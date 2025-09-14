Για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ, την ακρίβεια, τη μείωση του ΦΠΑ, τις δημοσκοπήσεις, αλλά και τις εξελίξεις στα ενεργειακά μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, στην ΕΡΤ NEWS.

Η κ. Σδούκου τόνισε πως «υπεύθυνη διακυβέρνηση σημαίνει να μπορείς να δίνεις αυτά που μπορείς, όχι αυτά που θέλεις». Όπως είπε, «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα ήθελε να δώσει κι άλλα, πολύ περισσότερα. Αυτό που βλέπουμε από την αντιπολίτευση είναι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Τη ΝΔ δεν θα την δείτε ποτέ να το κάνει».

Εξήγησε πως η μεγάλη εικόνα είναι ότι χάρη στην πετυχημένη οικονομική πολιτική των τελευταίων ετών δημιουργήθηκαν πλεονάσματα, τα οποία επιστρέφονται στην κοινωνία με δίκαιο τρόπο». «Χωρίς αυτά τα πλεονάσματα δεν θα ήταν δυνατόν ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει στη ΔΕΘ αυτές τις φοροελαφρύνσεις που βελτιώνουν τα εισοδήματα των πολιτών», πρόσθεσε.

Παράλληλα ξεκαθάρισε: «Φτάνουν αυτά; Όχι, δεν φτάνουν. Δεν τελειώνει η ζωή μας με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Η πολιτική συνεχίζεται». Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η κεντρική στόχευση των μέτρων «ήταν να ακουμπήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες -οικογένειες, νέους, εργαζόμενους- ώστε να έχουν μια ελάφρυνση στην τσέπη τους».

Για την ακρίβεια

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ παραδέχθηκε πως τα μέτρα δεν λύνουν ολοκληρωτικά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά αποτελούν σημαντικό βήμα: «Αυξάνοντας τον μισθό, βελτιώνουμε το εισόδημα των συμπολιτών μας. Δεν λύνει πλήρως το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά είναι κομμάτι της λύσης».

Αναφερόμενη στις αιτίες του φαινομένου, σημείωσε: «Η ακρίβεια δημιουργήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πληθωρισμό, την εκτίναξη στις τιμές ενέργειας, πρώτων υλών και μεταφορών. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Χρειάζεται ένα μωσαϊκό μέτρων. Παράλληλα γίνονται παρεμβάσεις και στην αγορά, όπως εντατικότεροι έλεγχοι για συγκράτηση των τιμών και νέα αρχή εποπτείας της αγοράς». Όπως συμπλήρωσε, από την 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αυξήσεις «από μισό έως δύο μισθούς» στην τσέπη τους.

Για τη μείωση του ΦΠΑ

Απαντώντας στην κριτική, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ η κ. Σδούκου τόνισε: «Έχουμε εξηγήσει ότι αυτό σημαίνει απώλεια εσόδων για το κράτος, που εμείς προτιμούμε να τα δίνουμε κατευθείαν στον πολίτη, στην τσέπη του, μέσω φοροελαφρύνσεων».

Παρέθεσε, μάλιστα, στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος: «Σε μια τέτοια περίπτωση το 80% χάνεται και το όφελος που μένει τελικά στον καταναλωτή είναι κάτω από 20%. Η κυβέρνηση ήδη έχει μειώσει τον ΦΠΑ στοχευμένα σε αγαθά και υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα οι μεταφορές».

Συνοψίζοντας, επεσήμανε: «Η στόχευση είναι να συνεχίσουμε σταθερά, βήμα-βήμα, χωρίς να υποθηκεύουμε το μέλλον της χώρας. Εφόσον η οικονομία μας θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, εφόσον θα συνεχίσουμε να πιάνουμε τη φοροδιαφυγή, και να φορολογούμε δικαιότερα τους πολίτες, τότε μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι και τα επόμενα χρόνια θα μπορούμε να επιστρέφουμε ίσα και μεγαλύτερα ποσά στους πολίτες».

Για τις δημοσκοπήσεις

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων εξέφρασε «συγκρατημένη αισιοδοξία», υπογραμμίζοντας: «Είμαστε ικανοποιημένοι από την ανάκαμψη της ΝΔ και τη διατήρηση της μεγάλης διαφοράς από την αξιωματική αντιπολίτευση και από το γεγονός ότι οι πολίτες αγκάλιασαν τις πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού, παρόλο που ακόμη δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως ως προς το τι σημαίνουν στο κάθε ατομικό και οικογενειακό εισόδημα».

Πρόσθεσε ότι τα πρώτα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων «μας γεμίζουν με ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη και μας υποχρεώνουν να πατήσουμε γκάζι, και στις μεταρρυθμίσεις και στη λύση των καθημερινών προβλημάτων. Θέλουμε να κριθούμε από τα συνολικά αποτελέσματα του έργου μας».

Για τις εξελίξεις στα ενεργειακά

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ χαρακτήρισε την εβδομάδα «πυκνή σε θετικές ειδήσεις», καθώς «η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη Chevron, σε συνδυασμό με την επίσκεψη του αρμόδιου για την ενέργεια και εκ του πιο στενών συνεργατών του κ. Τραμπ, υπουργού των Ηνωμένων Πολιτειών, αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι η Ελλάδα αναγνωρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως στρατηγικός εταίρος στον τομέα της ενέργειας».

«Όταν κολοσσοί όπως η Chevron και η ExxonMobil επενδύουν στην Ελλάδα, κάτι βλέπουν επιχειρηματικά και οικονομικά», ανέφερε, τονίζοντας πως «η χώρα μπορεί να γίνει παραγωγός υδρογονανθράκων και πύλη τροφοδοσίας φυσικού αερίου στη ΝΑ Ευρώπη και να φτάσει έως την Ουκρανία. Βεβαίως, η παρουσία της Chevron στην Ελλάδα δεν περιορίζεται μόνο στη διάσταση των επενδύσεων, αλλά έχει και σαφή γεωπολιτική σημασία».

Καταλήγοντας, η κ. Σδούκου επεσήμανε: «Χρειαζόμαστε καθημερινά μικρές και μεγάλες νίκες στη χώρα μας. Αυτόν τον στόχο υπηρετεί με συνέπεια η κυβέρνηση της ΝΔ».