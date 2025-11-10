Πολύ πιθανή και μάλιστα πολύ σύντομα, είναι η ίδρυση Κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, σύμφωνα με εκτίμηση του Καθηγητή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, και μέλους της «ομάδας των 91», Μελέτη Μελετόπουλου.

Η εκτίμηση αυτή του κυρίου Μελετόπουλου έρχεται μία μόλις μέρα μετά από τη συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή (9/11), ο πρώην Πρωθυπουργός στον ANT1. Ο Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας σε ερώτηση, σχετικά με το αν σκέφτεται να προχωρήσει σε ίδρυση Κόμματος, είπε χαρακτηριστικά ότι «σταθμίζω την κατάσταση και θα κρίνω με ψυχραιμία. Δεν θα σας απαντήσω σήμερα με ένα ναι, ή με ένα όχι».

Ίσως και μέχρι τα τέλη του 2025 το νέο Κόμμα

Σε αποκαλύψεις σχετικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης Κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό προχώρησε ο Καθηγητής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Μελέτης Μελετόπουλος, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό ALPHA 98.9.

Συγκεκριμένα, ο Καθηγητής αποκάλυψε ότι έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις και συνομιλίες με τον πρώην Πρωθυπουργό και εκτιμά ότι ο κ. Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση Κόμματος αρκετά σύντομα, ίσως και μέχρι το τέλος του 2025. Επεσήμανε ότι έχουν γίνει πολλές συζητήσεις της ομάδας των «91» και με τον πρώην Πρωθυπουργό και με τους συνεργάτες του, και η εικόνα που έχει είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς ζυγίζει τις επιλογές του.

Ποια είναι η «Ομάδα των 91»

Η «Ομάδα Πολιτών» ή «Κίνηση των 91 του Πατριωτικού Χώρου» αυτοπροσδιορίζεται ως όμιλος προβληματισμού για την κατάσταση της ελληνικής πολιτικής σκηνής, της οικονομίας και των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Σημειώνεται ότι πρωτεργάτης της πρωτοβουλίας των «91 προσωπικοτήτων» είναι ο εκπαιδευτικός Μελέτης Μελετόπουλος και συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Γιώργος Αϋφαντής, πρέσβης ε.τ., Κώστας Γρίβας, Καθηγητής Γεωπολιτικής, Σάββας Καλεντερίδης, Αξιωματικός ε.α., Λάκης Κομνηνός, ηθοποιός, Τζώρτζια Κοντράρου, δημοσιογράφος, Αναστάσιος Λουρέντζος, οικονομολόγος, Περικλής Νεάρχου, πρέσβης ε.τ., Γιώργος Φίλης, Διδάκτωρ Γεωπολιτικής και άλλοι.

Κ. Κ.