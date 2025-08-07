«Σε κατάσταση απόλυτου πανικού, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύουν καθημερινά ότι δεν τους ενδιαφέρει η αλήθεια, αλλά διψούν για αίμα» σημειώνει σε ανακοίνωσή της η βουλευτής της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη, και αμέσως προσθέτει:

«Το άρθρο μου στην εφημερίδα “το Μανιφέστο” στηρίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία του ρουμανικού Τύπου και κυρίως της εφημερίδας “Libertatea”. Είναι η ίδια εφημερίδα που είχε δημοσιεύσει τη συνέντευξη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, όπου κατακεραυνώνει την ίδια της την πατρίδα και ελάχιστα αναφέρεται στην Ελλάδα και αυτό μαζί με άλλες χώρες».

«Ωστόσο», συνεχίζει η κ. Βούλτεψη, «η αντιπολίτευση με ανακοινώσεις της είχε μόλις πριν από λίγες ημέρες προβάλει μόνο δέκα από τις πάνω από 5.000 λέξεις εκείνης της συνέντευξης».

«Οι διάλογοι στους οποίους αναφέρομαι μεταφέρονται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκαν στον ρουμανικό Τύπο και, προφανώς, αποδεικνύουν πως οι αναφορές τρίτων σε πρόσωπα δεν αποτελούν ενοχοποιητικά στοιχεία. Από το άρθρο άλλωστε προκύπτει ξεκάθαρα ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποίησαν το όνομα της κ. Κοβέσι για να εκβιάσουν το θύμα τους», υπογραμμίζει, συμπληρώνοντας τα εξής:

«Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημά τους. Το πρόβλημά τους είναι ότι οι εξελίξεις στη Ρουμανία τους χαλάνε το αφήγημα και μάλιστα την ημέρα που πολύ θα ήθελαν να γίνεται συζήτηση μόνο γύρω από το άρθρο του αγαπημένου τους “Politico”. Ούτε ενδιαφέρονται για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την οποία επίσης χρησιμοποιούν καταπώς τους βολεύει. Αλλά το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Αποδείχθηκε στην περίπτωση της Novartis, όταν κυνηγούσαν δέκα πολιτικά πρόσωπα και άφηναν τα αδικήματα των πραγματικών ενόχων να παραγραφούν».

«Και κάτι ακόμη: Είναι η πρώτη φορά που καταγγέλλεται δημοσίευμα όχι για το περιεχόμενό του, αλλά για τον… τίτλο του. Ο κ. Θεοδωράκης του ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να είναι πιο ενημερωμένοι για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Τύπος, που είναι και το αντικείμενό τους (λέμε τώρα)», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η κ. Βούλτεψη.