«Mια έμμεση παραδοχή εμπλοκής» του αποκαλούμενου «Φραπέ» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ χαρακτήρισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, την άρνησή του να παραστεί στην Εξεταστική, σε συνέντευξή του στον Real FM.

«Tαυτόχρονα, δημιουργεί ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα. Διότι ο κ. Ξυλούρης είναι κομματάρχης της ΝΔ. Εφόσον δεν έχει κληθεί ως κατηγορούμενος από τη Δικαιοσύνη, όφειλε να είναι σήμερα στην Εξεταστική», σχολίασε, ενώ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι «είναι υπεύθυνος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», και ότι στη ΝΔ «κάνουν ό,τι μπορούν για να το κουκουλώσουν».

«Ήταν απαράδεκτη η χθεσινή συμπεριφορά του κ. Λαζαρίδη στη Βουλή, ο οποίος επιτίθεται και διακόπτει μάρτυρες όταν αποκαλύπτεται η αλήθεια που αφορά στη ΝΔ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σ. Φάμελλος, τονίζοντας πως «η απαράδεκτη, προσβλητική, αναιδής επιθετικότητα, η παράβαση κάθε κανόνα κοινοβουλευτικής συνομιλίας και η προσβολή των μαρτύρων, γίνεται για να κρύψει την αλήθεια».

«Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, διατυπώνεται το αίτημα της προσαγωγής του κ. Ξυλούρη στη Βουλή, γιατί είναι προσβολή της Βουλής και του Δικαίου η άρνησή του. Δεν υπάρχει και κανένα νομικό κώλυμα. Κατά την άποψή μου αυτο-ενοχοποιείται», εξήγησε, υπογραμμίζοντας πως «σε κάθε περίπτωση, πρέπει να προσαχθεί στη Βουλή και να σεβαστεί τις διαδικασίες, γιατί (η Βουλή) λειτουργεί με καθήκοντα ανακριτικών αρχών».

Όσον αφορά τα ενεργειακά, ο Σ. Φάμελλος εξέφρασε την άποψη ότι «η χώρα μας έπρεπε να έχει ενεργειακή ασφάλεια και ποικιλία στο ενεργειακό της μείγμα», κάτι που, όπως είπε, δεν ισχύει σήμερα, ενώ αντίθετα, επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, «είχε ενεργειακό σχεδιασμό, ώστε να αποτελεί ταυτόχρονα και εμπορικό και ενεργειακό κόμβο». «Βλέπουμε να γίνεται μετατροπή της χώρας μας σε πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG, επειδή αυτά είναι τα συμφέροντα των αμερικανικών εταιρειών και των ΗΠΑ», είπε χαρακτηριστικά και διερωτήθηκε: «Έχουμε ενεργειακή ασφάλεια; Όχι. Όταν εξαρτάται η χώρα μονοσήμαντα από ένα εισαγόμενο προϊόν, δεν υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια. Είναι δυνατόν η χώρα απλά να υποκλίνεται στα συμφέροντα των αμερικανικών εταιρειών, ενώ θα έπρεπε να έχει δική της ενεργειακή στρατηγική;».

«Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το ενδιαφέρον των αμερικανικών εταιρειών δεν καθορίζεται από εμάς. Ε, λοιπόν, θέλω να ζω σε μια χώρα που τα ενδιαφέροντά της, οι ανάγκες και οι προτεραιότητές της θα καθορίζουν και το τι θα κάνουν οι εταιρείες στη χώρα. Και όχι να υποκλίνεται η χώρα μας στα συμφέροντα ή στους σχεδιασμούς αμερικανικών εταιρειών», υπογράμμισε, ενώ εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι «σημαντικό να είναι ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα», «αν αυτό οδηγεί σε ακριβότερη ενέργεια». «Διότι υπάρχει και μια σημαντική συζήτηση για το κόστος του αμερικανικού LNG, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το φυσικό αέριο που χρησιμοποιούσαμε και σε κάθε περίπτωση είναι πολύ ακριβότερο από την πράσινη ενέργεια. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι μια χώρα να μην είναι εξαρτημένη μονοσήμαντα (με ένα καύσιμο) στην ενέργεια», σημείωσε.

