Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Κύμα αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει η παραδοχή του υπουργού Επικρατείας και στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού Άκη Σκέρτσου, ότι η κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήδη από το 2019. Η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι αυτό έρχεται σε αντίφαση με τα όσα μέχρι τώρα δηλώνουν τα κυβερνητικά στελέχη και ο πρωθυπουργός, ο ίδιος απαντάει ότι δεν εννοούσε το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων, αλλά άλλα διαχρονικά ζητήματα.

Η ακριβής δήλωση του υπουργού Επικρατείας έχει ως εξής:

«Υπάρχει μια συλλογική ευθύνη, προφανώς υπάρχει και μια εξατομικευμένη πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης για τα πράγματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει ταχύτερα και καλύτερα από το 2019 έως σήμερα. Αλλά, να πούμε εδώ ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα πρόβλημα που διέφυγε εντελώς από την προσοχή της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση και το έχει εντοπίσει και το έχει επισημάνει από τα πρωθυπουργικά χείλη μέχρι τους αρμόδιους υπουργούς διαχρονικά από το 2019 έως σήμερα».

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: «Μετά τη δημόσια παραδοχή Σκέρτσου, ο κ. Μαρινάκης πρέπει να δώσει καθαρές απαντήσεις»

Να δώσει καθαρές απαντήσεις καλεί το ΠΑΣΟΚ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη με αφορμή, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, το γεγονός ότι «ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, στο πλαίσιο της παρουσίας του σε συνέδριο, δήλωσε ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ “η κυβέρνηση και το έχει εντοπίσει και το έχει επισημάνει, από τα πρωθυπουργικά χείλη μέχρι τους αρμόδιους υπουργούς, διαχρονικά από το 2019 έως σήμερα”».

Επίσης στην ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως σε άλλο σημείο ο κ. Σκέρτσος ανέφερε ότι «γνωρίζαμε πολλά από τα προβλήματα, γνωρίζαμε τις έρευνες που γίνονταν, ενθαρρύναμε τις έρευνες που γίνονταν, συνεργαζόμασταν με τις ευρωπαϊκές αρχές στη βάση ενός κοινού ευρωπαϊκού και εθνικού σχεδίου για τον μετασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ» και τονίζει:

«Κατόπιν αυτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ελπίζουμε ότι θα φιλοτιμηθεί σήμερα να μας απαντήσει:

– Πώς γίνεται η κυβέρνηση να έχει εντοπίσει το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη από το 2019 και να επιτρέπει στον τότε αρμόδιο υπουργό Μάκη Βορίδη να εκτοξεύει κατά 1 εκατομμύριο στρέμματα το εθνικό απόθεμα βοσκοτόπων;

– Έδρασε αυτοβούλως ο τότε υπουργός; Γιατί εμπόδισαν τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του από τη Δικαιοσύνη απορρίπτοντας την προανακριτική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ;

– Γιατί δεν θορυβήθηκαν όταν επί υπουργίας Αυγενάκη και δεύτερος πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατήγγειλε παράνομες επιδοτήσεις σε αμαρτωλά ΑΦΜ; Γιατί επέτρεψαν την καρατόμηση του από τον κ. Αυγενάκη;

– Επιμένουν ότι ο πρωθυπουργός είναι ανήξερος, τη στιγμή που όλο το Μαξίμου ξέρει;».

ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ: Το Μέγαρο Μαξίμου ήταν ο ενορχηστρωτής του γαλάζιου σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η παραδοχή του κ. Σκέρτσου ότι η Κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης “γνώριζε τα πάντα” για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταρρίπτει κάθε δικαιολογία της ΝΔ», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Δεν μιλάμε για αμέλεια ή ανικανότητα. Το Μέγαρο Μαξίμου ήταν ο σκηνοθέτης, ο ενορχηστρωτής του γαλάζιου σκανδάλου. Όχι μόνο ήξεραν, όχι μόνο συγκάλυπταν, αλλά συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία ενός παρακρατικού μηχανισμού που λεηλάτησε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Οι υπουργοί της κυβέρνησης ΝΔ, αντί να προστατεύσουν τους αγρότες, έβγαζαν εγκυκλίους για να περιορίζονται οι έλεγχοι και να πλουτίζουν τα γαλάζια παιδιά με εικονικές δηλώσεις, πίεζαν για την αποδέσμευση ΑΦΜ και υποκλίνονταν στους “Μαγειρίες”, τους “Φραπέδες” και τους “Χασάπηδες” του κυκλώματος», τονίζει και προσθέτει :

