Λίγο μετά τις 18:30 του Σαββάτου, ξεκίνησε στο Μέγαρο Μαξίμου η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η κινητοποίηση έρχεται εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή, μετά τα στρατιωτικά πλήγματα Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τις εταιρείες όλων των ελληνικών πλοίων που δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο και στο Στενό του Ορμούζ.

Πληροφορίες του Λιμενικού Σώματος αναφέρουν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) και το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν εκπέμπουν μηνύματα, σύμφωνα με τα οποία τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται κλειστά μέχρι νεωτέρας. Την ίδια στιγμή, καταγράφεται έντονη κινητικότητα ταχύπλοων στρατιωτικών λεμβών (skiffs) που επιτηρούν τη ναυτιλιακή κίνηση στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Παράλληλα, το Υπουργείο Μεταφορών του Κατάρ απηύθυνε σύσταση προς τους πλοιοκτήτες να αναστείλουν προσωρινά τη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή, για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις, το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΠΙΧ.) του Λιμενικού Σώματος έχει αποστείλει νεότερη πληροφόρηση στη ναυτιλιακή κοινότητα, ενώ ο Θάλαμος Επιχειρήσεων παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση, με στόχο τη μέγιστη δυνατή προστασία της ελληνικής ναυτιλίας και των πληρωμάτων στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι και με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊχάν.

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, και η κατάσταση ασφαλείας.