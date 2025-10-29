Χαμός στη Βουλή μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και η Λιάνας Κανέλλη, με αφορμή τη μήνυση που έχει υποβάλει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατά της βουλευτού του ΚΚΕ για συκοφαντική δυσφήμιση, σχετικά με δηλώσεις της τελευταίας για τον τρόπο που η τότε πρόεδρος της Βουλής είχε χειριστεί την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Η ένταση μεταφέρθηκε στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την άρση ασυλίας της Λιάνας Κανέλλη.

«Έφαγα μήνυση γιατί μίλησα για το ιερό πρόσωπο της κ. Κωνσταντοπούλου. Δεν πρόκειται να ζητήσω συγγνώμη», δήλωσε η βουλευτής του ΚΚΕ, σημειώνοντας πως είναι μόλις η δεύτερη φορά στα 25 χρόνια κοινοβουλευτικής της πορείας που βρίσκεται αντιμέτωπη με μήνυση, μετά από εκείνη του Ηλία Κασιδιάρη.

Η ίδια υποστήριξε ότι «βρέθηκε μηνύτρια αρχηγός κόμματος απέναντι σε βουλευτή», προσθέτοντας πως «ποτέ δεν διανοήθηκα να στραφώ νομικά εναντίον συναδέλφου, ακόμη κι όταν έχω δεχθεί βαρύτερους χαρακτηρισμούς». Επανέλαβε δε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ως πρόεδρος της Βουλής, «προστάτευε» τη Χρυσή Αυγή, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει αιχμηρά: «Το προνόμιο να διακόπτω τη Βουλή επτά φορές για να μιλάω δεν το έχω».

Απαντώντας σε υψηλούς τόνους, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την Κανέλλη για «χυδαία συκοφαντία», τονίζοντας ότι «επί Χούντας η κ. Κανέλλη έκανε καριέρα, ενώ ο πατέρας και η μητέρα μου βρίσκονταν στη φυλακή και βασανίζονταν».

«Δεν επιτρέπω σε καμία “κυρία Κανέλλη”, που οψίμως κάνει καριέρα ως κομμουνίστρια, να αμφισβητεί τη δική μου πορεία», είπε, προσθέτοντας πως η μήνυσή της δεν στρέφεται κατά του ΚΚΕ, αλλά κατά μιας «βουλευτού με βίλα στην Εκάλη, που εμφανίζεται στη Βουλή μια φορά στα χίλια χρόνια».

Η ανταπάντηση της Λιάνας Κανέλλη ήταν εξίσου σκληρή:

«Η χυδαιότητα όταν εκτοξεύεται από χυδαίο ομιλητή πέφτει στο κενό. Και όταν εκτοξεύεται από την κ. Κωνσταντοπούλου είναι το δεύτερο κοινοβουλευτικό μου παράσημο, μετά τη μήνυση του Ηλία Κασιδιάρη».

Κλείνοντας, η βουλευτής του ΚΚΕ απάντησε με αιχμή στο ζήτημα της “καριέρας επί Χούντας”: «Κανείς δεν μπορεί να συκοφαντήσει την κα Κωνσταντοπούλου παραπάνω από ότι η ίδια τον εαυτό της. Στις 21 Απρίλιου 1967 ήμουν μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου, ήμουν 13 ετών και αν αυτό λέγεται μαθητική καριέρα στη Χούντα ΟΥΑΙ ΟΥΑΙ ΟΥΑΙ».