Σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, θα συνεχίσει τη θεραπεία του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, καθώς σήμερα εξήλθε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού, όπου είχε μείνει για 26 μέρες μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη στις 15 Απριλίου, κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε σημάδια βελτίωσης, όπως αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαΐου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης».

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Ο σύζυγός μου είναι μαχητής»

Την ευγνωμοσύνη της στους θεράποντες ιατρούς και όσους τους στήριξαν στην περιπέτεια υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, εξέφρασε η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου, μόλις έγινε γνωστό πως εξήλθε από τη ΜΕΘ. Παράλληλα γνωστοποίησε ότι το επόμενο στάδιο της αποθεραπείας του θα συνεχιστεί σε εξιδεικευμένο για την περίπτωση του κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία.

«Μετά από 26 δύσκολες μέρες στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ήρθε η ώρα χάρη στη δύναμη της επιστήμης, του Θεού αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του Ευαγγελισμού — από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Πέρα από εξαιρετικοί επαγγελματίες, αποδείχθηκαν πάνω απ’ όλα άνθρωποι με αληθινή αγάπη, δύναμη και ανθρωπιά. Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ», ανέφερε σε ανάρτηση της στο Facebook και συμπλήρωσε: