Συνέντευξη παραχωρεί αυτή την ώρα στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, ο Αντώνης Σαμαράς έκανε αναφορά στον θάνατο της κόρης του και είπε: «Ευχαριστώ κι εγώ, και η Γεωργία και ο Κώστας, για αυτό το κύμα συμπαράστασης από τον ελληνικό λαό».

Ακολουθούν βασικά σημεία από όσα είπε:

Τέμπη

«Χωρίς ψυχή και χωρίς ήθος ήταν η προσέγγιση της κυβέρνησης απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Η απαγόρευση της εκταφής ήταν απόφαση ακύρωσης της πατρότητας, απόφαση αφύσικη για τα δικά μας ήθη και έθιμα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν έπρεπε να παίξουν με αυτό το θέμα. Όταν ένας πατέρας θύματος εμποδίζεται για την εκταφή, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης παύει να είναι εγγύηση θεσμική» τόνισε.

«Ένωσε τους Έλληνες το αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης. Γι’ αυτό και Τα Τέμπη, και ο χειρισμός τους, πλήγωσαν τον λαό. Τα Τέμπη χάραξαν το συλλογικό μας υποσυνείδητο και το υποσυνείδητο της νέας γενιάς» ανέφερε.

Οικονομία

Ο κ. Σαμαράς άσκησε κριτική και στους κυβερνητικούς χειρισμούς για την οικονομία.

«Όλα ξεκινάνε από το κόστος και βασική αιτία είναι η ενέργεια. Είναι τελείως λάθος η ενεργειακή μας πολιτική. Είναι λάθος δομημένο το χρηματιστήριο ενέργειας και το ενεργειακό μίγμα. Ευνοείται η αισχροκέρδεια» είπε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Η κυβέρνηση κρατά πολύ υψηλά τον ΦΠΑ» είπε και διερωτήθηκε «δεν βλέπει η κυβέρνηση ότι ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά είναι δυσβάσταχτος; Μπορούν και με έγκριση της Ευρώπης, αλλά δεν το θέλουν».

Έθεσε ως προτεραιότητα τη «δημιουργία μιας παραγωγικής οικονομίας μειωμένου κόστους». «Θα ήθελα να έβλεπα και μία χρηματοδότηση από το κράτος μέσω ενός μεικτού επενδυτικού ταμείου – υπάρχει τέτοια μελετημένη πρόταση – δεν φτάνει μόνο η απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων» ανέφερε.

Ζήτησε να «επαναδημιουργήσουμε μια ισχυρή βιομηχανία που υπήρχε στην Ελλάδα».

«Η ελληνική ηγεσία να προστατεύει την ελληνική βιομηχανία, τις μονάδες τους και όχι να διευκολύνει την εξαγορά τους» σημείωσε.

Όπως είπε ο κ. Σαμαράς «μεγάλο ζήτημα είναι η ενεργειακή μας αυτονομία»

Ο πρώην πρωθυπουργός εκτίμησε πως «απαιτείται γενναία οικονομική στήριξη των εκπαιδευτικών και του νοσηλευτικού προσωπικού.

«Παιδεία και υγεία δεν παρέχονται από δασκάλους και νοσηλευτές που ζουν στα όρια», είπε.

«Την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την δημοσιονομική της πολιτική, ευρωπαϊκές έρευνες δείχνουν πως η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μισθωτών είναι η χαμηλότερη στην Ευρώπη», τόνισε αναφερόμενος στο θέμα της ακρίβειας. Πρόσθεσε πως πολλοί περισσότεροι Έλληνες είναι στο όριο της της φτώχειας και πως από τις 20 του μήνα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στα ελληνικά νοικοκυριά.

«Πάνω από 4 εκατ. πολίτες έχουν χρέη και το 90% χρωστάει κάτω από 10.000 ευρώ», πρόσθεσε.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Στα σούπερ μάρκετ οι τιμές αυξάνονται συνεχώς». ανέφερε.

«Πολύ περισσότερο με ενοχλεί που νέα παιδιά, που θέλουν να βγουν στη ζωή, να νοικιάσουν σπίτι, να κάνουν οικογένεια, δεν μπορούν. Υπάρχει μια σύγχρονη αθέατη φτώχεια και μια αόρατη, κρυφή αστεγία. Σε τέτοια ζητήματα απαιτείται κρατική παρέμβαση».

Αναφερόμενος στο θέμα του τουρισμού, ανάφερε ότι δεν γίνεται να μην μπορούν οι Έλληνες να επισκέπτονται τα νησιά τα οποία έχουν γίνει «Disneyland».

«Δε χρειαζόμαστε σωτήρες. Ο κόσμος τρέχει πιο γρήγορα από τους πολιτικούς»

«Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος δεν αντέχει τη σκιά, ζητά απαντήσεις, όχι τεχνικές επικοινωνίας» επεσήμανε. «Δεν χρειαζόμαστε σωτήρες. Ο κόσμος τρέχει πιο γρήγορα από τους πολιτικούς» συμπλήρωσε.

«Είμαι σε προσωπική επαφή με την κοινωνία: Αν δεν έχεις επαφή με τον κόσμο, τι κάνεις με την πολιτική; Απλοί άνθρωποι μου λένε οτιδήποτε τους απασχολεί».

Για Μνημόνια, «Ζάππειο» και Μέρκελ

«Θα μπορούσα να έχω προκαλέσει εκλογές το 2011 και να βγω αυτοδύναμος με θηριώδη ποσοστό, να υποσχεθώ ότι θα καταργήσω τα μνημόνια και να κάνω την κωλοτούμπα, όπως ο κ. Τσίπρας. Δεν το έκανα αυτό» είπε ο κ. Σαμαράς.

«Ο ιστορικός του μέλλοντος δεν θα αθωώσει ποτέ αυτή την πράξη. Δεν ήταν δική μου επιλογή η συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ του Ευ. Βενιζέλου. Ήταν η λαϊκή εντολή και τίμησα το εκλογικό αποτέλεσμα» είπε ακόμη.

«Δεν έφερα τα μνημόνια. Πολέμησα να μην έρθουν, και όταν ήρθαν, έκανα την απαραίτητη αναδιοργάνωση για να τελειώσουν νωρίτερα. Και φόρους μείωσα ενάντια στην Τρόικα, όπως στην εστίαση. Τότε με λοιδόρησαν, αυτοί που αντί να στηρίξουν την πατρίδα έφεραν και τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσαν την πατρίδα» ανέφερε.

Για το «Ζάππειο» που είχε κατηγορηθεί, όπως είπε με το επιτελείο του είχαν δει τα λάθη του μνημονίου και τα είχαν αναδείξει, κάτι που παραδέχτηκαν και αργότερα οι εμπνευστές του μνημονίου, ότι το πρόγραμμα ήταν λάθος. Και διερωτήθηκε, «γιατί κατηγορούμαι;»

«Όταν η χώρα κατέρρευσε από το μνημόνιο, εγώ και η Νέα Δημοκρατία κινηθήκαμε εθνικά και όχι κομματικά».

Για την Άνγκελα Μέρκελ, είπε ότι έπαιξε άσχημο παιχνίδι και έβαζε τρικλοποδιές. Όπως αποκάλυψε, η τότε Γερμανίδα καγκελάριος του είχε προτείνει σε τετ α τετ στο γραφείο του, να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ, με ανταλλάγματα από τη Γερμανία προς παραδειγματισμό. Όπως είπε για το ζήτημα αυτό «δεν άκουγε κουβέντα», της είπε ότι αυτό «αποκλείεται».

«Η κυβέρνηση Τσίπρα Καμμένου και όσοι την στήριξαν ήταν τελικά αυτοί που δημιούργησαν τελικά το πρόβλημα. Εργαζόμουν 24 ώρες το 24ωρο την ώρα που διαπραγματευόμουν, ήμουν εγχειρισμένος στο μάτι, αγνόησα τους γιατρούς και πήγαινα στις συναντήσεις. Έχασα την όρασή μου στο δεξί μάτι. Το λέω αυτό για τη δολοφονία χαρακτήρων», είπε ο Αντώνης Σαμαράς.

Για ΕΝΦΙΑ

Για τον ΕΝΦΙΑ ο Αντώνης Σαμαράς είπε: «Παρέλαβα πέντε φόρους στην ακίνητη περιουσία συν το χαράτσι της ΔΕΗ. Τα κατάργησα όλα αυτά και δημιούργησα τον ΕΝΦΙΑ με προσωρινό χαρακτήρα, που ήδη τον μείωσα επί κυβέρνησής μου. Σήμερα ο ΕΝΦΙΑ παραμένει. Δεν τον κατήργησε ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης».