«Μετά τις πρώτες εξαγγελίες της Κυβέρνησης για την “επανάσταση στην πράσινη ενέργεια” και για τα φωτοβολταϊκά που μπήκαν ακόμα και στον κάμπο της Θεσσαλίας, με τραγικά αποτελέσματα, το αποτέλεσμα, επειδή δεν υπάρχουν δίκτυα και αποθήκευση, είναι να πετιέται πράσινη ενέργεια στη θάλασσα. Λέω λοιπόν εγώ στον κ. Μητσοτάκη: εδώ και έξι χρόνια γιατί δεν έχει προχωρήσει η αποθήκευση;», συμπλήρωσε.

Ως προς τις γεωτρήσεις, ανέφερε ότι «το Block 2 για το οποίο γίνεται όλη η συζήτηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο είναι σταματημένο έξι χρόνια, όπως επίσης είναι σταματημένα και τα οικόπεδα και οι έρευνες σε όλο το δυτικό Ιόνιο μέχρι και την Κρήτη».

«Ο κ. Μητσοτάκης όποτε έχει προβλήματα, ανακοινώνει γεωτρήσεις και εξορύξεις, ενώ ανακοίνωνε μέχρι τώρα ότι είναι οπαδός του Green Deal. Να το πω ξεκάθαρα: η πράσινη πολιτική είναι φιλική προς το κλίμα, άρα φιλική προς τον άνθρωπο, τη ζωή, την Ελλάδα που είναι στη Μεσόγειο. Και η Ανατολική Μεσόγειος είναι κρίσιμο πεδίο κρίσης της κλιματικής αλλαγής», συνέχισε ο Σ. Φάμελλος, αμφισβητώντας έντονα το «αν πρέπει να υπάρχει λύση εξορύξεων». «Γιατί αυτό που πρέπει να κάνει η Ελλάδα είναι να γίνει ενεργειακός κόμβος με το καλώδιο και με την Κύπρο και με την Αίγυπτο, το οποίο δεν προχωράει με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί το καλώδιο μπορεί να μεταφέρει πράσινη ενέργεια και να έχει ο πολίτης φθηνή ενέργεια, αλλά και να είναι το περιβάλλον βιώσιμο», εξήγησε.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε «κρίσιμη εξέλιξη» την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και επανέλαβε ότι πρέπει να υπάρξει σύγκλιση και «αλλαγή κυβέρνησης προς προοδευτική κατεύθυνση». «Οι αρνήσεις και οι καθυστερήσεις, είναι αρνήσεις προς την κοινωνία, η οποία λέει “βρείτε μία λύση, συνεννοηθείτε, συνεργαστείτε”. Η δική μου η ατζέντα και η ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι να συνεργαστούμε τώρα», υπογράμμισε, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να προσπαθεί για μια «κοινοβουλευτική συμπόρευση».

«Αν υπάρχουν αυτές οι δύο συμφωνίες ότι θα κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και ότι θα συζητήσουμε για κοινό Πρόγραμμα, υπάρχουν πολλά δημοκρατικά εργαλεία για να υπάρξει και επικεφαλής. Γιατί αν βάλουμε το θέμα του επικεφαλής μπροστά, τότε μπορεί να δυναμιτίσει την αναγκαιότητα της κοινωνίας. Εγώ δεν ήρθα στην πολιτική για την καρέκλα. Και ξαναγυρίζω λίγο στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη, τον οποίο αποχαιρετούμε σήμερα. Η Ελλάδα μπορεί να είναι και προοδευτική και ισχυρή και πιο χαρούμενη και αισιόδοξη», κατέληξε.

