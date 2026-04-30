Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε μεταξύ του Παναγιώτη Δουδωνή και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, μετά τη συμφωνία του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του προέδρου της Βουλής, αναφορικά με τη νέα ηγεσία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

«Μας κοροϊδεύετε κύριε Δουδωνή. Πρόκειται για μείζον σκάνδαλο και μείζονα λαθροχειρία την ώρα που εκτυλίσσεται το μείζον σκάνδαλο με τις υποκλοπές», είπε, και πρόσθεσε: «Χθες δεν είπατε στο τηλέφωνο πως δεν θα συναινέσετε;».

Κατηγόρησε μάλιστα τον βουλευτή ότι συμπράττει με τη ΝΔ εν αγνοία του κ. Ανδρουλάκη.

Ο κ. Δουδωνής τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει ανοιχτή διαδικασία, με κατάθεση βιογραφικών. «Κάνουμε μία διαδικασία αξιοκρατίας που χρειάζεται για να φύγουμε από το βούρκο», είπε. «Θέλει να είναι ακέφαλη η Αρχή και υπηρετεί πονηρά σχέδια. Δεν δέχομαι μομφή, έχω ακαδημαϊκή διαδρομή παρά το νεαρό της ηλικίας μου!», απάντησε.

Δείτε το βίντεο από την αντιπαράθεση:

Οι διάλογοι που έγιναν

-Κακλαμάνης: Σας άκουσε να του επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά. Σιωπή.

-Κωνσταντοπούλου: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.

-Δουδωνής: Όποιος, μετά την παραίτηση Μενουδάκου τον Μάιο του 2025, θέλει να είναι ακέφαλη η ΑΠΔΠΧ, υπηρετεί πονηρά σχέδια.

-Κωνσταντοπούλου: Μπράβο, το βρήκατε, το βρήκατε, βάλτε μια συνταξιούχο δικαστή, σαν τη Σακελλαροπούλου.

-Δουδωνής: Έχω μια ακαδημαϊκή διαδρομή, παρά το νεαρό της ηλικίας μου. Δεν δέχομαι μομφή. Σας άκουσα προσωπικά.

-Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε λίγο; Μην χτυπάτε τα χέρια σας, μην χτυπάτε τα χέρια σας.

-Κακλαμάνης: Μην διακόπτετε τον συνάδελφο, είστε αγενής. Σταματήστε εσείς κυρία Μπακογιάννη.

-Κωνσταντοπούλου: Είμαι αγενής εγώ και όχι αυτός που χτυπάει τα χέρια του; Δεν πειράζει, ας είμαι αγενής.