Μετωπική σύγκρουση, με έντονους χαρακτηρισμούς και προσωπικές αιχμές, σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ανάμεσα στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη. Αφορμή στάθηκε η συζήτηση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του εισοδήματος, με βασικά σημεία τριβής το κυβερνητικό πακέτο της ΔΕΘ, τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για 13η σύνταξη, επαναφορά 13ου μισθού στο Δημόσιο, και μείωση του ΦΠΑ, καθώς και τον απόηχο της παραίτησης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

«Ανέξοδες υποσχέσεις» καταλογίζει η Κυβέρνηση

Ανεβάζοντας τους τόνους, ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατηγόρησε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «οικονομική ανευθυνότητα», τονίζοντας ότι μόνο 7 από τις βασικές εξαγγελίες της Χαριλάου Τρικούπη κοστίζουν σχεδόν 6,5 δισ. ευρώ, την ώρα που το πακέτο της ΔΕΘ διαμορφώνεται στα 2,2 δισ. ευρώ. «Έχετε μια λύση για όλα, εκτός από το ποιος θα πληρώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, προσθέτοντας: «Έχετε λίγο ανακαλύψει τη συνταγή της πολιτικής ευτυχίας. Υπόσχεστε χωρίς να υπολογίζετε και ξοδεύεστε στα λόγια, χωρίς να πληρώνετε».

Ο κ. Πιερρακάκης προκάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη να εξηγήσει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο από πού θα βρεθούν οι πόροι, επισημαίνοντας πως «η οικονομική ανευθυνότητα δεν είναι κοινωνική ευαισθησία». Σχετικά με τη 13η σύνταξη, διευκρίνισε ότι το κόστος της ξεπερνά τα 2,5 δισ. ευρώ, ενώ το τρέχον μέτρο στήριξης της κυβέρνησης ανέρχεται στα 880 εκατ. ευρώ. Για το ζήτημα του ΦΠΑ, σημείωσε ότι η πολιτική είναι «η τέχνη του εφικτού, όχι του ευκταίου», κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι «προτείνει τα πάντα όλα».

Ανδρουλάκης: «Θαύματα γίνονται, για να χωρέσουν τα μέτρα Μητσοτάκη»

Σηκώνοντας το γάντι, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέδωσε τα μέτρα της ΔΕΘ σε «δημοσκοπικό πανικό» της Νέας Δημοκρατίας. Σχολιάζοντας με ειρωνική διάθεση την απότομη αύξηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου, ανέφερε: «Ω του θαύματος, τον Αύγουστο, για να χωρέσουν τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο δημοσιονομικός χώρος υπερδιπλασιάστηκε!». Όπως είπε, «όταν προτείνει κάτι η Νέα Δημοκρατία, σαν ακορντεόν ο δημοσιονομικός χώρος διευρύνεται».

Απαντώντας στο ερώτημα πού θα βρεθούν τα χρήματα για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε: «Δεν θα πάμε ως Λαφαζάνηδες στο Νομισματοκοπείο να κόψουμε δραχμές όπως μας κατηγορήσατε», εξηγώντας πως οι πόροι θα προέλθουν από την εξοικονόμηση πόρων, το «μάζεμα» των απευθείας αναθέσεων και τον περιορισμό του «πελατειακού κράτους». Υπερασπίστηκε τις προτάσεις για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και κατηγόρησε την κυβέρνηση πως αφήνει εκτός ενίσχυσης 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, τονίζοντας πως «τα δικά σας λόγια είναι ανέξοδα».

Η παραίτηση Τσαβδαρίδη και η σκληρή κριτική

Στο κάδρο της αντιπαράθεσης μπήκε και η υπόθεση του πρώην Υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για ευρύτερη νοοτροπία διαφθοράς που καλλιεργείται από το Μέγαρο Μαξίμου, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση έχει κάνει το κράτος «λάφυρο».

«Πού να βρει το ήθος και να σκεφτεί ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο, ανήθικο και προσβάλλει χιλιάδες νέους ανθρώπους; Πού να το βρει, κύριε Πιερρακάκη; Στην αυλή του Μεγάρου Μαξίμου; Εκεί δεν υπάρχει ήθος. Εκεί υπάρχει ατιμωρησία, διαφθορά και αδιαφάνεια», ανέφερε. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε ευθέως τον Πρωθυπουργό πως «έχει διαπαιδαγωγήσει τα στελέχη στην αναξιοκρατία και την ατιμωρησία», στέλνοντας σαφές μήνυμα: «Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος ήττας αυτού του θράσους που εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου».

Προσωπικές αιχμές και «βιντεάκια στο YouTube»

Η αντιπαράθεση απέκτησε έντονα προσωπικό χαρακτήρα όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη δευτερολογία του, αναφέρθηκε στο πολιτικό παρελθόν του Υπουργού. Απευθυνόμενος στον κ. Πιερρακάκη, συμφώνησε ειρωνικά πως η γενιά τους έμαθε με επώδυνο τρόπο το κόστος του λαϊκισμού, λέγοντας: «Απλά, κατά μία διαβολική σύμπτωση, το κόμμα που πρωταγωνίστησε σε όλα αυτά, είναι το κόμμα στο οποίο είστε σήμερα Υπουργός». Μάλιστα, σχολίασε σκωπτικά πως «υπάρχουν πολλά βιντεάκια στο YouTube, στα οποία λέτε ακριβώς τα ίδια με αυτά που λέμε εμείς σήμερα».

Η απάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη ήρθε με αιχμηρό τόνο: «Το παρελθόν είναι προσωπικό. Όταν κάποιος όμως επικαλείται μόνο την ιστορία και το κάνει μονότονα, και δεν έχει να προσθέσει κάτι με δικιά του κληρονομιά και προτάσεις, τότε δίνει την εικόνα πως δεν έχει τίποτα να πει για το μέλλον. Αυτό θα ήταν καλό να το αποφύγετε…».