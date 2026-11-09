Έως το τέλος του Δεκεμβρίου 2026 θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός, προϋπολογισμού σχεδόν 25 εκατ. ευρώ, για την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων προστασίας σε πέντε πανεπιστήμια με αυξημένες ανάγκες ασφάλειας, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

Αυτό ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, με αφορμή τη βίαιη επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η κα. Ζαχαράκη, το σχέδιο περιλαμβάνει συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης, ηλεκτρονικά μέσα επιτήρησης και πρόσθετες παρεμβάσεις φύλαξης, με στόχο την υλοποίησή του εντός του 2027.

Εξήγησε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό, ο οποίος διαμορφώνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) και ότι ήδη έχουν διαμορφωθεί επικαιροποιημένες κατευθύνσεις, τις οποίες καλούνται να ενσωματώσουν στα σχέδια ασφάλειάς τους τα 24 πανεπιστήμια της χώρας. Όπως είπε, τα σχέδια αυτά καλύπτουν την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας, αλλά και την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και την ασφαλή εκκένωση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων.

«Θέλω οι νέοι να απολαμβάνουν τη φοιτητική ζωή σε ασφαλείς χώρους», τόνισε η κα. Ζαχαράκη και πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η βία να ακυρώνει όσα κατακτούν τα πανεπιστήμιά μας».

Εντός εβδομάδας η διαβούλευση για το Εθνικό Απολυτήριο

Η κα. Ζαχαράκη ανακοίνωσε επίσης την έναρξη, εντός της τρέχουσας εβδομάδας, της δημόσιας ψηφιακής διαβούλευσης για το Εθνικό Απολυτήριο, με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Όπως είπε, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν περιορίζεται στον τρόπο πρόσβασης στα πανεπιστήμια: «Με ενδιαφέρει και τι μαθαίνουν τα παιδιά και πώς το μαθαίνουν. Το πώς θα μπαίνουν στο πανεπιστήμιο είναι το τέλος της διαδρομής», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός επεσήμανε ότι, ιδιαίτερα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, το σχολείο χρειάζεται να επανεξετάσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εκπαιδευτικές εμπειρίες που προσφέρει στους μαθητές.

Ακόμη, επανέλαβε ότι δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για τη μορφή του νέου συστήματος, ούτε για το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του, διαβεβαιώνοντας ότι οι αλλαγές δεν αφορούν τους σημερινούς μαθητές του Λυκείου και των τελευταίων τάξεων του Γυμνασίου.

Έως τις 17 Νοεμβρίου η Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών

Η κα. Ζαχαράκη αναφέρθηκε εκτενώς και στο ζήτημα της στελέχωσης των σχολείων, ανακοινώνοντας ότι η τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 17 Νοεμβρίου 2026.

Η υπουργός αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις, επισημαίνοντας ότι οι ανάγκες επικαιροποιούνται διαρκώς από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και ότι μέχρι σήμερα έχουν προσληφθεί περίπου 40.000 αναπληρωτές.

Τέλος, επεσήμανε ότι στις προσλήψεις δίνεται προτεραιότητα στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, στα δημοτικά σχολεία, στα νηπιαγωγεία και στην ομαλή λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος.