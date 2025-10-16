Σάλος έχει προκληθεί έπειτα από την τοποθέτηση του βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου κατά τη διάρκεια συζήτησης για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο σε τηλεοπτική εκπομπή.

Ο βουλευτής αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες εργασίας – όπως στα θερμοκήπια – λέγοντας ότι «οι τριτοκοσμικοί, που προέρχονται από χώρες πιο ψημένες στον ήλιο, αντέχουν λίγο περισσότερο».

Αργότερα όμως, συνεχίζοντας την τοποθέτησή του ανέφερε ότι «οι βορειότεροι και οι λευκότεροι δυσκολεύονται περισσότερο, ενώ οι τριτοκοσμικοί, που είναι από χώρες πιο ψημένες στον ήλιο, αντέχουν λίγο περισσότερο».

Η αναφορά του όρου «τριτοκοσμικοί» που μάλιστα αντέχουν στις κακουχίες προκάλεσε αντιδράσεις από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο πάνελ.

Στη συνέχεια ο βουλευτής επιχείρησε να δικαιολογήσει τη δήλωσή του, λέγοντας ότι «παλιότερα έτσι γινόταν και τώρα γυρνάμε πάλι πίσω», προσθέτοντας πως «κάποτε πηγαίναμε και με τα γαϊδούρια. Άστοχη η διατύπωσή μου, δικαιολογημένες οι αντιδράσεις».

Μάλιστα δεν έμεινε μόνο σε αυτό αλλά προχώρησε και σε γραπτή δήλωση σχετικά με τα όσα είπε στην τηλεοπτική εκπομπή, ενώ παραδέχθηκε πως επρόκειτο για λανθασμένη διατύπωση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

«Αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει μετά τη χθεσινή μου τηλεοπτική παρουσία, θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής: Εν τη ρύμη του λόγου κι ενώ η πρόθεσή μου ήταν να επισημάνω ότι κανένας άνθρωπος δεν αντέχει να εργάζεται 13 ώρες, μια εντελώς άστοχη διατύπωσή μου είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν δικαιολογημένες αντιδράσεις, παρόλο που αμέσως και στο πλαίσιο της εκπομπής όπου ήμουν προσκεκλημένος, τη διόρθωσα, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία στους τηλεθεατές. Πρόκειται για λάθος διατύπωσης, για το οποίο αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Θεωρώ τις 13 ώρες εργασίας κάτι απάνθρωπο και απαράδεκτο για κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος ή προέλευσης. Οι θέσεις μου σχετικά με την προστασία των εργασιακών σχέσεων και την ίση μεταχείριση όλων των ανθρώπων είναι γνωστές και διατυπωμένες δημόσια. Η προσωπική και πολιτική μου πορεία, όπως και το κοινοβουλευτικό μου έργο, αποτελούν σαφή απόδειξη της διαχρονικής υπεράσπισης των εργαζομένων χωρίς καμία διάκριση. Όσοι έσπευσαν να εκμεταλλευτούν το συγκεκριμένο ατυχές περιστατικό, ας ασχοληθούν καλύτερα με τη δυστοπική εργασιακή πραγματικότητα που διαμορφώνει η πολιτική της κυβέρνησης».

Από την πλευρά του το Κίνημα Δημοκρατίας καταδίκασε τις δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας λόγο για «προσβολή κάθε έννοιας ισότητας και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Συγκεκριμένα το κόμμα σημειώνει μεταξύ άλλων ότι το σχόλιο του βουλευτή «συνιστά ρατσιστικό στερεότυπο που δεν έχει θέση σε καμία δημοκρατική κοινωνία» και προσθέτει πως «η ίδια η χρήση του όρου “τριτοκοσμικές χώρες” αποκαλύπτει μια νοοτροπία βαθιά απαξιωτική απέναντι σε ανθρώπους που εργάζονται σκληρά για να επιβιώσουν».