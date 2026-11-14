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Σε κύκλο διαδοχικών, κατ’ ιδίαν συναντήσεων με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων προχωρά σήμερα, Σάββατο (14/11), ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να τους ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το «φλέγον» ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα των επαφών, ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε στις 09:30 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, στις 11:00 με τον γενικό γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα και στις 12:00 με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ακολουθεί στις 13:00 η συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, ενώ ο σημερινός κύκλος ενημερώσεων ολοκληρώνεται στις 17:00 με την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου.
Για την Τρίτη (17/11) έχει προγραμματιστεί ξεχωριστή συνάντηση με τον πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρη Νατσιό.
Τα «πυρά» της αντιπολίτευσης και το αίτημα για Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών
Οι συναντήσεις διεξάγονται σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διατυπώνουν σοβαρές επιφυλάξεις για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και τη διαχείριση της έντασης με την Τουρκία:
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Νίκος Ανδρουλάκης (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ): Ο επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στην ενίσχυση του αναθεωρητισμού εις βάρος του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εθνικής συνεννόησης για την ασφάλεια της χώρας. «Ο αναθεωρητισμός κερδίζει έδαφος εις βάρος του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Γι’ αυτό έχουμε χρέος, με μετριοπάθεια, με ομοψυχία, να εργαζόμαστε όλοι μας για την ασφάλεια της πατρίδας, αλλά και για την προστασία της ιστορίας μας», δήλωσε.
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Δημήτρης Κουτσούμπας (ΚΚΕ): Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ εξέφρασε αμφιβολίες για τις κυβερνητικές εξηγήσεις σχετικά με την ενημέρωση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία αξιοποιεί ήδη το σχετικό έγγραφο και αναμένεται να το επικαλεστεί ως επιχείρημα για την αναγνώριση της δικαιοδοσίας της στην περιοχή.
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Ρένα Δούρου (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ): Η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επανέφερε το αίτημα για άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, επισημαίνοντας ότι οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν μια συλλογική διαδικασία ενημέρωσης, ενώ ζήτησε να δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενο των ρηματικών διακοινώσεων.
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Κυριάκος Βελόπουλος (Ελληνική Λύση): Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έστρεψε τα πυρά του κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της αναφορικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών με την Αίγυπτο, αλλά και για το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο.
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Δημήτρης Νατσιός (ΝΙΚΗ): Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα όσα έχουν συμφωνηθεί, τονίζοντας ότι «η εθνική κυριαρχία δεν είναι επικοινωνιακό παιχνίδι».