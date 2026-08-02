Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την ανάρτησή του σχετικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Δεν είναι τώρα η ώρα για απόδοση ευθυνών. Η σκέψη μας είναι στους συμπολίτες μας που κινδυνεύουν οι περιουσίες τους, στα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούν και στις οικογένειες των τριών ηρώων που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς σε Κρήτη και Γύθειο.

Όμως, η πραγματικότητα είναι πως οι πρώτες αντίξοες καιρικές συνθήκες ανέδειξαν τα κενά της πολιτικής προστασίας, που δεν έλυσε η κυβέρνηση, καθώς επιμένει σε ένα μοντέλο που δεν επενδύει ισόρροπα στην πρόληψη και στην καταστολή, ώστε οι πόροι να κατευθύνονται εγκαίρως στη διαχείριση της καύσιμης ύλης, στους καθαρισμούς, στις αντιπυρικές ζώνες, στη συντήρηση δασικών δρόμων, στις υδροληψίες κ.ο.κ.».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έθεσε παράλληλα συγκεκριμένα ερωτήματα προς τον Πρωθυπουργό για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης:

«Ο κ. Πρωθυπουργός γιατί δεν συμπεριέλαβε στην ανάρτηση του και μια δόση αυτοκριτικής; Γιατί απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης η παράδοση 11 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Air Tractor για τα νησιωτικά συμπλέγματα, η αναβάθμιση–εκσυγχρονισμός 7 αεροσκαφών Canadair CL415 και η δημιουργία των 13 Περιφερειακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας; Γιατί χάθηκε και αυτή η ευκαιρία;»

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι η Ελλάδα ζει ακόμα ένα καλοκαίρι τον πύρινο εφιάλτη και υπογράμμισε τη διαφορά ανάμεσα στους κυβερνητικούς ισχυρισμούς και το τελικό αποτέλεσμα:

«Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν. Γιατί όταν ένα φαινόμενο εξελίσσεται με γεωμετρική πρόοδο, δεν αρκεί η απλή ενίσχυση των υπηρεσιών. Απαιτείται να τρέξεις πιο γρήγορα για να δημιουργήσεις όρους ισχυρής προβλεψιμότητας και ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση και στην αλλαγή των καιρικών συνθηκών».

Παράλληλα, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη νέα Ανώνυμη Εταιρεία στον τομέα του πολιτισμού:

«Από τη μία πλευρά, το Υπουργείο Πολιτισμού παρουσιάζει τον ΟΔΑΠ ως έναν επιτυχημένο οργανισμό, με έσοδα άνω των 150 εκατ. ευρώ, σύγχρονες υποδομές και έργα ύψους 60 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά από την άλλη, δημιουργεί μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία για να αναλάβει τις πιο κρίσιμες και προσοδοφόρες λειτουργίες του.

Αν ο ΟΔΑΠ πέτυχε, γιατί τον παρακάμπτετε; Και αν το πρόβλημα είναι η υπερφόρτωσή του, γιατί δεν τον ενισχύετε και επιλέγετε την αποψίλωσή του;»

Τέλος, αναφερόμενος στην αλλαγή στη φορολόγηση των φιλοδωρημάτων, τόνισε πως «ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να πείσει ότι νοιάζεται για τους εργαζόμενους, όταν απλά προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα που ο ίδιος δημιούργησε».