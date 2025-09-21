Στην έναρξη των συνομιλιών με τη Λιβύη για την οριοθέτηση της ΑΟΖ, αλλά και στην επισημοποίηση της συμμετοχής της αμερικανικής Chevron στον διεθνή διαγωνισμό για τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου αναφέρεται στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ήδη πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών εδώ στην Αθήνα και η επόμενη συνάντηση θα γίνει στην Τρίπολη. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμη μέχρι την επίτευξη συμφωνίας, ωστόσο είναι μια θετική εξέλιξη για την Ελλάδα σε σχέση με τη γειτονική μας χώρα. Ο δρόμος προς την ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα περνάει μέσα από συμφωνίες γνήσια γειτονικών χωρών, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, και όχι από αυθαίρετα και ανυπόστατα μνημόνια» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από την αμερικανική Chevron γράφει: «Η εκκίνηση της διαδικασίας οριοθέτησης με τη Λιβύη έρχεται μάλιστα λίγα 24ωρα μετά την επισημοποίηση της συμμετοχής της αμερικανικής Chevron στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου και τη σαφή αναγνώριση εκ μέρους των ΗΠΑ της ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού: