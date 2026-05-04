Σύμφωνα με πανελλαδική μου δημοσκόπηση για το πως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό σήμερα, που δημοσιεύθηκε στις 30/4/2026, αν είχαμε σήμερα εκλογές θα εισέρχονταν στη Βουλή τα εξής οκτώ κόμματα: Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, κόμμα Καρυστιανού, κόμμα Τσίπρα, Ελληνική Λύση, ΚΚΕ, Φωνή Λογικής και Πλεύση Ελευθερίας.

Στη δημοσίευση της έρευνας παρουσιάστηκε το εύρος διακύμανσης της εκτίμησης ψήφου βάσει του στατιστικού σφάλματος για όλα τα κόμματα και για την κατανομή των βουλευτικών εδρών ανά εκλογική περιφέρεια χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή της εκτίμησης ψήφου, η οποία ήταν για τη Νέα Δημοκρατία 23,5%, για το ΠΑΣΟΚ 15%, για το κόμμα Καρυστιανού 14,5%, για το κόμμα Τσίπρα 11%, για την Ελληνική Λύση 7%, για το ΚΚΕ 6,5%, για τη Φωνή Λογικής 4,5% και για την Πλεύση Ελευθερίας 4%.

Οι βουλευτικές έδρες που θα ελάμβαναν πανελλαδικά τα οκτώ κόμματα σύμφωνα με τα παραπάνω ποσοστά είναι οι εξής: Νέα Δημοκρατία 82 έδρες, ΠΑΣΟΚ 52 έδρες, κόμμα Καρυστιανού51 έδρες, κόμμα Τσίπρα 38 έδρες, Ελληνική Λύση 24 έδρες, ΚΚΕ 23 έδρες, Φωνή Λογικής 16 έδρες και Πλεύση Ελευθερίας 14 έδρες.

Κάνοντας την παραδοχή ότι οι αυξομειώσεις των παραπάνω ποσοστών των οκτώ κομμάτων σε σχέση με τα ποσοστά των εθνικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, θα κυμαίνονταν αναλογικά και στις 59 εκλογικές περιφέρειες, έγινε εκτίμηση των βουλευτικών εδρών που θα κατανέμονταν τόσο στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, όσο και σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, η οποία απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Το παράδοξο του εκλογικού νόμου είναι ότι σε κάποιες 4εδρικές εκλογικές περιφέρειες (Δυτική Αττική, Κοζάνη, Πέλλα, Τρίκαλα και Χανιά), όπου η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα και δεν λαμβάνει έδρα λόγω του εκλογικού μέτρου με την πρώτη κατανομή, τελικά δεν λαμβάνει βουλευτική έδρα στις εν λόγω εκλογικές περιφέρειες.

Δείτε την ανάρτησή του Νίκου Καρδούλα στο Facebook:

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Στατιστικολόγος, Πολιτικός Αναλυτής, Συνταγματάρχης ε.α. και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.