Σύμφωνα με το μέσο όρο πρόθεσης ψήφου των δέκα τελευταίων δημοσκοπήσεων του Ιουνίου και Ιουλίου 2026 των εταιρειών Alco, Gpo, Interview, Marc, MetronAnalysis, Mrb, Palmos Analysis, Prorata, Pulse και Real Poll και αναγωγή των αναποφάσιστων σύμφωνα με το δικό μου δοκιμασμένο με επιτυχία 95%, μαθηματικό μοντέλο,φαίνεται ότι αν είχαμε εκλογές σήμερα θα εισέρχονταν στη Βουλή εννέα κόμματα.

Η εκτίμηση ψήφου για τα κόμματα που θα εισέρχονταν στη Βουλή είναι: Νέα Δημοκρατία 24,4%, ΕΛΑΣ 16,8%, ΠΑΣΟΚ 10,9%, Ελπίδα 8,1%, ΚΚΕ 7,7%, Κόμμα Σαμαρά 6,5%, Ελληνική Λύση 6,4%, Φωνή Λογικής 4,3% και Πλεύση Ελευθερίας 4,1% (Το ποσοστό για το δυνητικό κόμμα Σαμαρά εκτιμήθηκε από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων).

Οι έδρες στη Βουλή που θα ελάμβαναν τα εννιά κόμματα σύμφωνα με τα παραπάνω ποσοστά εκτίμησης ψήφου είναι οι εξής: Νέα Δημοκρατία 82, ΕΛΑΣ 56, ΠΑΣΟΚ 37, Ελπίδα 27, ΚΚΕ 26, Κόμμα Σαμαρά 22, Ελληνική Λύση 22, Φωνή Λογικής 14 και Πλεύση Ελευθερίας 14.

Κάνοντας την παραδοχή ότι οι αυξομειώσεις των παραπάνω ποσοστών των εννιά κομμάτων σε σχέση με τα ποσοστά των εθνικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, θα κυμαίνονταν αναλογικά και στις 59 εκλογικές περιφέρειες, έγινε εκτίμηση των βουλευτικών εδρών που θα κατανέμονταντόσο στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, όσο και σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, η οποία απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Το παράδοξο του εκλογικού νόμου είναι ότι σε τέσσερις 4εδρικές εκλογικές περιφέρειες (Δυτική Αττική, Κοζάνη, Πέλλα και Πιερία), όπου η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα και δεν λαμβάνει έδρα λόγω του εκλογικού μέτρου με την πρώτη κατανομή, τελικά δεν λαμβάνει βουλευτική έδρα.

Η ανάρτηση του Νίκου Καρδούλα:

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Στατιστικολόγος, Πολιτικός Αναλυτής, Συνταγματάρχης ε.α. και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας