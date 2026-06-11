Ως κεραυνός εν αιθρία έπεσε για πολλούς η παραίτηση του γενικού γραμματέα Γιώργου Διδασκάλου από την θέση του στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ωστόσο, για τους γνωρίζοντες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης με το σκάνδαλο των Πολεοδομιών και το κουβάρι που έχουν ξετυλίξει οι Αρχές, δεν υπήρχε καμία έκπληξη.

Ο Γιώργος Διδασκάλου, είναι ο τρίτος γενικός γραμματέας, που φέρεται να έχει σχέση, με άτομα που εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις παράνομες δωροληψίες για παράτυπες Πολεοδομικές τακτοποιήσεις και εκδόσεις αδειών. Είναι επίσης ο τρίτος πολιτικός παράγοντας, που βρισκόταν σε κομβική θέση Υπουργείου και παραιτείται.

Προηγήθηκαν ο πρώην γ.γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μάνος Λογοθέτης και ο πρώην γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού, Θύμιος Μπακογιάννης. Ο μεν πρώτος αρνήθηκε πως εμπλέκεται σε παράνομες διευθετήσεις για οικόπεδο ιδιοκτησίας του, που αναφέρεται στην δικογραφία, όπου επισημαίνεται πως πράγματι δεν εξακριβώθηκε σχέση του ίδιου με την προσπάθεια δωροδοκίας. Ο δε, δεύτερος (Θύμιος Μπακογιάννης) επικαλέστηκε επιστροφή στη ακαδημαϊκή του καριέρα, αλλά όπως αποκαλύφθηκε ο κουνιάδος του και η σύζυγός του είναι από τα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος των Πολεοδομιών.

Η παραίτηση Διδασκάλου και η εμπλοκή της στενής του συνεργάτιδας

Η αποχώρησή του Γιώργου Διδασκάλου έρχεται στον απόηχο πληροφοριών, που φέρνουν στο φως την άμεση εμπλοκή στο κύκλωμα των Πολεοδομιών στα Βόρεια Προάστια, της στενής του συνεργάτιδας και υφισταμένης του στο Υπουργείο, με τα αρχικά Ν.Χ., το όνομα της οποίας περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Η Ν.Χ. βρίσκεται ανάμεσα στα 30 άτομα που κατηγορούνται για παράνομες δωροληψίες, έχοντας αποφύγει τη σύλληψη, λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου. Πρόκειται για πρόσωπο-κλειδί, καθώς είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων και εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ). Η κοινή της πορεία με τον Γιώργο Διδασκάλου ξεκινά από την εποχή που συνυπηρετούσαν στον Δήμο Αμαρουσίου, επί δημαρχίας Γιώργου Πατούλη.

Το ειδικό βάρος των θεσμικών ρόλων

Η αποκάλυψη της εμπλοκής της Ν.Χ. προκαλεί ισχυρούς τριγμούς, καθώς οι θέσεις που κατείχε στα κορυφαία γνωμοδοτικά όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού (ΚΑΣ και Νεοτέρων Μνημείων) της έδιναν θεσμικό ρόλο σε κρίσιμες αποφάσεις.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το όνομά της συνδέεται με τη λίστα των 30 κατηγορουμένων που φέρονται να συμμετείχαν στις παράνομες δοσοληψίες του κυκλώματος και μάλιστα απαντάται σε δύο σημεία.

«Αφήστε τον ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς. Μην βιάζεστε, μιλάμε για δύο παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, ας τα αφήσουμε στην δικαιοσύνη» είπε στη Βουλή για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.