Στα άκρα οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τις αποκαλύψεις για τις απευθείας αναθέσεις ύψους περίπου 1,66 εκατ. ευρώ σε εταιρείες των δύο αδελφών του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου. Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ζητά την άμεση παραίτηση του υφυπουργού ή, σε διαφορετική περίπτωση, την αποπομπή του από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι έδωσε ψευδείς διαβεβαιώσεις για το εύρος των συμβάσεων.

«Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μοιράστηκαν σαν στραγάλια»

Αφορμή για τη νέα παρέμβαση της Χαριλάου Τρικούπη αποτέλεσαν νεότερα δημοσιεύματα που φέρνουν στο φως δύο κρίσιμες παραμέτρους της υπόθεσης:

Αναθέσεις στην εκλογική του περιφέρεια: Ενώ στις 16 Νοεμβρίου ο κ. Λιάκος υποστήριζε ότι οι συμβάσεις των συγγενικών του προσώπων δεν αφορούσαν την εκλογική του περιφέρεια (Δυτική Αττική), προκύπτει πως μία εκ των δύο αδελφών του είχε συνάψει συμβάσεις μέσω απευθείας αναθέσεων με το ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγάρων. Συνεργάτης στη Βουλή: Παράλληλα με τις απευθείας αναθέσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποκαλύφθηκε ότι το ένα εκ των δύο συγγενικών προσώπων διατελούσε ταυτόχρονα έμμισθος συνεργάτης του υφυπουργού στη Βουλή.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Οι αποκαλύψεις για το όργιο απευθείας αναθέσεων στις αδερφές του κ. Λιάκου δεν έχουν τέλος. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μοιράστηκαν σαν στραγάλια. Αποκαλύφθηκε πως ταυτόχρονα με τις απευθείας αναθέσεις το ένα συγγενικό πρόσωπο του κ. Λιάκου ήταν έμμισθος συνεργάτης του στη Βουλή. Το δημόσιο χρήμα φαίνεται να έγινε οικογενειακή υπόθεση. Ο υφυπουργός δήλωνε στις 16 Νοεμβρίου πως οι απευθείας αναθέσεις δεν αφορούσαν στην εκλογική του περιφέρεια, αλλά δεν έλεγε την αλήθεια. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, μία εκ των δύο αδερφών του είχε συνάψει συμβάσεις μέσω απευθείας αναθέσεων με το ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣ του Δήμου Μεγάρων, που ανήκει στην εκλογική περιφέρεια του κ. Λιάκου. Το ερώτημα, λοιπόν, που εύλογα τίθεται, είναι πώς ανέχονται στην κυβέρνηση έναν υφυπουργό που οι αδερφές του έλαβαν από δήμους μέσω απευθείας αναθέσεων 1.659.554 ευρώ επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος παράλληλα να ψεύδεται; Ο κ. Λιάκος οφείλει να παραιτηθεί. Διαφορετικά ο Πρωθυπουργός της δήθεν μηδενικής ανοχής σε θέματα ηθικής τάξεως οφείλει να τον αποπέμψει».

Κάλυψη από το Μαξίμου

Από την πλευρά του, ο Βαγγέλης Λιάκος κάνει λόγο για «μεθοδευμένη προσπάθεια προσωπικής του στοχοποίησης και πολιτικής του εξόντωσης» ενόψει εκλογικών σκοπιμοτήτων, υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα της επαγγελματικής δραστηριότητας των αδελφών του, οι οποίες, όπως τονίζει, «εργάζονται, επιχειρούν, δηλώνουν και φορολογούνται κανονικά». Μάλιστα, τη Δευτέρα (23/11), ο υφυπουργός Εσωτερικών προχώρησε στην κατάθεση μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση κατά δημοσιευμάτων που αναφέρονταν στις επίμαχες συμβάσεις.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση διατηρεί γραμμή κάλυψης προς το πρόσωπό του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έχει ξεκαθαρίσει πως «δεν υπάρχει θέμα με τον κ. Λιάκο» ούτε «οικογενειακή ευθύνη», υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν λειτουργεί ως ελεγκτικός μηχανισμός για τους συγγενείς των μελών της.