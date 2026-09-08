Σε μια χρονική συγκυρία ευρύτερων γεωπολιτικών ανακατατάξεων στις ανατολικές ακτές της Μεσογείου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφθασε σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, το μεσημέρι στο Ελ Αλαμέιν, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι.

Μετά τη διμερή συνάντηση των δύο ηγετών, ξεκίνησαν οι εργασίες της άτυπης τριμερούς Συνόδου Ελλάδας – Αιγύπτου – Κύπρου, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η γεωπολιτική ατζέντα: Τουρκολυβικό Μνημόνιο και συμφωνία της Μέκκας

Στο τραπέζι των τριμερών συνομιλιών τίθενται σειρά κομβικών ζητημάτων:

Περιφερειακές προκλήσεις: Η αντιμετώπιση της αναθεωρητικής τακτικής της Άγκυρας, το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο, καθώς και η αξιολόγηση της συμφωνίας της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν.

Η αντιμετώπιση της αναθεωρητικής τακτικής της Άγκυρας, το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο, καθώς και η αξιολόγηση της συμφωνίας της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Μεταναστευτικό και ασφάλεια: Η ενίσχυση της συνεργασίας με το Κάιρο για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και η διασφάλιση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

Η ενίσχυση της συνεργασίας με το Κάιρο για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και η διασφάλιση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Επενδύσεις: Η προσέλκυση σημαντικών κεφαλαίων από τις χώρες της περιοχής προς την ελληνική και κυπριακή οικονομία.

Αναφερόμενος στη διπλωματική αυτή στρατηγική κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για «σχέσεις με στρατηγικό βάθος, οι οποίες ωφελούν συνολικά την ελληνική εξωτερική πολιτική και μας ενισχύουν γεωπολιτικά και αμυντικά».

Ενεργειακή διασύνδεση: Στο επίκεντρο το έργο GREGY

Η ενέργεια αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα πάνω στον οποίο Αθήνα, Κάιρο και Λευκωσία οικοδομούν τη μελλοντική τους συμμαχία, σε μια περίοδο που η Ευρώπη αναζητεί εναλλακτικές πηγές και οδούς ενεργειακής τροφοδοσίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το εμβληματικό έργο GREGY (Green Energy Interconnector), η ηλεκτρική διασύνδεση που θα μεταφέρει πράσινη ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και κατά συνέπεια στην υπόλοιπη Ευρώπη, ένα project που απολαμβάνει τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε.

«Είναι μια σχέση γεωπολιτική, στρατιωτική, αλλά και ενεργειακή. Θυμίζω το εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό έργο της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας, το έργο GREGY. Η Ελλάδα δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, παραμελεί τον ρόλο της ως μια χώρα-γέφυρα που επιδιώκει συναινετικές λύσεις στη Μέση Ανατολή», είχε επισημάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

Με την ολοκλήρωση των διευρυμένων συνομιλιών στο Ελ Αλαμέιν, οι τρεις ηγέτες αναμένεται να προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, αποτυπώνοντας τα αποτελέσματα της Συνόδου.