Σε κατάσταση πλήρους αποδιοργάνωσης και εσωκομματικής περιδίνησης εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Μετά το συνεχιζόμενο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών που συρρικνώνει δραματικά την Κοινοβουλευτική Ομάδα, ένα νέο, μαζικό κύμα αποχωρήσεων αυτή τη φορά από το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο, την Κεντρική Επιτροπή, έρχεται να επιβεβαιώσει την εικόνα διάλυσης που επικρατεί στην Κουμουνδούρου.

Συγκεκριμένα, 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής υπέβαλαν ομαδικά τις παραιτήσεις τους, εκτοξεύοντας παράλληλα βαριές κατηγορίες κατά της εναπομείνασας ηγετικής ομάδας για τον τρόπο διαχείρισης των κομματικών διαδικασιών.

«Υπονόμευση, εσωστρέφεια και απαξίωση»

Στο κοινό κείμενο-μανιφέστο που συνέταξαν τα 63 παραιτηθέντα μέλη, αποτυπώνεται ανάγλυφα το συγκρουσιακό κλίμα και η βαθιά απογοήτευση για την πορεία του κόμματος. Τα στελέχη κάνουν λόγο για «συμπεριφορές εσωστρέφειας που απαξιώνουν τις αρχές και τα ιδανικά» της παράταξης, σημειώνοντας πως αντί για συλλογικότητα επικρατούν προσωπικές αντιπαραθέσεις και δημόσιες επιθέσεις.

«Δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε μια διαδικασία, όπου η μειοψηφία επιχειρεί, κατά το δοκούν, να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην επιστολή τους, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις το τελευταίο διάστημα.

Σε τροχιά αποσύνθεσης η Κουμουνδούρου

Η μαζική φυγή των 63 στελεχών δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία, αλλά το επιστέγασμα μιας μακράς περιόδου εσωκομματικού πολέμου. Έρχεται σε συνέχεια της παραίτησης κορυφαίων στελεχών από την Πολιτική Γραμματεία, αλλά και της καθημερινής «αιμορραγίας» της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Με την κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να φθίνει διαρκώς και τα όργανα να φυλλοροούν, ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να χάνει οριστικά τον χαρακτήρα ενός κόμματος εξουσίας, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ιστορικά χαμηλά ποσοστά. Οι εναπομείναντες υποστηρικτές της ηγετικής ομάδας καλούνται πλέον να διαχειριστούν μια πρωτοφανή κρίση νομιμοποίησης, με το μέλλον του κόμματος να φαντάζει πιο αβέβαιο από ποτέ.