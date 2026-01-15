Σοβαρό επεισόδιο, ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την Πέτη Πέρκα, σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την αναθεωρημένη σύμβαση ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη Hellenic Train.

Η σύμβαση που προκάλεσε την ένταση

Η αναθεωρημένη σύμβαση ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη Hellenic Train υπερψηφίστηκε (με τις ψήφους της ΝΔ), με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να κάνει λόγο για «λεόντειο» συμφωνία. Παράλληλα, μίλησε για άδικη κριτική, καθώς η συμφωνία είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, απολύτως συμφέρουσα.

Υπήρξαν αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης και λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνεδρίαση, σημειώθηκε το επεισόδιο όταν υπήρξε η αντίδραση από τα έδρανα από τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

«Εδώ είναι Βουλή, κυρία μου, δεν είναι η κουζίνα σας – Μην τσιρίζετε»

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ακούγοντας την Πέτη Πέρκα να αντιδρά από τα έδρανα είπε «Για το Θεό, ηρεμήστε. Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι Βουλή κυρία μου, δεν είναι η κουζίνα σας».

Δείτε το βίντεο

«Σεξιστικό σχόλιο»

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, αμέσως μετά το επεισόδιο, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έκανε λόγο για «σεξιστικό» σχόλιο. «Είναι σεξιστικό το σχόλιο, σε έναν άντρα δεν θα το έλεγε αυτό. Είναι σαφώς σεξιστικό, είναι το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα, «πήγαινε στην κουζίνα σου». Είναι άσχετος, αγενής και λέει ασύστολα ψέματα χωρίς στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κυρανάκης: Λάθος έκφραση – Ζήτησα συγγνώμη

Λίγο αργότερα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει ότι ήταν λάθος η έκφραση που χρησιμοποίησε και ζήτησε συγγνώμη.

«Σήμερα, στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ψήφισης της συμφωνίας για τα νέα τρένα του σιδηροδρόμου, στο τέλος της συνεδρίασης και εν μέσω ακραίας έντασης, απευθύνθηκα στη συνάδελφό μου Πέτη Πέρκα με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές. Ανακάλεσα στην αίθουσα, ζήτησα συγγνώμη στην κα Πέρκα και το κάνω και εδώ δημοσίως. Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

Νέα Αριστερά: «Η μεταγενέστερη “συγγνώμη” προφανώς και δεν αναιρεί τίποτα»

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα της Νέας Αριστεράς σημειώνει:

«Αν παίρναμε ένα ευρώ για κάθε φορά που στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας επιδίδεται σε σεξιστική επίθεση, σήμερα θα ήμασταν πλούσιοι.

Αυτή τη φορά, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ξεπέρασε κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας.

Απευθυνόμενος στη βουλεύτρια Φλώρινας της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, δήλωσε το αδιανόητο: «Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας».

Η μεταγενέστερη «συγγνώμη» προφανώς και δεν αναιρεί τίποτα.

Δεν πρόκειται για λεκτικό ατόπημα. Πρόκειται για μια συμπεριφορά απολύτως οικεία στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μία ξεκάθαρη σεξιστική προσβολή από τον συνεχώς προκλητικό κ. Κυρανάκη και ταυτόχρονα αντανάκλαση μιας εξουσίας που έχει συνηθίσει να μιλά χωρίς να σκέφτεται ειδικά όταν απευθύνεται σε γυναίκες, όπως η κ. Πέρκα, που την ξεμπροστιάζουν με στοιχεία και πολιτικά επιχειρήματα.

Η κυβέρνηση έχει αποδείξει πολλές φορές βέβαια ότι όταν δεν μπορεί να απαντήσει πολιτικά, καταφεύγει σε επιθέσεις και συκοφαντίες. Καμία βουλεύτρια δεν πρόκειται να δεχτεί μαθήματα «συμπεριφοράς» από υπουργούς που αδυνατούν να τηρήσουν ακόμη και τους στοιχειώδεις θεσμικούς κανόνες.

Ο σεξισμός, ο τραμπουκισμός και ο αυταρχισμός δεν είναι «ατυχή» περιστατικά. Είναι η πολιτική κουλτούρα της Νέας Δημοκρατίας και εμείς πάντα θα στεκόμαστε απέναντι».