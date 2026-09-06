Σκληρή κριτική στα όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης άσκησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Θεώνη Κουφονικολάκου. Μέσα από δήλωσή της, καταλογίζει στον πρωθυπουργό πολιτική αποτυχία, καταστροφική διαχείριση της οικονομίας, αλλά και αλαζονική συμπεριφορά απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Σχολιάζοντας την εμφάνιση και τη ρητορική του πρωθυπουργού, η κα Κουφονικολάκου έκανε λόγο για ξεκάθαρη απουσία πειστικού αφηγήματος, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε σήμερα γιατί η κυβέρνησή του ήταν μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και ο ίδιος δεν έχει κανένα ουσιαστικό επιχείρημα προς τον ελληνικό λαό, για να του εμπιστευτεί μια ακόμη τετραετία».

Όπως υπογραμμίζει η εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ., η σημερινή κυβέρνηση ανέλαβε τα ηνία της χώρας με το πλεονέκτημα μιας στρωμένης οικονομικής πραγματικότητας, την οποία ωστόσο σπατάλησε.

«Κυβέρνησε 7 χρόνια στις ιδανικότερες δημοσιονομικές συνθήκες, χάρη στην έξοδο από τα μνημόνια και τη ρύθμιση του χρέους που κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Και αντί να πάει τη χώρα μπροστά, μας ξαναγύρισε πίσω. Συρρίκνωσε πρωτοφανώς την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και βύθισε τη χώρα στη διαφθορά», πρόσθεσε η ίδια.

Τα πυρά για την οικονομία και τους δανειολήπτες

Η Θεώνη Κουφονικολάκου στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέγγισε τα οικονομικά ζητήματα, εκτιμώντας πως αδυνατεί να αποδεχθεί τη δυσαρέσκεια των πολιτών για το σημερινό επίπεδο διαβίωσής τους.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ήταν προφανές πως ο πρωθυπουργός: «Στις απαντήσεις του, ήταν κάτι παραπάνω από φανερό ότι δεν μπορεί να χωνέψει το γεγονός ότι οι πολίτες αξιολογούν στην πλειοψηφία τους πως το ’19, παρά τα μνημόνια, είχαν περισσότερα στην τσέπη από σήμερα, οκτώ χρόνια μετά την έξοδο από την κρίση».

Παράλληλα, τον κατηγόρησε για ιδεολογικές αγκυλώσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της κοινωνικής ανισότητας, σημειώνοντας πως ο κ. Μητσοτάκης: «Δεν μπορεί να κατανοήσει, ίσως από την εμμονή του να πιστεύει ότι οι ανισότητες είναι φυσικό φαινόμενο, ότι η κοινωνική προστασία από τα χρέη των δανειοληπτών της κρίσης δεν αποτελεί πολιτική για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, όπως τόνισε».

Απαντώντας δε στην αναφορά του πρωθυπουργού για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν, υπογράμμισε: «Ενώ ξεπέρασε κάθε όριο λέγοντας ότι στη χρεοκοπία μας οδήγησε η λογική να βάζουμε τους ”ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς”, επιχειρώντας, για άλλη μια φορά, να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι ακριβώς το αντίθετο συνέβη: στη χρεοκοπία μας οδήγησε το οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο που ο ίδιος υποστηρίζει, καθώς και το κόμμα του οποίου ηγείται».

«Εκνευρισμός ενόψει εκλογών»

Καταλήγοντας, η κα Κουφονικολάκου απέδωσε τον τόνο των δηλώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ξεκάθαρη πολιτική πίεση και στρατηγικό άγχος: «Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως στον Αλέξη Τσίπρα, αποδεικνύουν την αλαζονεία, την ένδεια επιχειρημάτων, αλλά και τον εκνευρισμό του. Γιατί πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο και η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι καθόλου όπως την είχε ονειρευτεί».