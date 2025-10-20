Στην κυβερνητική πρωτοβουλία για την προστασία του Μνημείου του ‘Αγνωστου Στρατιώτη, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στο Action24 και την ΕΡΤ News, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν ιερό χώρο εθνικής ενότητας, που δεν μπορεί να αποτελεί σημείο αντιπαράθεσης.

«Αυτό το Μνημείο δεν ανήκει σε κανένα Κόμμα και σε καμία Κυβέρνηση, ανήκει σε όλους τους Έλληνες και είναι εκεί για να μας θυμίζει όλους όσοι πολέμησαν και πέθαναν για την πατρίδα. Μπροστά σε έναν τέτοιο ιερό χώρο δεν χωρούν συνθήματα, φωνές ή πολιτικές αντιπαραθέσεις. Οφείλουμε όλοι να στεκόμαστε με απόλυτο σεβασμό», σημείωσε η κ. Σδούκου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ εξήγησε ότι η νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης στοχεύει στο να ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες για τη φύλαξη και συντήρηση του χώρου, έτσι ώστε να υπάρχει λογοδοσία και προστασία: «Πρέπει να μπουν κανόνες. Να ξέρουμε ποιος έχει την ευθύνη, ποιος λογοδοτεί αν καταστραφούν τα μάρμαρα, τα φυλάκια ή το ίδιο το Μνημείο. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει, δεν υπάρχει “σωστή συγκυρία” για να προστατεύσεις έναν ιερό χώρο».

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι στο παρελθόν έχουν σημειωθεί επεισόδια με φωτιές, μολότοφ και φθορές, υπογραμμίζοντας πως η πρωτοβουλία αυτή έρχεται για να αποτρέψει την επανάληψη τέτοιων φαινομένων.

«Είναι άδικο να κατηγορείται η Κυβέρνηση ότι πιέζεται όταν ενεργεί, και να κατηγορείται ότι αδιαφορεί όταν δεν ενεργεί. Η Κυβέρνηση κάνει αυτό που θεωρεί σωστό, έξω από τη συγκυρία, έξω από την επικαιρότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν απαγορεύεται η διαμαρτυρία, αλλά οφείλουμε σεβασμό στον ιερό χώρο».

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, η κ. Σδούκου ξεκαθάρισε ότι η Κυβέρνηση δεν περιορίζει το δικαίωμα των πολιτών στη διαμαρτυρία, αλλά ζητά σεβασμό απέναντι σε έναν χώρο που αποτελεί σύμβολο Ελευθερίας και Δημοκρατίας:

«Ποτέ δεν είπαμε ότι δεν επιτρέπεται η λαϊκή διαμαρτυρία. Λέμε ξεκάθαρα: μπροστά στην ιερότητα του Μνημείου, ας μην κάνουμε εκεί τις συγκεντρώσεις και τις διαμαρτυρίες μας. Λίγα μόλις μέτρα πιο πέρα, φυσικά και μπορεί να διαμαρτυρηθεί όποιος θέλει. Δεν ενοχλούν, ούτε τα ονόματα, ούτε η μνήμη των θυμάτων, ζητούμε μόνο σεβασμό στον χώρο».

Πρόσθεσε ότι η συζήτηση για το Μνημείο δεν μπορεί να συνδέεται με άλλες υποθέσεις, όπως αυτή των Τεμπών, που αποτελεί ένα εντελώς διαφορετικό θέμα και με την δική του τεράστια σημασία: «Είναι λάθος να επιχειρείται να ταυτιστούν δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα. Το Μνημείο του ‘Αγνωστου Στρατιώτη είναι ένας χώρος που μας ενώνει πέρα από την συγκυρία και την επικαιρότητα, όχι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιείται ως μέσο πολιτικής εκμετάλλευσης».

«Η μεγάλη σιωπηλή πλειοψηφία είναι μαζί μας»

Η κ. Σδούκου εξαπέλυσε δριμεία κριτική στην Αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επιλέγει τον διχασμό και την ίντριγκα σε ένα θέμα που θα έπρεπε να ενώνει: «Η μεγάλη, σιωπηλή πλειοψηφία των συμπολιτών μας τάσσεται υπέρ της κυβερνητικής πρωτοβουλίας. Την ώρα που η Αντιπολίτευση αναζητά εντυπώσεις, εμείς πράττουμε το αυτονόητο. Όποτε κι αν ερχόταν αυτό το θέμα, κάποιοι θα έλεγαν “γιατί τώρα;”. Ακόμα κι αν ερχόταν έξι μήνες αργότερα, τα ίδια θα άκουγαν οι πολίτες».

Πηγή: ΑΠΕ, ErtNEWS, Αction24

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου