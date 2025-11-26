Μια… εξωφρενική καλοτυχία φαίνεται πως «ενώνει» την Πόπη Σεμερτζίδου (γνωστή ως «η αγρότισσα με τη Ferrari») και τον Ανδρέα Στρατάκη («Χασάπη»), που κατέθεσαν ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δύο τους, με έναν περίεργο τρόπο, έχουν κερδίσει κατά καιρούς σημαντικά ποσά σε τυχερά παιχνίδια. Σε αυτή την κοινή καλοτυχία αναφέρθηκε η Μιλένα Αποστολάκη, εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική Επιτροπή, λέγοντας πως η κα Σεμερτζίδου έχει κερδίσει (τόσο η ίδια, όσο και η οικογένειά της) χρήματα από το Τζόκερ.

Η «αγρότισσα», παρά τις υπεκφυγές, παραδέχτηκε πως ο ισχυρισμός της κας Αποστολάκη αληθεύει, παρ’ όλα αυτά, απάντησε: «Δεν θυμάμαι τα ποσά που έχουμε κερδίσει εγώ και η οικογένειά μου. Θυμάμαι ωστόσο ότι έχουμε κερδίσει».

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ σχολίασε: «Πώς γίνεται να μην θυμάστε τη μέρα που κερδίσατε το Τζόκερ; Εγώ θα το θυμόμουν «πιο πολύ» και από τα… γενέθλιά μου».

Τότε, η κα Σεμερτζίδου αποκρίθηκε: «Δεν ήταν τόσο μεγάλα τα ποσά για να τα θυμάμαι. Αν ήταν μεγάλο το ποσό, θα το θυμόμουν και εγώ. Δεν δίνω σημασία στα λεφτά. Δεν είμαι με τον σύντροφο μου για τα λεφτά του».

Δείτε αποσπάσματα από την κατάθεση της κας Σεμερτζίδου:

«Δεν ήξερα ότι έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω τη Ferrari του συντρόφου μου»

Όσον αφορά τα πολυτελή οχήματα που κατασχέθηκαν, η Πόπη (Καλλιόπη) Σεμερτζίδου είπε «έχω μόνο ένα μηχανάκι, σκουτεράκι, στο όνομά μου» και πρόσθεσε ότι τα αυτοκίνητα είναι παλιά μοντέλα, τα οποία ανήκουν στην οικογένεια του συζύγου της, που είναι χρόνια αγρότες και δικαιούχοι επιδοτήσεων.

Ο διάλογος για την περιβόητη Ferrari στην Εξεταστική Επιτροπή, όταν ρωτήθηκε σχετικά η κα Σεμερτζίδου έχει ως εξής:

Κ. Σεμερτζίδου: Δεν ήξερα ότι έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου ή οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο. Σε άλλους αρέσουν τα αυτοκίνητα, σε άλλους τα σπίτια ή οι πισίνες.

Μ. Λαζαρίδης: Εγώ σας λέω τι αναφέρει η Αρχή για το ξέπλυμα που σας έλεγξε. Δεν ήρθε σε εμένα η Αρχή. Δεν υπάρχουν αυτά που εντοπίζει η Αρχή;

Κ. Σεμερτζίδου: Υπάρχουν, αλλά δεν αγοράστηκαν με επιδοτήσεις.

Μ. Λαζαρίδης: Κάτι βρήκε όμως η Αρχή στον έλεγχο που σας έκαναν.

Κ. Σεμερτζίδου: Έχω ένα πόρισμα που στηρίζεται σε υπόνοιες. Αν θέλετε στοιχεία για τον κ. Μαγειρία (σ.σ. σύντροφός της) καλύτερα να καλέσετε τον ίδιο.

«Μας δείχνουν με το δάχτυλο»

«Δεν μπορεί να μας δείχνουν τόσο καιρό, όλη μέρα με το δάχτυλο και να διαλύονται οι ζωές μας. Είναι άδικο. Για να κατηγορήσεις κάποιον πρέπει να έχεις αποδείξεις και όχι να τον διασύρεις χωρίς στοιχεία» είπε η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, απαντώντας στις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής για την εμπλοκή του ονόματός της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, μίλησε για «άδικη στοχοποίηση» που την έχει καταστήσει δέκτη απειλών. «Με παίρνουν τηλέφωνο και με απειλούν. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω. Στέλνουν απειλητικά email» είπε χαρακτηριστικά και παρέδωσε φάκελο με τα μηνύματα που δέχεται στην επιτροπή.

Ανέβηκαν οι τόνοι με τις ερωτήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Σε ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου αν παραμένει ενεργό μέλος της ΝΔ, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου απάντησε καταφατικά. «Ήταν προκλητικός ο τρόπος που ζητήσατε τα ρέστα για το ποιο πολυτελές αυτοκίνητο θα οδηγήσετε» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σε στιχομυθία για τις σχέσεις της Καλλιόπης Σεμερτζίδου με την Ντόρα Μπακογιάννη και τον Άδωνι Γεωργιάδη, οι τόνοι ανέβηκαν και η μάρτυρας ζήτησε από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να μην ακούγεται επικριτική. «Κυρία μου, σας κατηγορώ ότι έχετε καταχραστεί δημόσιο χρήμα και αν θέλετε να μου κάνετε μήνυση» απάντησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Όταν ρωτήθηκε ποια μέλη της Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ γνωρίζει είπε ότι τους «γνωρίζει φατσικά όλους». Σε ερώτηση για το πόσες γυναίκες βοήθησε να πάρουν 2,5 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς πόρους, η μάρτυρας είπε «εγώ απλά ενημέρωνα για τα προγράμματα που τρέχουν. Δεν ξέρω πόσοι τα αξιοποίησαν. Επίσης εγώ δεν πήρα τόσα χρήματα».

«Έτσι συμβαίνει με όλους τους οικονομικούς εγκληματίες» απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Όταν ανέλαβε η ΝΔ σας ήρθε η έμπνευση να ασχοληθείτε με τα αγροτικά. Όλοι οι άσχετοι έγιναν ξαφνικά αγρότες».

Μάρτυρας: Με κατηγορείτε ως άσχετη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σας κατηγορώ πολύ χειρότερα. Ως οικονομική απατεώνισσα. Και δεν το λέω εγώ, αλλά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Από αυτά τα 2,5 εκατ. ευρώ σώζεται κάτι;

Μάρτυρας: Δεν σας επιτρέπω. Εμείς τα χρήματα δεν τα έχουμε για φάγωμα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχουν μείνει χρήματα κυρία Σεμερτζίδου;

Μάρτυρας: Έχουμε δεσμευμένα χρήματα, αλλά δεν θυμάμαι το ποσό.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν θυμάστε πόσα φάγατε και πόσα έμειναν;

Απευθυνόμενη στον πρόεδρο της Επιτροπής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: «Σταματήστε να την βοηθάτε και να τα κουκουλώνετε. Να απαντήσει η μάρτυρας ποια χρήματα έφαγε και τι έχει μείνει».

Μάρτυρας: Έχω 1.000 ευρώ. Τα λεφτά τα έχω επενδύσει στη δουλειά μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η κατάσχεση που έκανε η Αρχή για το Ξέπλυμα ήταν 1.000 ευρώ; Αλλά βέβαια … είστε υπό προστασία της ΝΔ.

ΠΑΣΟΚ: Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της ΝΔ που κέρδιζε λαχεία ή Τζόκερ

Λίγο αργότερα, πηγές του ΠΑΣΟΚ σχολίασαν την κατάθεση της Πόπης Σεμερτζίδου, κάνοντας λόγο «για σοβαρά ερωτήματα που αναδείχθηκαν γύρω από τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων και τη σύνδεση τους με πολιτικά και οικονομικά δίκτυα».

Όπως υποστήριξαν οι ίδιες πηγές, «η κα Σεμερτζίδου, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και κάτοχος πολυτελών αυτοκινήτων, δεν κατάφερε να γίνει στοιχειωδώς πειστική», στα ερωτήματα που της τέθηκαν.

«Η ίδια επιβεβαίωσε ότι ήταν υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας το 2019, συμμετείχε στη γραμματεία αγροτικών φορέων της ΝΔ ως συντονίστρια κοινοτικών πόρων και γυναικείας επιχειρηματικότητας, ήταν υποψήφια και στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, ενώ κατέθεσε ότι δεν γνωρίζει γιατί “κόπηκε” από τα ψηφοδέλτια το 2023. Επίσης, και ο σύντροφός της είχε επιχειρήσει με συλλογή υπογραφών να είναι υποψήφιος με τη ΝΔ το 2012. Η κα Σεμερτζίδου κατέθεσε πως παραιτήθηκε με δική της απόφαση από τη θέση της συντονίστριας, καθώς ουδέποτε η ΝΔ ζήτησε την παραίτησή της, ακόμα και μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και τη δέσμευση της περιουσίας της», ανέφεραν οι ίδιοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσαν:

«Η μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι από το 2019 μέχρι το 2024 έχει εισπράξει 133.232 ευρώ, μαζί δε με την οικογένειά της συνολικά 470.217 ευρώ.

Όταν ρωτήθηκε για τις χρηματικές διαδρομές προς τον σύντροφό της, τις επιδοτήσεις του ίδιου και της οικογένειάς του ύψους 1.987.462 ευρώ στην εταιρεία του οποίου είναι διαχειρίστρια, απάντησε ότι… δεν γνωρίζει και δεν έχει τα σχετικά στοιχεία, δηλώνοντας άγνοια.

Η κα Σεμερτζίδου κατέθεσε πως είναι καλύτερα να ερωτηθεί ο σύντροφός της, χαρακτηρίζοντας απόλυτα νόμιμη τη δραστηριότητά του. Η ίδια, άλλωστε, έχει στην ιδιοκτησία της μόνο ένα μοτοποδήλατο και γι’ αυτό μόνο ξέρει να απαντήσει.

Η κα Σεμερτζίδου για τη δέσμευση 1,5 εκατ. ευρώ από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δήλωσε πλήρη άγνοια, ισχυριζόμενη ότι όλα είναι νόμιμα.

Για τα πολυτελή οχήματα που χρησιμοποιεί, ισχυρίστηκε ότι δεν της ανήκουν, αλλά ανήκουν στον σύντροφό της, ενώ είπε ότι δεν αντιλαμβάνεται “από πού πρέπει να πάρει άδεια” για να αποκτηθούν ή να τα οδηγεί».

«Η κα Σεμερτζίδου ερωτήθηκε αν έχει ποτέ κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια. Στην απάντησή της κατέθεσε πως έχει συμβεί, δεν θυμάται όμως ούτε πότε, ούτε ποια είναι τα ακριβή ποσά που έχουν κερδηθεί, επισημαίνοντας ότι δεν ήταν μόνο μια φορά.

Είναι λοιπόν συχνό το φαινόμενο για παραγωγούς που είναι και στελέχη της ΝΔ, όπως ο κ. Στρατάκης και η κα Σεμερτζίδου, ή μέλη της οικογένειάς τους να κερδίζουν σε τυχερά παιχνίδια, και μάλιστα να μην θυμούνται, το πότε και τα ακριβή ποσά. Είναι μάλλον υπερβολικά “τυχερά” τα στελέχη της ΝΔ», κατέληξαν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ.

ΣΥΡΙΖΑ: Οι «γαλάζιες» ακρίδες γελοιοποιούν την Εξεταστική Επιτροπή

«Μόνο “απεταξάμην τον Μαγειρία” δεν δήλωσε, σχετικά με τον σύντροφό της, η πρώην Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της ΝΔ, υποψήφια το 2019 και ακόμα “ενεργό μέλος” του κόμματος, Πόπη Σεμερτζίδου», ανέφεραν εν συνεχεία πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεσή της στην Εξεταστική Επιτροπή.

Παράλληλα, ζητούν την άμεση κλήτευση στην Εξεταστική του συντρόφου της, Χρ. Μαγειρία.

«Η κα Σεμερτζίδου, αποκάλυψε ότι η ΝΔ δεν ζήτησε ποτέ την παραίτησή της, παρά τη δέσμευση της περιουσίας της. Ποτέ άλλωστε δεν είχε ανακοινωθεί η αναστολή της κομματικής της ιδιότητας, παρά την προσπάθεια της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ να δημιουργήσει εντυπώσεις κατόπιν εορτής», υποστήριξαν οι ίδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσαν:

«Για το πόρισμα του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, σχετικά με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, που φέρεται να έχει λάβει η ίδια, ο σύντροφός της και συγγενικά τους πρόσωπα, την περίοδο 2019-2024, δήλωσε άγνοια. Και παραπέμπει με προσποιητή αφέλεια στον κ. Μαγειρία της. Σαν να πρόκειται για κάποιον άγνωστο».

Όπως ανέφεραν, «παρουσίασε εαυτήν ως στοχοποιημένη, αλλά δεν μπόρεσε να εξηγήσει από ποιον και γιατί έχει στοχοποιηθεί, παρά τις επίμονες ερωτήσεις του αναπληρωτή εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλου Ξανθόπουλου». «Δεν απάντησε πειστικά ούτε στο ερώτημα για την εκθετική αύξηση των ποσών των επιδοτήσεων που έλαβε μετά το 2022».

«Η κα Σεμερτζίδου παραδέχτηκε ότι ο σύζυγός της είχε κερδίσει το Τζόκερ, χωρίς να θυμάται το ακριβές ποσό. Κατά σατανική σύμπτωση και η κόρη του “Χασάπη” είχε κερδίσει αρκετές φορές το λαχείο. Φαίνεται ότι η “τύχη” ευνοεί τους εμπλεκόμενους στο “γαλάζιο σκάνδαλο”», σημείωσαν οι ίδιοι κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η κα Σεμερτζίδου υποστήριξε ότι στο όνομά της έχει «μόνο ένα μηχανάκι», αλλά δεν «απαγορεύεται να οδηγεί τα πολυτελή οχήματα του συζύγου της».

«Αναφέρει ότι “έχει χάσει τον ύπνο της”, εμπαίζοντας τόσο τα μέλη της Επιτροπής, όσο, κυρίως, τους χιλιάδες τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους που βρίσκονται στο όριο της εξαθλίωσης εξαιτίας της λεηλασίας του ΟΠΕΚΕΠΕ από το “γαλάζιο” κύκλωμα που τους έκλεψε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις», ισχυρίζονται οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Πρωταγωνίστρια σε αυτό το κύκλωμα φέρεται να είναι η ίδια η κα Σεμερτζίδου: σύμφωνα με την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που υποτίθεται ότι τη στοχοποίησε για αδιευκρίνιστους λόγους, οι ενισχύσεις που έπαιρναν ο Μαγειρίας και η Σεμερτζίδου για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, αντί να κατευθυνθούν σε επενδύσεις για ζωικό κεφάλαιο, σε καλλιέργειες ή σε βελτιώσεις εκμεταλλεύσεων, μεταφέρθηκαν σε μεγάλο βαθμό από λογαριασμό σε λογαριασμό, μέσα στην ίδια οικογένεια, αναλήφθηκαν σε μετρητά και κατέληξαν να χρηματοδοτούν αγορές που καμία σχέση δεν είχαν με το χωράφι και την κτηνοτροφία», υποστήριξαν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και κατέληξαν:

«Η κα Σεμερτζίδου δίνει ένορκη κατάθεση. Οφείλει να αφήσει στην άκρη το μελόδραμα και να εξηγήσει πώς στήθηκε η παράνομη ροή των επιδοτήσεων, πού κατέληξε ο έλεγχος του 2018 και τι απέγινε η έρευνα σε βάρος της ίδιας και του συζύγου της μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη ΝΔ.

Και βέβαια, απ’ όλα τα παραπάνω, καθίσταται παραπάνω από αναγκαία η άμεση κλήτευση του κ. Μαγειρία στην Εξεταστική Επιτροπή».

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