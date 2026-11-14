Σε κύκλο διαδοχικών, κατ’ ιδίαν συναντήσεων με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων προχωρά σήμερα, Σάββατο (14/11), ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να τους ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το «φλέγον» ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των επαφών, ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε στις 09:30 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, στις 11:00 με τον γενικό γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα και στις 12:00 με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ακολουθεί στις 13:00 η συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, ενώ ο σημερινός κύκλος ενημερώσεων ολοκληρώνεται στις 17:00 με την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου.

Για την Τρίτη (17/11) έχει προγραμματιστεί ξεχωριστή συνάντηση με τον πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρη Νατσιό.

Τα «πυρά» της αντιπολίτευσης και το αίτημα για Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών

Οι συναντήσεις διεξάγονται σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διατυπώνουν σοβαρές επιφυλάξεις για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και τη διαχείριση της έντασης με την Τουρκία: