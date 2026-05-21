Σήμερα, Πέμπτη 21 Μαΐου, στις 18:30, η Μαρία Καρυστιανού πρόκειται να προχωρήσει στην επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης του πολιτικού της κόμματος. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, όπως η ίδια έκανε γνωστό μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Στο κάλεσμά της προς τους πολίτες, η κα Καρυστιανού τονίζει ότι στόχος της εκδήλωσης είναι να σταλεί «ένα πραγματικό μήνυμα ελπίδας, για μια νέα αρχή», ενώ κατά τη διάρκεια της βραδιάς αναμένεται να αποκαλυφθούν και τα πρώτα ονόματα των συνεργατών που θα την πλαισιώσουν.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, υπογραμμίζει επίσης τη συνεχή ενδυνάμωση της προσπάθειάς τους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι κι αυτό τους τρομάζει πολύ και δεν μπορούν να μας αναχαιτίσουν. Μπορεί να προσπαθούν με διάφορους τρόπους να μας σταματήσουν, αλλά δεν θα τα καταφέρουν ούτε να μας ανακόψουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας».

Η ίδια εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες για τη στήριξη του κόσμου, ενώ εμφανίστηκε προετοιμασμένη για πιθανές αντιδράσεις: «Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν».

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να δώσουν δυναμικό «παρών» στη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει μια νέα πορεία.

Ολόκληρο το μήνυμα της κας Καρυστιανού:

«Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν.

Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν.

Έτσι λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο, Πέμπτη, 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή».

