίνη ή θέση ύπνου.

β) Διαπιστώνεται συχνή ή περιοδική εναλλαγή των χρηστών.

γ) Η παραχώρηση πραγματοποιείται έναντι άμεσου ή έμμεσου ανταλλάγματος.

δ) Η εσωτερική διαρρύθμιση, ο εξοπλισμός ή η εν γένει χρήση του ακινήτου προσιδιάζει σε συλλογικό κατάλυμα, κοιτώνα ή εγκατάσταση μαζικής διαμονής», αναφέρεται στην πρόταση της νομοθετικής ρύθμισης, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ποιοι εξαιρούνται και πώς θα γίνουν οι έλεγχοι

Εξαιρούνται τα ακίνητα που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας, τα τουριστικά καταλύματα, συγκεκριμένες βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, ξενώνες, οικοτροφεία κ.α.

Η ΑΑΔΕ, η οικονομική αστυνομία, η δημοτική αστυνομία, οι πολεοδομικές υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Τουρισμού είναι τα όργανα που θα διενεργήσουν του απαραίτητους ελέγχους.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση, πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις και την άμεση απαγόρευση της δραστηριότητας, αναμένεται να διαταχθεί και «το διοικητικό μέτρο της προσωρινής ή οριστικής σφράγισης των χώρων στους οποίους αυτή ασκείται, εφόσον προκύπτει άμεσος κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού».

Τα πρόστιμα

Αρχικά, αν διαπιστωθεί παράβαση θα επιβάλλεται το πρόστιμο των 10.000 ευρώ στον μισθωτή ή τον κάτοχο του ακινήτου.

Παράλληλα, πρόστιμο μέχρι 5.000 ευρώ θα επιβάλλεται στον εκμισθωτή σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι είχε γνώση της συγκεκριμένης κατάστασης και το ανεχόταν.

Αν μετά την κοινοποίηση της πράξης διακοπής της δραστηριότητας, δεν σταματήσει η παράβαση θα επιβληθεί πρόστιμο 1.000 ευρώ.

«Σε περίπτωση υποτροπής σε οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος, το επιβληθέν πρόστιμο διπλασιάζεται και διατάσσεται η σφράγιση του ακινήτου, και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής το προβλεπόμενο ανώτατο όριο προστίμου τριπλασιάζεται», αναφέρεται στην ρύθμιση.

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών δύναται να καθορίζονται ειδικότερες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, η διαδικασία επιβολής, αναπροσαρμογής και είσπραξης των προστίμων, υποβολής ένστασης, η υποχρέωση εφοδιασμού με βεβαιώσεις, εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και πιστοποιητικά από αρμόδιες αρχές, η διαδικασία ελέγχου των καταλυμάτων, η διαδικασία σφράγισης», τονίζεται στην πρόταση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.