«Απαιτούμε ο κ. Σκέρτσος και ο κ. Μυλωνάκης να προσέλθουν στην Εξεταστική Επιτροπή για να πουν στον ελληνικό λαό τι γνώριζαν. Και φυσικά, αναμένουμε την παρουσία του κ. Μητσοτάκη. Θα συνεχίσει να κρύβεται; Ή να παριστάνει ότι δεν γνώριζε; Ο ίδιος γνώριζε, ο ίδιος συγκάλυπτε, ο ίδιος φέρει την απόλυτη πολιτική ευθύνη».

«Το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή και ευθύνη: Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ο πρωθυπουργός που μετέτρεψε τον κρατικό μηχανισμό σε εργαλείο για το κομματικό του παρακράτος. Η κοινωνία δεν θα ανεχθεί άλλο τη διαφθορά και την αλαζονεία. Η μόνη απάντηση είναι λογοδοσία, δικαιοσύνη και πολιτική αλλαγή σε έντιμη και προοδευτική κατεύθυνση», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Τι απαντά ο Άκης Σκέρτσος

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με ανάρτησή του αναφέρει τα εξής:

«Αυτό που κατάλαβε ο κ. Γερουλάνος (σ.σ. ο οποίος ήταν στο ίδιο τραπέζι του συνεδρίου με τον υπουργό Επικρατείας) παρακολουθώντας την πλήρη τοποθέτησή μου την περασμένη Τετάρτη, χωρίς να εγείρει κανένα ζήτημα για όσα είπα ως προς τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν το κατάλαβε το ΠΑΣΟΚ, προχωρώντας δύο μέρες μετά σε κοπτοραπτική των δηλώσεων μου.

Αν διάβαζαν το σύνολο της τοποθέτησής μου θα καταλάβαιναν ότι αναφερόμουν στους ελέγχους και τις εκθέσεις των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχρονικά επισήμαναν τα προβλήματα στο εθνικό σύστημα δηλώσεων και πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά και στη διαχρονική έλλειψη κτηματολογίου, δασικών χαρτών, διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και ΑΤΑΚ για να έχουμε αποτελεσματικούς διασταυρωτικούς ελέγχους. Στις ελλείψεις δηλαδή κρίσιμων πυλώνων των διασταυρώσεων που καμία κυβέρνηση πριν τη ΝΔ δεν φρόντισε να καλύψει αλλά αντιθέτως αποτέλεσαν προτεραιότητα της δικής μας κυβέρνησης από το 2019.

Σε καμία περίπτωση επομένως δεν αναφέρθηκα στις δικαστικές έρευνες.

Αντιθέτως, μίλησα ρητά για το σχέδιο δράσης μετασχηματισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ που από κοινού εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση με την ευρωπαϊκή επιτροπή ήδη από το 2024, πολύ πριν προκύψουν, δηλαδή, οι έλεγχοι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Τέλος, είναι πλέον γνωστό ότι οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 είχαν ξεκινήσει τους διασταυρωτικούς ελέγχους προωθώντας στην ελληνική Δικαιοσύνη για περαιτέρω διερεύνηση ύποπτες αιτήσεις ενισχύσεων, πολλές εκ των οποίων ήδη έχουν καταλήξει σε καταδίκες.

Άνθρακες, λοιπόν, ο θησαυρός.

Την εξυγίανση του μηχανισμού των αγροτικών ενισχύσεων δεν θα την πετύχουμε με στρεψοδικίες και κομματικά βολικές ερμηνείες ενός προβλήματος που υπήρξε βαθύ και διαχρονικό», καταλήγει ο Άκης Σκέρτσος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Facebook