Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Σοφία Μητσοτάκη, κόρη του πρωθυπουργού, απάντησε στις δηλώσεις του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου, ο οποίος, σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της τότε κυβερνητικής εκπροσώπου, είχε βασίσει τους ισχυρισμούς του σε παραχαραγμένο έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο κ. Καραχάλιος, πρώην σύμβουλος επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας επί πρωθυπουργίας Κώστα Καραμανλή, υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βοστώνη το 2022, ο πρωθυπουργός φέρεται να χρέωσε το Δημόσιο με 1.000 ευρώ για διακεκριμένη θέση σε αγώνα των Celtics, καθώς και για έξοδα «ποπ κορν και αναψυκτικού».

Η Σοφία Μητσοτάκη διέψευσε τους ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι οι θέσεις στον αγώνα ήταν πρόσκληση από τον πρόεδρο των Celtics. Παράλληλα, σχολίασε με ειρωνική διάθεση ότι στα 28 της χρόνια δεν έχει δει ποτέ τον πατέρα της να πίνει αναψυκτικά ή να τρώει ποπ κορν.

«Έλεος πια με όλα τα fake news που κυκλοφορούν — και με όσους τα αναπαράγουν», κατέληξε στην ανάρτησή της.