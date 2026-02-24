Την ανάγκη να συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή που θα διερευνήσει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των δύο πρώην υπουργών, Λευτέρη Αυγενάκη και Μάκη Βορίδη, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στο Action 24.

Πρόσθεσε ότι το παλαιότερο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Προανακριτικής επιβεβαιώθηκε και από τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής και σημείωσε ότι «είναι απαράδεκτο κοινοβουλευτικά και είναι κοροϊδία προς τον ελληνικό λαό το πόρισμα της ΝΔ».

Για το κοινό πόρισμα που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά ανέφερε ότι «δεν είναι η πρώτη κοινή πρωτοβουλία, έχουμε πάρει κι άλλες το τελευταίο εξάμηνο και μόλις την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε κοινή πρόταση για τα αγροτικά με τη Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ».

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό πως όταν συζητήθηκε η πρόταση της Προανακριτικής πέρυσι «ο κ. Μητσοτάκης έκανε πραξικόπημα βάζοντας τους μισούς βουλευτές του να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο.

Υπάρχει ανάγκη ελέγχου για τις ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών, όπως ζήτησε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και επιβεβαιώθηκε και από τους μάρτυρες και την διαδικασία της Επιτροπής. Μαζί με τη Νέα Αριστερά δουλέψαμε και πετύχαμε το κοινό πόρισμα».

Για το εάν η συνεργασία αυτή θα έχει συνέχεια απάντησε: «Πρέπει να υπάρξει συνέχεια, για το σύνολο του προοδευτικού κόσμου. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για να υπάρξει εναλλακτική στις εκλογές και προοδευτική κυβέρνηση».

Για τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ σε μια πολύ δύσκολη στιγμή λόγω της απαξίωσης της περιόδου Κασσελάκη. Στην συνέχεια συνέβη και η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πιο σταθερή πρόταση που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, έχει σημαντική κοινωνική απήχηση. Η πρόταση συνεργασίας αποσπά μεγάλη παράσταση νίκης».

Για τις δηλώσεις Πολάκη που ανέφερε ότι «εάν συνεχίσει να αρνείται το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να αποσύρει την πρότασή του» είπε: «Ανέλαβα την πρωτοβουλία και έκανα προσκλητήριο ενότητας και δεν θα κάνω πίσω. Δηλαδή τι μου λέτε; Να μην κάνουμε αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία και η οικονομία αλλά να πάμε σε πρόταση περιχαράκωσης; Όχι, αυτή την εντολή έχω από τον κόσμο και από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ».

Για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε: «Δεν γίνεται πολιτική περιμένοντας γιατί ο κόσμος έχει προβλήματα. Από την πρώτη ημέρα που παραιτήθηκε από την Βουλή λέμε ότι οι δρόμοι μας πρέπει να συγκλίνουν. Αν τελικά το ΠΑΣΟΚ επιλέξει μία λογική αυτονομίας και κομματικού εγωισμού, αυτό θα έχει και συνέπειες, θα χρεωθεί τα αποτελέσματα της πολιτικής του».

Για το αν θα πάει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «εφόσον προσκληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθείς όπως κάνει πάντα», ενώ συνολικότερα σημείωσε ότι «Είμαστε ανοιχτοί για μία προγραμματική συζήτηση. Αναλαμβάνουμε και εμείς πρωτοβουλίες και ανταποκρινόμαστε και στις πρωτοβουλίες άλλων δίχως κομματικούς εγωισμούς».

Για το πιθανό κόμμα υπό την Μαρία Καρυστιανού ανέφερε: «Είναι η εβδομάδα των Τεμπών, καθώς στις 28 Φεβρουαρίου είναι προγραμματισμένες κινητοποιήσεις. Το έγκλημα των Τεμπών δεν έχει πάρει απαντήσεις και το Σάββατο θα συμμετέχουμε έξω από κομματικές ταμπέλες. Ο ΣΥΡΙΖΑ για το δίκιο και την αλήθεια θα είμαστε πάντα μπροστά. Η κ. Καρυστιανού επέλεξε να αναλάβει πρωτοβουλία για κάποια πολιτική κίνηση. Δεν θεωρώ ότι είναι στον προοδευτικό άξονα, έχω ξαναπεί ότι έχει μέχρι τώρα εκφράσει συντηρητικές έως σκοταδιστικές απόψεις».

Για τον ‘Αδωνη Γεωργιάδη και την αντιπαράθεσή του με τους γιατρούς του Νοσοκομείου Νίκαιας ανέφερε: «Ο κ. Γεωργιάδης πρέπει να απολογηθεί για την κατάσταση που έχει φέρει την υγεία. Υλοποιεί ένα σχέδιο ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών και των λειτουργιών της υγείας. Οι Έλληνες είναι πρώτοι στις ιδιωτικές δαπάνες».

Για τα συγκεκριμένα επεισόδια ανέφερε: «Δεν δίνουμε έγκριση σε οποιονδήποτε προπηλακισμό. Πρέπει να γίνονται συγκεντρώσεις με κανόνες και προϋποθέσεις και δίχως βία. Οι κινητοποιήσεις δεν έρχονται από το πουθενά».

Για την συγκεκριμένη περίπτωση έκανε λόγο για «μεθόδευση που φάνηκε και με τις εντολές στα αστυνομικά όργανα, όπου ο κ. Γεωργιάδης υποκαθιστά τον εισαγγελέα». Σημείωσε ακόμη ότι «Δεν δίνω δικαιολογία σε θέματα βίας», για να προσάψει όμως στον ‘Αδωνη Γεωργιάδη «ακροδεξιά ένταση», και να προσθέσει: «κάποιος πρέπει να τον μαζέψει, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος από τη μία φοράει ένα ψευδοεκσυγχρονιστικό προσωπείο και από την άλλη έχει αφήσει τους υπουργούς του ΛΑΟΣ».

Γενικεύοντας υπογράμμισε: «Πρέπει να δοθεί συνολική απάντηση από όλες τις προοδευτικές δυνάμεις: να ενωθούμε για να τους διώξουμε το γρηγορότερο».