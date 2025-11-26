Την κλήση του συντρόφου της παραγωγού Καλλιόπης Σεμερτζίδου, Χρήστου Μαγειρία, επίσης παραγωγού, αποφάσισε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, η οποία ερευνά τα θέματα των κοινοτικών ενισχύσεων.

Σε σειρά ερωτήσεων βουλευτών για τις δραστηριότητες του κ. Μαγειρία – τα περιουσιακά του στοιχεία και τις αναφορές σε αυτόν στο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και στην έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ – προς την κυρία Σεμερτζίδου, κατά τη σημερινή κατάθεσή της, η ίδια είχε παραθέσει ορισμένα στοιχεία, αλλά για περισσότερα – είπε – η Εξεταστική Επιτροπή θα μπορούσε να καλέσει τον σύντροφό της.

Κατά το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ανδρέας Νικολόπουλος, ενημέρωσε τους βουλευτές ότι ο κληθείς για επόμενη συνεδρίαση, μάρτυρας Ηλίας Καλφούντζος, επικαλείται το «δικαίωμα σιωπής».

Όπως είπε ο κ. Νικολακόπουλος, ο ιδιοκτήτης ΚΥΔ στη Λάρισα έχει στείλει έγγραφο με το οποίο ενημερώνει για ποινικές διώξεις και καταδίκες, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, σε βάρος του.

Επίσης, ότι επικαλείται τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, βάσει των οποίων «ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης».