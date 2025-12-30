Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης επισκέφθηκε Μονάδες και Επιτηρητικά Φυλάκια της ζώνης ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ), προκειμένου να ανταλλάξει ευχές με το προσωπικό και τους στρατεύσιμους ενόψει των εορτών της Πρωτοχρονιάς.

Συγκεκριμένα, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, παρουσία του Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, Αντιστράτηγου Παναγιώτη Καβιδόπουλου, επισκέφθηκε την XVI Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού στο Διδυμότειχο, το Επιτηρητικό Φυλάκιο «5», το Επιτηρητικό Φυλάκιο «ΣΙΔ. ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΥΘΙΟΥ», το Επιτηρητικό Φυλάκιο «ΠΕΤΑΛΟΥ ΠΕΠΛΟΥ» και την XII Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού στον Έβρο.

Ο κ. Δαβάκης μετά το πέρας της επίσκεψης δήλωσε:

«Βρίσκομαι σήμερα ενόψει της Πρωτοχρονιάς στον Έβρο για να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς τα Στελέχη και τους στρατεύσιμους που επιτελούν καθημερινά μια αποστολή ύψιστης εθνικής σημασίας.

Με επαγγελματισμό, πειθαρχία και υψηλό φρόνημα, οι ακρίτες μας διασφαλίζουν την ασφάλεια των συνόρων και, σε συνθήκες διαρκούς ετοιμότητας, συγκροτούν τον πυρήνα της εθνικής μας αποτροπής. Η παρουσία τους στα σύνορα αποτελεί εγγύηση εθνικής κυριαρχίας και σταθερότητας.

Τους εύχομαι δύναμη, υγεία και ένα ασφαλές, ειρηνικό και δημιουργικό νέο έτος.

Χρόνια Πολλά!».