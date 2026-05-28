Μέτωπο αντιπαράθεσης με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα άνοιξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κάνοντας λόγο για «παρωχημένη ρητορική» στην παρουσίαση του νέου κόμματος στο Θησείο.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στον σταθμό του ΣΚΑΪ εκτόξευσε βέλη κατά του Αλέξη Τσίπρα και είπε ότι στην παρουσίαση του νέου κόμματος διέκρινε «ιδεολογικές αγκυλώσεις του παρελθόντος» που κρατούν τη χώρα πίσω σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

«Ρητορική του… προχθές από τον Αλέξη Τσίπρα»

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα για τα θέματα της οικονομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής ανισότητας, ο Υπουργός εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως οι θέσεις της αντιπολίτευσης στερούνται σύγχρονου οράματος.

«Όταν θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις τον φωτισμό και τη μουσική. Πρέπει να αλλάζεις και το σενάριο» ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας πως όσα παρουσιάστηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν «μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο» και «μια επανάληψη πολλών πραγμάτων που είχαν ειπωθεί και στο παρελθόν».

«Άκουσα από τα χείλη του κ. Τσίπρα μια ρητορική του… προχθές», δήλωσε με νόημα ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Όπως εξήγησε ο Υπουργός, η άρνηση της αντιπολίτευσης να δεχθεί την πραγματικότητα των σύγχρονων δημοσιονομικών δεδομένων και η εμμονή σε ξεπερασμένα οικονομικά μοντέλα αποτελεί αναχρονισμό. «Η Ελλάδα κινείται πλέον σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς σταθερότητας. Προχωράμε μπροστά με μεταρρυθμίσεις που θωρακίζουν την οικονομία, προσελκύουν επενδύσεις και ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών», υπογράμμισε.

Ο υπουργός στάθηκε και στην ονομασία του νέου κόμματος «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛΑΣ), σημειώνοντας με χιούμορ: «Το πιο ωραίο που μου είπε κάποιος είναι ότι αν το κόμμα λέγεται ΕΛΑΣ, τότε η νεολαία του θα λέγεται ΕΠΟΝ». «Αυτοί οι εμφυλιοπολεμικοί συνειρμοί δεν είναι και πολύ ευχάριστοι. Είμαστε στο 2026, δεν χρειάζεται. Κάθε φορά που η χώρα διχάστηκε, το πλήρωσε με αίμα. Κυριολεκτικά στο παρελθόν, μεταφορικά στη συνέχεια» είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός αναφέρθηκε ειδικά και σε μία από τις δεσμεύσεις που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, αυτή περί «ψηφιακής δημοκρατίας και κυριαρχίας με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας», λέγοντας ότι δεν έγινε κατανοητή ούτε από τον ίδιο ούτε από στελέχη του υπουργείου του. «Εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι. Ρώτησα και την ομάδα μου στο υπουργείο, καμιά δεκαριά άτομα που έχουν ασχοληθεί με τα ψηφιακά, και δεν κατάλαβε κανένας» σχολίασε.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν υποτιμά καμία πολιτική πρωτοβουλία και πως αναμένει να ακούσει συγκεκριμένες προτάσεις.

«Σε καμία περίπτωση δεν υποτιμώ καμία πολιτική πρόταση. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω να ακούσω τις προτάσεις. Αλλά περιμένω να ακούσω την ουσία, το τι έχουμε να πούμε» κατέληξε.

Στην ίδια συνέντευξη ο Υπουργός αναφέρθηκε και στο «ενεργειακό μέτωπο» λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, λέγοντας πως δεν πιστεύει ότι οι τιμές του πετρελαίου θα αποκλιμακωθούν σύντομα. Χαρακτηριστικά είπε: «Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, (η τιμή του πετρελαίου) σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70», όπως είπε.