Για ΟΠΕΚΕΠΕ, Φον ντερ Λάιεν και τη σχέση του με ΗΠΑ και Τραμπ

«Όταν κύριε Μητσοτάκη βάζεις πρόεδρο που ο υπουργός σου τον διώχνει και τον παίρνεις για σύμβουλό σου, ισχυρίζεσαι ότι δεν ήξερες τίποτα; Και τα μαθαίνουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Αυτό δεν είναι ατόπημα;

Είναι σοβαρό επιχείρημα να λέμε ότι είμαι διεφθαρμένος, αλλά είναι και όλοι οι υπόλοιποι;

Σήμερα είναι όλοι στους δρόμους δικαιολογημένα και διαμαρτύρονται για τις αποζημιώσεις που δεν έχουν πάρει.

Υπάρχει και στην ΕΕ συνειδητή υποβάθμιση της αγροτικής παραγωγής, με την ευθύνη της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Υπάρχει συνειδητή υποβάθμιση της αγροτικής παραγωγής, προς όφελος αυτού που λένε εναλλακτική παραγωγή τροφίμων».

Για τη σχέση του με τις ΗΠΑ επεσήμανε: «Έχω σχέσεις με πρόσωπα του επιτελείου Τραμπ. Δεν τον ξέρω τον ίδιο, λειτουργεί έξω από συμβατικά πλαίσια. Επανέφερε αξία υδρογονανθράκων. Επιχείρησε θωράκιση συνόρων της χώρας του από λαθρομετανάστευση. Παίρνει πρωτοβουλίες όπως για τη Λωρίδα της Γάζας. Σε επίπεδο ιδεών έχουμε συναντίληψη για μια σειρά θεμάτων όπως το μεταναστευτικό».

Για τα Εθνικά θέματα

«Φοβηθήκαμε να ποντίσουμε το καλώδιο στα εθνικά μας ύδατα. Μας εμπαίζει και κοροϊδεύει ακόμη και η Λιβύη. Εξακολουθούμε να ξεπλένουμε την Τουρκία που μας εμπαίζει για την ΑΟΖ, πήρε και τα Eurofighter από τον Μερτς, που ανήκει στο Λαϊκό Κόμμα και έχει συναντηθεί με τον πρωθυπουργό. Είναι οξύμωρο τα κράτη που υπερασπίζονται την Ουκρανία, να πουλάνε όπλα στον εισβολέα της Κύπρου.

Ο Έλληνας υπουγός Εξωτερικών επισκέπτεται τον Χαφτάρ, ανταλλάσσει χειραψίες και την επόμενη ημέρα δημοσιεύεται στον ΟΗΕ η επιστολή της Λιβύης για τις έρευνες νότια της Κρήτης.

Τα Σκόπια έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών, ο Γεραπετρίτης λέει ότι πρέπει να εφαρμοστεί.

Ακόμη και η Αίγυπτος παίζει παιχνίδια με την Μονή Σινά. Εγώ έστησα την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου Ισραήλ και δεν καταλαβαίνω αυτή την αφασία της κυβέρνησης ”και με τον αστυφύλαξ και μα τον χωροφύλαξ για την Τουρκία”. Η χώρα είναι παντελώς απούσα από την Συρία που έχουμε ιστορικούς δεσμούς με τον χριστιανικό πληθυσμό» είπε.

«Τούρκοι μέσω βουλγαρικών εταιριών κάνουν μπίζνες στην Θράκη. Η ΝΔ εμμέσως πλην σαφώς στήριξε την εκλογή Τσίπρα στη θέση του υπεύθυνου Δυτικών Βαλκανίων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Επανερχόμενος στις σημερινές σχέσεις με την Τουρκία, είπε: «Αυτό έλειπε, να συζητά ένας πρωθυπουργός για την κυριαρχία της χώρας. Για τα κυριαρχικά δικαιώματα όμως διαπραγματεύεται;».

«Η ατομική ανευθυνότητα που επέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκλογή Τραμπ, έχει επιπτώσεις στη χώρα.

Η Ζαχάροβα για πρώτη φορά απο το 1974, άλλαξε γραμμή για το Κυπριακό και στήριξε την Τουρκία. Ο Ρούτε ζήτησε βοήθεια από τον Κύπριο πρόεδρο να βοηθήσει, ώστε η Τουρκία να ενταχθεί στην ΕΕ.

Ο Ρούτε ζήτησε από τον Κύπριο πρόεδρο να βοηθήσει ώστε η Τουρκία να ενταχθεί στην ΕΕ. Η πενταμερή ήταν ιδέα του Ερντογάν και τώρα την παρουσιάζουμε ως δική μας ιδέα.

Οι πρώτες ενδείξεις είναι πάρα πολύ ανησυχητικές, Ο συμβιβασμός πωλείται ως διαπραγματευτική ικανότητα. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους διπλωματικούς ευτελισμούς».

Για τη Νέα Δημοκρατία

Για τη σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε πως «γεννήθηκα στη Νέα Δημοκρατία, στήριξα τον αξιακό της κώδικα».

Όπως είπε, «η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας είναι η παράταξη που στήριζα από νέος. Άφησα πίσω μία περήφανη παράταξη με στόχο την ενότητα του κόμματος και ύστερα στήριξα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το 2019 και το 2023, αλλά έλεγα και λέω και θα λέω πάντα τη γνώμη μου με σκοπό να βοηθήσω την χώρα μου και την παράταξη. Η διαφωνία και οι ενστάσεις μόνο καλό μπορούν να κάνουν, όταν οι ηγεσία δεν αποσκοπεί κάπου αλλού».

«Το σημερινό αυτό ιδεολογικό μόρφωμα δεν είναι πια Νέα Δημοκρατία, έχει μεταλλαχθεί. Στην επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν έκανε ούτε μία αναφορά στον ιδρυτή. Έχουν κάνει μία παρέα χωρίς κάποια ιδεολογία, χωρίς ηθική… Λειτουργούν σαν να λειτουργούν εταιρεία. Δεν τους νοιάζουν οι άνθρωποι, οι ιδέες» είπε και τόνισε ότι «αυτή η νοοτροπία τους έχει κάνει αλαζόνες».

«Ο κύριος Μητσοτάκης προχωράει στη μετατροπή της ΝΔ από κόμμα αρχών σε κόμμα ιδιοκτησίας. Εγώ γεννήθηκα στην ΝΔ, από την ΟΝΝΕΔ, υπερήφανος για την παράταξή μου υπηρέτησα με σθένος. Και όταν διαφώνησα με την πολιτική Μητσοτάκη για το σκοπιανό, παραιτήθηκα και πήγα σπίτι μου.

Την παράταξη δεν την εγκατέλειψα. Και ήμουν εγώ που πρότεινα τον Στεφανόπουλο.

Όταν εκλέχθηκε πρόεδρος ο Κώστας Καραμανλής έκλεισα την Πολιτική Άνοιξη και κάλεσα τον κόσμο να ψηφίσει ΝΔ. Λέω την γνώμη μου για να βοηθήσω την χώρα μου και την παράταξή μου. Διαφώνησα αλλά δημόσια και ανοικτά και όχι κρυφά. Μίλησα ανοικτά κατά του γάμου τον ομοφύλων. Έδωσα την μάχη μαζί με τους Νεοδημοκράτες. Σταθερή μας πυξίδα η Ελλάδα. Το σημερινό μόρφωμα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, έχει μεταλλαχθεί».

Για τη διαγραφή του από Μητσοτάκη

«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης που διαγράφηκε ένας πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος. Και την πήρε αυτή την απόφαση υποτίθεται, γιατί θίχτηκε λόγω Γεραπετρίτη. Στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, βρήκε μια αφορμή για να μετατρέψει τη Ν.Δ. σε δικό του κόμμα», είπε ο πρώην πρωθυπουργός αναφερόμενος στη διαγραφή του.

«Το πρόβλημα, λοιπόν, μην κάνετε λάθος, δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον έναν ή τον άλλον ή τον Μητσοτάκη», ανέφερε και πρόσθεσε: «Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη Δεξιά, την Κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της Ν.Δ., γι’ αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς, με δύο κουβέντες, δεν έχει κανένα γινάτι. Άλλοι φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες».

Σε ερώτημα για το αν θα επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία είπε «Δεν έφυγα για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο Μητσοτάκης. Είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία της παράταξης που διαγράφτηκε πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης».

Τέλος, ο Αντώνης Σαμαράς απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεννόησης με την παρούσα ηγεσία της Ν.Δ., λέγοντας πως απουσιάζει κάθε πρόθεση αυτοκριτικής: «Για ποιες γέφυρες μιλάτε; Εγώ δεν είδα πουθενά καμία ειλικρινή παραδοχή λάθους. Σε τίποτα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάντα δίκιο. Και όλοι εμείς οι άλλοι έχουμε πάντοτε άδικο».

Π.Π.

Πηγή: ANT1