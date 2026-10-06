Aυστηρό μήνυμα προς την κυβερνητική ηγεσία απηύθυνε ο Αντώνης Σαμαράς, κατά τη διάρκεια παρουσίας του σε συνέδριο. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για έκδηλα σημάδια παρακμής και απέδωσε σαφείς πολιτικές ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση, ενώ εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την πορεία της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, ζήτησε τον τερματισμό του αμιγώς νεοφιλελεύθερου μοντέλου διακυβέρνησης, εστιάζοντας παράλληλα στον κίνδυνο που ελλοχεύει από έναν ενδεχόμενο εφησυχασμό στην περιοχή της Θράκης.

Το μοντέλο ηγεσίας και η κρίση των αστικών κέντρων

Αναφερόμενος στην ανεξέλεγκτη διόγκωση των αστικών κέντρων, επεσήμανε ότι πολλοί αναλυτές τη θεωρούν ως την τελική φάση παρακμής ενός πολιτισμού, θέτοντας το ερώτημα για τη στάση που οφείλει να κρατήσει η πολιτική ηγεσία. Καυτηρίασε τη συμπεριφορά όσων περιορίζονται σε ρόλο απλού διαχειριστή, οι οποίοι, αν και αναγνωρίζουν τα προβλήματα, μεταθέτουν τις λύσεις στο μέλλον.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο συνέδριο «Dialogues for Athens» του «Βήματος», πρόκειται για στάση που διακατέχεται από εγωπάθεια και στοχεύει αποκλειστικά στη διατήρηση των κυβερνητικών αξιωμάτων.

Η ανάγκη επιστροφής στις ιδέες και τα οράματα

Ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε την αδήριτη ανάγκη να ξεπεραστεί η στενά τεχνοκρατική και υλιστική προσέγγιση της εξουσίας. Τόνισε ότι η επανεκκίνηση της ουσιαστικής πολιτικής, των ιδεών και των συλλογικών οραμάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση, όχι μόνο για τη διασφάλιση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά και για τη διατήρηση της κοινωνικής και εθνικής συνοχής. Στη συνέχεια, προειδοποίησε ότι η έλλειψη εθνικής στρατηγικής εγκυμονεί τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης κρίσης, φωτογραφίζοντας με νόημα τις εξελίξεις στη Θράκη.

Η διάβρωση των θεσμών, της παιδείας και της υπαίθρου

Συνεχίζοντας την παρέμβασή του, ο πρώην πρωθυπουργός απαρίθμησε μια σειρά από τομείς στους οποίους καταγράφεται υποχώρηση. Εστίασε στην ανάγκη αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήματος απέναντι στην πτώση του επιπέδου γνώσεων, ενώ κατήγγειλε την επικράτηση του ατομικισμού, του υλισμού και της πολιτικής ορθότητας σε βάρος των πνευματικών αξιών και της εθνικής συνείδησης.

Τέλος, επέκρινε την πολιτεία για την εγκατάλειψη της ελληνικής περιφέρειας, σημειώνοντας ότι η αντικατάσταση της κρατικής μέριμνας από αμιγώς οικονομικές παραμέτρους της αγοράς οδηγεί στην ερήμωση της υπαίθρου και στη μετατροπή των κοινωνικών τάξεων σε μια ανώνυμη μάζα.