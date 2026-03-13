Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη και Δημήτρη Μαρκόπουλου, με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να ανακοινώνει ότι τα πρακτικά της συνεδρίασης θα παραπεμφθούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Η ένταση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Ολομέλεια, όταν η κ. Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε επίθεση κατά της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ασκώντας κριτική στον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και την ενέργεια «δεν μπορεί να υπηρετούνται από πρόσωπα που έχουν αλλού οφειλές», ενώ επέκρινε τον υφυπουργό για παλαιότερες δηλώσεις του σχετικά με το Κυπριακό.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε σε διακοπή του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλου, ανταλλάσσοντας βαρείς χαρακτηρισμούς μαζί του. Η ένταση επεκτάθηκε και με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για «τοξικό και σεξιστικό λόγο», υπερασπιζόμενος παράλληλα τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου, σημειώνοντας ότι έχει αθωωθεί από τις κατηγορίες που σχετίζονταν με τη λίστα Λαγκάρντ.

Η συζήτηση εκτροχιάστηκε περαιτέρω, με προσωπικές αιχμές και επιθέσεις εκατέρωθεν, γεγονός που οδήγησε την προεδρεύουσα της συνεδρίασης, αντιπρόεδρο της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη, να διακόψει προσωρινά τη διαδικασία καλώντας τους βουλευτές να σταματήσουν τη «βεντέτα» και τους χαρακτηρισμούς.

Μετά την επανέναρξη της συνεδρίασης, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε, με τον κ. Λαζαρίδη να καταγγέλλει τον χειρισμό της προεδρεύουσας, ενώ η κ. Γεροβασίλη υπογράμμισε ότι στόχος της ήταν να επανέλθει η τάξη στην αίθουσα.

Παρέμβαση έκανε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος σχολίασε ότι η εικόνα αυτή δεν τιμά το Κοινοβούλιο και αποπροσανατολίζει από τα ουσιαστικά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία.

Τελικά, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε ότι τα πρακτικά της συνεδρίασης θα παραπεμφθούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Όπως σημείωσε, την ώρα της έντονης αντιπαράθεσης βρίσκονταν μαθητές στα θεωρεία της Βουλής, καλώντας τους βουλευτές όλων των κομμάτων να αναλογιστούν τη στάση τους.