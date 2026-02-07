Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας είχε, σήμερα, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, σειρά επαφών με ξένους αξιωματούχους στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Ινδία.

Με ανάρτηση στο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι συναντήθηκε στο περιθώριο του «The India -EU Forum» με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας Władysław Bartoszewski, τον πρώην Καγκελάριο και πρώην υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας Alexander Schallenberg και τον πρέσβη της ΕΕ στην Ιαπωνία Jean-Eric Paquet.

Με έτερη ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι συμμετείχε στο 1ο «The India – EU Forum», που συνδιοργανώθηκε στο Νέο Δελχί από το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας και το think tank «Ananta Centre», ενώ ανάρτησε και φωτογραφία με τον πρόεδρο του «India Practice» Ashok Malik.

