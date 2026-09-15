Πολιτική θύελλα και άγρια κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής πυροδότησαν οι δηλώσεις του βουλευτή Απόστολου Πάνα, ο οποίος άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο συνεργασίας του κόμματός του με την ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη). Η Χαριλάου Τρικούπη έσπευσε να πάρει αποστάσεις, κάνοντας λόγο για «άστοχες προσωπικές απόψεις», ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης στο Naftemporiki TV, όταν ο κ. Πάνας, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συμπόρευσης με την ΕΛ.Α.Σ., τοποθετήθηκε θετικά.

«Εγώ βλέπω ότι η ΕΛ.Α.Σ. είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα; Να πούμε πράγματα που δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος συμμετείχε στο πάνελ, πυροδοτώντας τον εξής διάλογο:

Καιρίδης : «Α, μπράβο… Ωραία… Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα».

: «Α, μπράβο… Ωραία… Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα». Πάνας : «Πού είναι το κακό, κ. Καιρίδη; Εμένα μου κάνει εντύπωση…».

: «Πού είναι το κακό, κ. Καιρίδη; Εμένα μου κάνει εντύπωση…». Καιρίδης : «Τη ρωτήσατε την κυρία Διαμαντοπούλου, τον Γιάννη Μανιάτη, ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές τους;»

: «Τη ρωτήσατε την κυρία Διαμαντοπούλου, τον Γιάννη Μανιάτη, ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές τους;» Πάνας: «Γιατί να ρωτήσω την Άννα Διαμαντοπούλου ή τον κύριο Μανιάτη; Είναι πολιτικές, ιστορικές καταβολές, οι οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα».

Μαρινάκης: «Κόμμα-δορυφόρος του Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ»

Τα όσα ειπώθηκαν στον τηλεοπτικό αέρα δεν έμειναν ασχολίαστα από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζοντας πως «είναι, πλέον, φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα-δορυφόρος του κ. Τσίπρα».

«Λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο κ. Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους, ήρθε σήμερα ο βουλευτής του κόμματος, κ. Απόστολος Πάνας, με τις δηλώσεις του για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για ακραία ρητορική, προσθέτοντας: «Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κ. Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής. Πρώτα υιοθέτησε τις θεωρίες συνωμοσίας των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών πάνω στη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, στη συνέχεια συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με τις πιο ακραίες φωνές του Κοινοβουλίου και, το κυριότερο, εφαρμόζει κατά γράμμα τις συνταγές των λεφτόδεντρων».

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο με επίσημη ανακοίνωση «άδειασε» τον βουλευτή του, ενώ πέρασε στην αντεπίθεση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προσπάθεια αλλαγής της πολιτικής ατζέντας.

Απευθυνόμενο στον κ. Μαρινάκη, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημείωσε ότι «προσπαθεί, αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις, να σκεπάσει επικοινωνιακά τόσο την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας που ο ίδιος ως λαγός αποκάλυψε, όσο και τις ευθύνες της κυβέρνησής του που επτά χρόνια μετά ομολογεί το τραγικό λάθος της να καταργηθούν οι “ράμπο υγείας”, που είχαν νομοθετηθεί επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, και ήλεγχαν τις ιδιωτικές δομές υγείας».

Κλείνοντας, το ΠΑΣΟΚ έστρεψε τα βέλη του προσωπικά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο: «Καλύτερα αναρωτηθείτε εσείς και η κυβέρνηση που εκπροσωπείτε, για τη σύμπτωση απόψεων με τον κ. Τσίπρα στη διατήρηση του πάρτι κερδοσκοπίας των funds, του νόμου Κατρούγκαλου, την επιμονή στα θηριώδη υπερπλεονάσματα από τη φορολογική αφαίμαξη της μεσαίας τάξης και τις επιθέσεις στους θεσμούς και τις Ανεξάρτητες Αρχές. Τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα: το ΠΑΣΟΚ».